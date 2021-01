Conforme a los criterios de Saber más

La vacuna contra el COVID-19 se encuentran entre los temas más recurrentes en los últimos meses. En este momento, diversos países ya iniciaron sus campañas de vacunación, mientras que naciones como Perú están a la espera de la llegada de las primeras dosis.

Esta situación genera muchas preguntas relacionadas al desarrollo, distribución y capacidad de protección de las vacunas . En esta nota intentamos responder cinco de las preguntas más recurrentes al respecto:

1. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra el COVID-19?

Las pruebas en humanos de las vacunas tienen como objetivo conocer cuál es su eficacia y seguridad. La eficacia es una cifra que resulta de la comparación de los resultados obtenidos en los grupos que participaron en el estudio. Este indicador muestra en cuánto se redujo la posibilidad de desarrollar la enfermedad en el grupo que recibió la vacuna en comparación con aquellos que recibieron solo placebo. Es decir, en condiciones controladas del ensayo, cuánto protegió la vacuna de enfermarse de COVID-19.

“Es erróneo pensar que si la vacuna tiene una eficacia de 90%, entonces de 100 que se vacunan, 90 están protegidos. […] Una vacuna con una eficacia del 90%, por ejemplo, te incrementa la probabilidad de estar protegido frente a la enfermedad un 90% en comparación con no vacunarte. Siempre es una comparación”, explica el epidemiólogo Edward Mezones, experto en inmunizaciones.

La pandemia hace que la demanda mundial de vacunas sea superior a la oferta. (Foto: Getty Images)

En el caso de las vacunas de las farmacéuticas china Sinopharm y la inglesa AstraZeneca/Oxford, adquiridas por el Perú, sus niveles de eficacia llegan al 79,34% y 70,4% en promedio, respectivamente. Según la Organización Mundial de la Salud, una vacuna debe tener una eficacia de al menos 50% “y preferiblemente más alta”.

2. Si me vacuno hoy, ¿entonces automáticamente ya estoy protegido?

No. Lo que hacen las vacunas es producir anticuerpos contra el virus, y dependiendo del tipo, pueden tardar entre tres y cuatro semanas para llegar a su máximo potencial de protección. En el caso de las vacunas de Sinopharm y AstraZeneca, se debe aplicar una segunda dosis luego de 21 días para llegar al umbral máximo de protección. Es por ello que los voluntarios deben mantener todas las medidas de seguridad (uso de mascarillas, distancia física e higiene de manos), porque es posible que se contagien y desarrollen la enfermedad en el espacio entre cada dosis.

“[La vacuna] no tiene un efecto inmediato. Las personas vacunadas, incluso después de la segunda dosis deben cuidarse. Si bien la mayoría de las personas logrará cierto nivel de inmunidad entre dos semanas y un mes después de recibir la vacuna, un pequeño porcentaje no lo hará. Cada persona va a tener una respuesta variable a la vacuna , algunas podrían demorar un poco más en construir una línea de defensa”, explica la médica peruana Ángela Uyen, asesora en políticas de salud de Médicos sin Fronteras.

Los anticuerpos son clave en la lucha contra las infecciones. (CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY)

3. Si me vacuno, ¿quiere decir que no me contagiaré?

Las vacunas no evitan que te contagies, sino que si estás expuesto al virus no te enfermes. El médico e investigador Percy Mayta-Tristán explica que los datos disponibles de los ensayos de vacunas muestran “la presencia de casos positivos sintomática de COVID-19, pero en la mayoría de casos todavía no tenemos datos de la protección [que da la vacuna] frente a casos graves, y esto es lo que todos esperamos”.

Además, debemos considerar que ninguna vacuna ofrece un nivel total de protección, por lo que incluso si recibieras una vacuna es posible que puedas enfermarte de gravedad e incluso pierdas la vida. Por ello, es importante mantener las medidas de protección mientras la mayor parte de la población se vacuna.

Lo que debe quedar claro, explican los expertos, es que no hay medicamentos que evitan que una persona se contagie.

Las mascarillas son esenciales para evitar el contagio. (Pixabay)

“A la fecha, no tenemos ningún medicamento que prevenga la aparición del covid, es decir, que alguien que está expuesto no se contagie. Hay estudios que han probado medicamentos como la hidroxicloroquina y no han demostrado que son capaces de evitar el contagio”, detalla Mayta-Tristán.

4. Si yo me vacuno, ¿no interesa si los demás lo están?

Los planes de vacunación, debido a la alta demanda de dosis en todo el mundo, han priorizado a las poblaciones más vulnerables a desarrollar cuadros graves de COVID-19 o incluso morir. El objetivo del plan de vacunación debe ser, coinciden los expertos consultados por este Diario, que la mayor cantidad de la población esté inmunizada (más de un 70%, como mínimo). Solo así se logrará que incluso aquellas personas que no accedan a vacunas estén protegidas debido a la inmunidad de grupo o rebaño. Esto ya sucede con otras enfermedades, el alto nivel de cobertura de vacunación permite mantener controlados males como el sarampión.

Entidades como la Organización Mundial de la Salud y Médicos sin Fronteras aclaran que mientras el virus siga circulando entre las personas que no accedan a las vacunas, hay posibilidad de que surjan nuevas variantes que incluso pueden llegar a afectar la eficacia de las vacunas.

Desde su salto a los humanos hace aproximadamente un año, se han detectado unas dos mutaciones del Sars-CoV 2 cada mes. (GETTY IMAGES)

“Pensemos que entre nosotros habrá personas que no estarán protegidas porque pertenecen a ese porcentaje que escapa a la eficacia vacunal o que no accedieron a la vacuna […] Si bien existe una gran posibilidad de que usted esté protegido dentro de un mes después de recibir sus vacunas, todos deberíamos planear practicar las medidas de prevención (usar una máscara, evitar espacios abarrotados y lavarnos las manos) hasta que los casos comiencen a disminuir drásticamente”, recomienda Ángela Uyen.

5. ¿Las vacunas desarrolladas en Europa y EE.UU. son mejores que las creadas en China?

No. Como explica el experto en inmunización Edward Mezones, existen diversos tipos de vacunas que, según sus características, pueden convertirse en la mejor alternativa, pero esto depende de las necesidades de cada país. Por ejemplo, existen lugares donde la logística hace muy complicado el manejo de las vacunas , ya sea por la cadena de frío o por la falta de experiencia de las personas a cargo de su aplicación.

Un trabajador médico prepara una dosis de la vacuna de Sinopharm para aplicársela al ministro de Salud serbio en el Instituto de Virología de Belgrado el pasado 19 de enero. (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Por otro lado, existen diversos medicamentos creados y fabricados en países como la India y China que ya se usan desde hace años en el país. Es el caso de la mayoría de los medicamentos genéricos que se utilizan en el Perú. Además, según informó la OMS, sus expertos examinarán los datos de los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm para obtener la validación correspondiente. Hasta el momento, solo la vacuna de Pfizer cuenta con esta homologación.

