Netflix ha lanzado su nuevo plan con publicidad en 12 países, el cual cuesta US$6,99 al mes, el 4 de noviembre. Sin embargo, esta apuesta por parte de la compañía de streaming podría terminar afectando el contenido que tiene. En este caso, podría ocasionar que varias series de anime sean retiradas.

“NHK [Nippon Housou Kyoukai] ha instado a Netflix a suspender la distribución de los 22 programas de NHK en su plataforma, luego de que el gigante del streaming lanzara un nuevo plan que incluye comerciales”, reporta The Japan Times.

Esto se debe a que la empresa no fue clara sobre cómo funcionaría este nuevo plan. “La medida refleja la preocupación de NHK de que un plan de suscripción de Netflix más barato que incluya anuncios podría crear un malentendido de que NHK está recomendando ciertos productos”, agrega.

Incluso, la emisora habría presentado una queja debido a que la plataforma de streaming no dio la información a tiempo. “NHK se quejó con Netflix de que el nuevo plan de suscripción, que se lanzó el 4 de noviembre, no era lo que había supuesto que sería, y que Netflix no dio una explicación hasta justo antes de que comenzara el plan. La emisora pública exigió a Netflix que dejara de distribuir sus programas, incluso a los usuarios suscritos a planes sin publicidad”, añade el medio japonés.

La medida, que podría quitar series como ‘Attack on Titan’ o ‘Vinland Saga’ de la plataforma, se debe a políticas internas de NHK. “Según sus estándares de servicios relacionados con Internet, NHK no distribuye programas si existe la posibilidad de crear una idea errónea de que está recomendando o anunciando un determinado producto o servicio”, concluye.

La suscripción barata con publicidad de Netflix no solo presenta estos problemas con NHK. Actualmente, no todas las series o películas que están en los planes antiguos se pueden disfrutar en el más reciente. Esto se debe a que los contratos con las productoras audiovisuales no contemplaban que la plataforma emitiera “comerciales” durante la reproducción de su contenido.