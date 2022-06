La recarga de un vehículo electrificado se asemeja a la de un celular: se necesita conectar a una fuente eléctrica. Sin embargo, hay detalles que los usuarios deberían tener en cuenta.

Básicamente existen dos modos de recarga: por medio de una red de corriente alterna, que es conocida como una carga lenta o de media potencia, y que se hace en domicilios o departamentos; y por medio de una red de corriente continua, que son de alta potencia y se puede hallar en electrolineras (estaciones).

Pero en la recarga participan algunos elementos como el cargador, un aparato que distribuye la electricidad, y un conector, que mediante un cable se acopla con el automóvil. Es en este último punto donde se abre un problema similar a los cargadores de celulares.

“A nivel mundial existen diferentes estándares: el estándar americano, europeo, el estándar chino y el del propio de Tesla (fabricante de autos eléctricos)”, nos resume Alex Ascón Jimenez, responsable de e-Mobility de EnelXPerú, sobre estos conectores que tienden a clasificarse en Tipo 1 (americano y asiático) y Tipo 2 (europeo). De hecho, la resolución ministerial N°250-2019 del Ministerio de Energía y Minas plantea otras posibilidades más de conectores según el tipo de tensión eléctrica alterna o continua. Por ejemplo, para el caso de corriente continua se incluyen el Conector CHAdeMO, Conector CCS1 y Conector CCS2, que son de mayor tamaño.

Mientras que en una casa o departamento se puede hallar conectores de Tipo 1 y Tipo 2, en electrolineras se encuentran conectores de mayor tamaño como CHAdeMO, CCS1 y CCS2.

Toda esta variedad de conectores llega a generar alguna confusión en el usuario que esté buscando adquirir un vehículo eléctrico. ¿Son compatibles? ¿Cuál es mejor? ¿Puedo usar adaptadores? Y la solución para un sector está en la estandarización.

El debate de los conectores

En entrevista con El Comercio, Gonzalo Flechelle, gerente de Porsche Perú, indicó que la gran variedad de conectores nos llevará a un problema a futuro, en tanto aún no se han establecido normas específicas en el país. Por ello plantea la estandarización, pues “lo ideal es que todo sea un mismo conector”.

“Lo que sí esta claro es que a lo que debemos apuntar es a estandarizar eso. Definitivamente es lo que va a sacar en adelante más rápido y facilitar a los usuarios. Y lo podemos hacer todavía, si bien ya han ingresado autos eléctricos al país. Pero todavía estamos a tiempo de que, como gremio, nos juntemos y veamos ese punto específico, que esto recién está naciendo, para que al final los usuarios no sean los que se vean afectados viendo de que estoy con un auto (eléctrico) y en un lugar tengo un tipo de conector que no es compatible con el mío. Entonces me tengo que ir al de más allá. Eso ya es un tema que no se hace eficiente”, comentó Flechelle.

Añadió que en el Perú hay una tendencia por el conector de Tipo 2 (europeo), que se adapta mejor a nuestra potencia eléctrica. “En teoría, para el voltaje de 220 que tiene nuestra red eléctrica, técnicamente se debería adaptar mejor. No significa que el de Tipo 1 no funciona, pero es básicamente por el voltaje mayor que tenemos. Está más que suficiente”, indicó a este Diario.

Pero Ascón Jimenez tiene una mirada diferente. El especialista de EnelXPerú considera que la estandarización no es una posibilidad, y que ya se intentó en otros países.

“Según algunos estudios, como los que hacen Bloomberg o algunos consultores a nivel mundial, se habla de una estandarización como en el 2050, pero para estos 20 años no va a pasar eso. Tal cual como con los celulares, predominó durante mucho tiempo el conector de iPhone y hoy en día ya se habla de una estandarización de celulares Tipo C. Va a pasar lo mismo acá: van a haber muchos multiconectores multiestandar por muchos años y en algún momento el más predominante va a ser el que domine el mercado, o probablemente nazca un conector estándar para todos, pero el momento no es hoy”, comentó sobre esta alternativa.

Como muestra de eso, indicó que hoy por hoy hay más marcas ingresando con su propio conector (pues viene con la venta del vehículo), y este es el caso de fabricantes chinos que llegan con su propio estándar. “El estándar chino va a tener un posicionamiento por cuestiones de mercado. Va a ingresar obviamente en menor proporcionalidad, pero va a tener presencia. Y también en el caso de algunas marcas coreanas que han ingresado con el estándar americano”, indicó.

