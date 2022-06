Instagram es una de las redes sociales más utilizadas actualmente, pues su versatilidad ayuda a que las personas estén conectadas en un mismo espacio. Sin embargo, al ser gratuita, utiliza la publicidad para mantenerse. Esto puede generar disgustos en los usuarios, al ver constantemente anuncios no deseados.

La aplicación no permite desactivar los anuncios por completo, pero sí reducir la frecuencia en que los vemos. Este proceso puede ser pesado para algunos, pues conlleva realizar las cosas de forma manual y constante. Gracias a su algoritmo, se añaden más “intereses” para los usuarios cada día, sin que estos se lo pidan a Instagram. Es decir, de un tiempo a otro, tendremos que repetir este proceso.

Reduce la publicidad mientras usas Instagram

Para utilizar esta función, solo debes estar atento cuando veas una publicidad. Esta forma se puede utilizar tanto en las publicaciones que aparecen como anuncios o en las historias. Tan solo sigue estos simples pasos.

1. Pulsa los tres puntos verticales en la parte superior derecha cuando estés frente a un post o historia marcado como “publicidad”.

2. Te aparecerá un menú desplegable. Escoge ‘Ocultar anuncio’.

3. La app te mostrará un nuevo menú desplegable preguntándote ‘¿Por qué quieres ocultar este anuncio?’.

4. Escoge la opción que te parezca la más indicada.

Asimismo, puedes ir al apartado ‘Anuncios’ para revisar qué publicidad te aparece. Dirígete a Perfil > Configuración > Anuncios. De esta manera puedes manejar los permisos que das a la aplicación sobre publicidad, así como indicar que quieres recibir menos anuncios en casos específicos. Para ello, dentro del apartado, pulsa ‘Temas de Anuncios’ y escoge cuáles quieres ver con poca frecuencia.

Utiliza Instagram Lite

Esta versión de la app está dirigida hacia las personas que tienen dispositivos antiguos o para quienes no quieran gastar muchos datos. Por ello, esta versión de Instagram no tiene publicidad, pues sería innecesario añadir esto cuando lo que se busca es que rinda mejor.

Sin embargo, al utilizar Instagram Lite, no tendrás muchas de las funciones de la versión original. Por ejemplo, los reels no están disponibles en esta app, pues al ser videos, generan mucho gasto de datos o no es soportado por celulares antiguos. Por este motivo, es importante pensar bien si se acopla a tus intereses o no.