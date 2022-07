Toyota es una de las grandes marcas de autos a nivel mundial; sin embargo, aún no ha encontrado un escenario en el Perú para este cambio tecnológico y su comercialización. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en nuestra infraestructura.

Evelyn Wetzell, jefa de relaciones públicas de Toyota Perú, explicó a El Comercio que a nivel global la marca cuenta con autos híbridos enchufables, eléctricos y de hidrógeno; sin embargo, para el Perú se decidió apostar por el híbrido por una razón práctica. El país todavía no está preparado para los vehículos eléctricos.

“La infraestructura de carga es muy escasa. A nivel nacional hay cerca de 30 puntos de recarga. Imagínate que te quieras ir a Piura y, de pronto, si fueras en vehículo netamente eléctrico, no llegarías porque no existe otro punto donde tú puedas recargar. Te vas en modo eléctrico y te quedas en el camino. Por eso en Toyota creemos que la solución, al día de hoy, es el híbrido”, indicó.

Para hacer este cambio, consideró que va a depender mucho del Gobierno y de incentivos para masificar la electrificación del parque automotor. “Nosotros somos tan responsables que no queremos traer vehículos que no se pueden sostener”, dijo Wetzell, durante la exposición Electrotransporte 2022.

En ese sentido, vale recordar que en el Perú hay unos 3.500 vehículos enchufables, de los cuales solo alrededor de 100 son completamente eléctricos, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Una cifra bastante baja, siendo el vehículo eléctrico puro el que no emite CO2.

Una apuesta práctica

Pero la marca japonesa ha encontrado una opción simple. En la exposición Evelyn Wetzell mostró a este Diario el RAV4 Híbrido enchufable, que por el momento no está a la venta pero sí se puede alquilar por medio de la aplicación Kinto share.

Se trata de una versión estadounidense, con un conector Tipo 1; sin embargo, la vocera de Toyota comentó que cuando se comercialice en nuestro país se tendrá que definir los estándares. “Todavía lo que tenemos que hacer es estandarizar (el conector) para saber cuál es el que tendría que venir acá al Perú. Como es un vehículo de versión americana tiene carga de 110V”, dijo. Por el momento funciona con un adaptador.

Este Toyota RAV4 es un híbrido enchufable. Combina la fuente energética a base de batería y de combustible. / Anthony Niño de Guzmán

El RAV4 híbrido enchufable aun no está a la venta por falta de infraestructura en el país, pero se puede alquilar por medio de la app Kinto Share. / Anthony Niño de Guzmán

Este vehículo funciona para alquiler por días y horas. En este caso, el costo se encuentra alrededor de S/400 al día, lo que ya incluye el IGV y el seguro, y está disponible para personas particulares o empresas.

Algunas particularidades de este vehículo es que el modo eléctrico se adapta a la ciudad, causando ahorro en el uso de combustible ya que solo necesitaría recargarse en el domicilio. En esta modalidad da 50 kilómetros de autonomía. “Y si lo manejas en el modo híbrido te da entre 600 y 650 (kilómetros de autonomía)”, detalló Wetzell.

La recarga del vehículo, en carga lenta, se realiza en un periodo de 12 horas. En carga rápida puede demorar hasta dos horas. De ahí, cuenta con las comodidades de cualquier vehículo convencional, y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Otro anuncio de Ley

A la exposición Electrotransporte 2022, que se realizó en la Universidad de Piura, asistieron especialistas, empresarios y autoridades del Estado. De este último grupo destacó la participación del viceministro de Electricidad, Martín Dávila Pérez, quien anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de Ley de promoción de los vehículos eléctricos.

Explicó que la propuesta legislativa apunta a la masificación de este tipo de vehículos, así como a la infraestructura de abastecimiento de carga y otros aspectos para el uso de la electricidad en el transporte. En este sentido, también se anunció la determinación del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las personas naturales o jurídicas en 13% por un periodo de 5 años. Esto será aplicado en la producción, importación y/o comercialización de vehículos eléctricos.

Viceministro Martín Dávila Pérez anunció que el gobierno presentará un proyecto de ley sobre electromovilidad. (Foto: Difusión)

Otro punto importante es que el proyecto de ley también señalará que, por un plazo de 10 años, no se aplicará ningún tipo de aranceles a la importación de vehículos eléctricos y a las autopartes de estos; además, adelantó que los propietarios de estas unidades se encontraran inafectos al pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular. Luego, los municipios deberán establecer carriles y estacionamientos para vehículos eléctricos, y se deberá elaborar un programa de chatarreo.

Se trata de un proyecto de Ley amplio, pero aún no se conoce cuándo será presentado. Además, no es el primer intento por tener una Ley de promoción de la electromovilidad. Desde el 2015 se han presentado al menos siete proyectos por parte de diferentes congresistas. El último fue presentado en mayo, por el congresista Guido Bellido, y no se conoce una respuesta. Quedará en manos del Congreso de la República la aprobación de cualquiera de estas normas.