Finalmente, consideró que el uso de conectores es un tema de adaptación , ya que “el consumidor al inicio lo verá como una barrera de entrada, pero hay que entender que, desde que se adquiere el vehículo, el 80% de la solución de carga va a estar en tu vivienda y el resto va a ser un soporte de carga en la ciudad donde hay mucha facilidad para adaptarse”. No recomendó usar adaptadores ya que representan riesgos.

¿Quién paga en los departamentos?

Otro problema que viene con la carga eléctrica de los vehículos, y que está pendiente de resolver, es la instalación de cargadores en departamentos. En un domicilio la conexión se hace a la fuente principal de electricidad (el medidor de luz). Sin embargo, en los departamentos las cocheras son de uso común, donde se instala el cargador del vehículo eléctrico. ¿Quién paga la cuenta?

Desde la práctica, para el gerente de Porsche Perú se trata de una pregunta muy recurrente que reciben de sus clientes. Aunque cada departamento tiene su propio recibo de luz, existen espacios comunes en donde se instala el cargador, y un vecino podría pensar que le está pagando el consumo a otro.

“Es muy simple, porque se pone un medidor al lado del cargador y mide cuánto al mes uno ha obtenido, en el mes del cargador, y esos kilowatts (kW) de diferencia es lo que el propietario debe pagar. A la cuenta total de la luz común, el propietario pone lo que le correspondió”, explicó, como solución práctica.

Pero también hay un tema de fondo: la infraestructura en los edificios residenciales del país. “El tema de la instalación en los departamentos definitivamente es un reto. En la casa es algo muy práctico porque todo depende de un medidor y de un solo suministro, pero en los departamentos es un reto porque no han sido diseñados para esto”, sostuvo Ascón Jimenez. Por ello, mientras tanto, la solución práctica sería usar los datos generados por el cargador en el estacionamiento.

Además… Migración al 2035 A nivel mundial, se estima que para el 2035 cerca del 80% de lo que se fabrique será vehículos eléctricos o híbridos. El resto serán vehículos a combustión. En ese sentido, Gonzalo Flechelle indicó a El Comercio que la estrategia de Porsche es migrar de tecnología ofreciendo versiones eléctricas y a combustión de un mismo modelo, "pero por un tiempo determinado de cuatro años. Pasados los cuatro años, estos a combustión salen del mercado mundial".

Consumo y tarifas

Consultamos también a los entrevistados por las tarifas eléctricas. Primero, aunque en el Perú las tarifas son establecidas por Osinergmin, en el mundo es un tema que ha entrado en debate.

“De hecho, en muchos países se trata de comenzar a evaluar tarifas diferenciadas preferentes para las horas punta, pero hoy en día los cargadores residenciales van a estar trabajando con la tarifa residencial”, explica el representante de EnelXPerú, y consideró que para nuestro país aún es prematuro hablar de una tarifa diferenciada, y una migración de tarifa podría generar ciertas confusiones en el mercado.

¿Y cómo se calcula? Ascón Jimenez explicó que el consumo se define por una simple multiplicación del precio del costo de kilowatt (kW), que llega con el recibo, por la cantidad de kilowatt-hora (kWh) de la batería del vehículo. “Va a depender de la batería que tengas. Si tienes una batería de 38 kWh, tienes que multiplicarlo por la cantidad de costo que tienes en casa o empresa y tienes ahí el valor”, dijo.

Frente a las tarifas en casa también están las tarifas en electrolineras. Al respecto, la empresa proveedora Luz del Sur informó a este Diario que esas tarifas se definirían en el mercado: “En el mercado libre las empresas generadoras de energía eléctrica competirán entre sí por hacerse de contratos con estaciones de recarga de gran potencia, ofreciendo la tarifa eléctrica más competitiva que puedan en un mercado de libre competencia”.

En cualquiera de los casos el costo de recarga del vehículo eléctrico significa un ahorro frente a un vehículo convencional. En la experiencia de Porsche, que cuenta con el modelo Taycan lanzado en el 2021, en un viaje por el Perú se comprobó la capacidad de ahorro. “En el análisis que hicimos en nuestro Taycan versus un modelo similar a combustión de la marca, nos arrojaba un ahorro en dinero en cerca de 30% a 35% entre usar electricidad”, comentó Flechelle. Adicional a ello está el ahorro por mantenimiento, pues los vehículos eléctricos requieren menor cambio de piezas. Y el otro detalle, no menos importante, es el impacto favorable al medioambiente.