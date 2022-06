Netflix confirmó que están trabajando en un nuevo plan que tendrá una reducción en el precio de la suscripción a cambio de incluir anuncios de publicidad. Así, el gigante del streaming busca atraer a un público que quiera el mismo contenido, pero pagando menos.

El responsable de dar el anuncio fue el coCEO y director de Contenido de la compañía, Ted Sarandos, quien adelantó la novedad en el marco del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions.

Según recogen medios como The Hollywood Reporter, Sarandos ha mostrado su preocupación por aquellos usuarios que deciden no suscribirse a la plataforma debido a estos precios.

Netflix lanzará dentro de pronto su nuevo plan económico con anuncios publicitarios. (Foto: Pixabay)

“Hemos dejado un gran segmento de clientes fuera de la mesa, que es la gente que dice: ‘Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad’”, señaló Sarandos en el escenario de Cannes Lions. “Estamos añadiendo un nivel de publicidad; no estamos añadiendo anuncios a Netflix tal y como lo conocen hoy. Estamos añadiendo un nivel de anuncios para la gente que dice: ‘Oye, quiero un precio más bajo y veré anuncios’”.

¿Cómo funcionaría el nuevo plan “barato“ de Netflix?

Ahora bien, con el objetivo de alcanzar a más usuarios, Netflix planea introducir una nueva suscripción con publicidad, pero a un menor costo que las otras opciones que hay en la actualidad.

El director ejecutivo de Netflix aseguró que la plataforma busca diseñar una experiencia publicitaria “más integrada y menos interrumpida” que la publicidad tradicional en televisión, según apunta The Wall Street Journal.

Netflix (Foto:Pixabay)

Para conseguir ello, la compañía se ha propuesto crear una modalidad más económica, con anuncios y sin modificar la ya presente, ya que ninguno de sus actuales planes de suscripción presenta interrupciones publicitarias durante la transmisión de sus contenidos.

En otras palabras, se espera que haya contenido publicitario en la interfaz de la plataforma o durante la reproducción de los videos. Cabe señalar que Netflix aún no confirma cómo será la distribución de publicidad.

Asimismo, los planes habituales que no poseen publicidad seguirán vigentes para todos los usuarios y no incluirán anuncios.

/ Agencia AFP

Por otro lado, Netflix no es la única plataforma que ha virado hacia la publicidad en pantalla. Dos ejemplos claros son las plataformas por streaming de Hulu y HBO Max, que ya poseen una suscripción barata y con publicidad. Asimismo, Disney+ planea introducir un modelo similar a fin de año.