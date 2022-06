Una PC puede tener un mal rendimiento por diversos motivos, los cuales pueden variar desde tener el sistema desactualizado hasta tener una memoria RAM con poco espacio. Sin embargo, es responsabilidad del usuario saber que puede desactivar o desconectar herramientas para mejorar su computadora.

Es importante saber que no existe la necesidad de ser extremistas. Si bien muchos programas, herramientas o dispositivos no son necesarios en todo momento, no significa que lo mejor sea desinstalarlos o nunca conectarlos. Por el contrario, lo mejor es saber cuándo utilizarlos y cuándo dejarlos de lado.

Asimismo, el usuario debe conocer las características de su computadora, pues si intenta realizar acciones que su PC no puede soportar, es evidente que ese es el problema a corregir. Por ello, no debemos forzar programas que los dispositivos no puedan utilizar correctamente.

¿Cómo mejoro el rendimiento de mi PC?

1. Desconecta los dispositivos que no necesitas. Es importante que el usuario entienda que a más dispositivos enlazados, más recursos gastará la PC. Al tener los puertos USB llenos, la computadora se enfocará en ellos. Por este motivo, debes desconectar los que no estés usando en ese momento. Si no lo necesitas conectado siempre, es mejor que quitarlo.

2. Deshabilita los programas que se ejecutan al inicio. Muchos ni siquiera saben que existen o que están funcionando. Al instalar programas o en los que ya vienen preinstalados, algunos cuentan la opción de ejecutarse cuando se incie la PC. Es decir, apenas enciendas tu computadora, estos empezarán a consumir recursos, pese a que ni siquiera hayas pensado en utilizarlos. Por ello, debes ir al Administrador de Tareas (si no ves nada dentro, pulsa ‘Más detalles’) > Inicio, y deshabilita los que no necesites.

3. Cierra las aplicaciones en segundo plano. Al igual que el punto anterior, muchos usuarios no saben que están funcionando. Estas siguen consumiendo recursos, pese a que ya las cerraste, ralentizando tu PC. Lo que debes hacer es ir a ‘Configuración’ y buscar ‘Aplicaciones en segundo plano’. Dentro, puedes desactivarlas todas con un botón, o seleccionar las que desees mantener.

4. No tengas activo más de un antivirus al mismo tiempo. Si el primero ya funciona en todo momento, esperando la llegada de una amenaza y consumiendo recursos, al añadirle otro tendrás un doble trabajo para el mismo objetivo. Desactiva el que creas conveniente y mantén el que te sirva mejor.

5. No personalices mucho tu PC. Algunos prefieren colocar su toque característico a su computadores. Colores, fotos y demás. Sin embargo, el problema viene cuando, por ejemplo, añades videos o una galería de fotos como tu fondo de pantalla. O peor, cuando utilizas aplicaciones externas para cambiar la configuración gráfica. Es mejor utilizar lo que tu PC tiene y mantenerla actualizada, a añadir más y más cosas.