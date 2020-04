Como parte de las entrevistas que viene realizando todos los días El Comercio con especialistas de distintos ámbitos relacionados al coronavirus, este miércoles 8 de abril el periodista responsable de la sección de Ciencia y Tecnología, Martín Tumay, tomó contacto con Raúl Urquizo, ex decano del colegio médico, para darnos más detalles sobre las diferencias entre el coronavirus, la influenza y la gripe?

Debido a la propagación del COVID-19 en todo el Perú, hasta este miércoles 8 de abril las cifras registraban 4.342 casos y 121 muertos, es importante diferenciar las tres enfermedades que tienen cierta relación con el virus respiratorio: influenza, gripe y coronavirus. Ellas muestran condiciones similares; pero, tienen divergencias muy marcadas.

Lo primero es establecer que dos de ellas matan y una no. Esa es la principal diferencia entre la influenza, la gripe y el coronavirus. Aunque, las tres, pueden afectar a todos los grupos sociales, es imprescindible entender que los jóvenes son los menos vulnerables; pero, en ancianos y menores de dos años, la influenza y el coronavirus es mortal.

Otro apartado importante son las enfermedades preexistentes. Estás serie de males que afectan de manera constante a una persona y que se tienen que tratar por un largo periodo de tiempo. Desde la diabetes, pasando por la hipertensión y llegando hasta algún malestar crónico, acompañado de influenza o coronavirus, es mortal.

El presidente Martin Vizcarra anunció el aislamiento el 16 de marzo, el cual terminará el 26 de abril (Foto: Presidencia)

Gripe

La más “suave” de las tres enfermedades en mención. Desde un resfrío simple o un catarro persistente, el mal respiratorio llega de manera leve, explica el doctor Raúl Urquizo: “el resfrío es gradual. Todo es un poquito”, sostiene.

El profesional médico también detalla que el resfrío no mata y que los peores males que podrían afectar a las personas que la padecen, sobretodo niños menores de dos años, son la tos, la falta de apetito y la irritabilidad.

Influenza

Ahora subimos en varios peldaños la magnitud de la enfermedad. La influenza sí mata, junto a otra series de factores. El malestar es general, se presentan dolores en la garganta, fiebres elevadas y el afectado empieza a tener dificultades respiratorias. Las vacunas contra la influenza son gratuitas.

“Se presenta un deterioro del estado clínico total. La influenza mata. Por eso niños y mayores de 60 deben vacunarse", explica Urquizo. El doctor, especializado en la rama de la pediatría, alcanza más detalles sobre la prevención, tan importante en estos días.

“Los niños menores de un año deben vacunarse dos veces al mes: sexto y séptimo. Este proceso debe ser realizado cada año. Esto se debe a que el virus cambia su estructura cada año. Normalmente se vacunan a partir de abril, época en la que llegan las nuevas vacunas”, expresa.

El doctor Raúl Urquizo aprovecha para resolver una duda. ¿Qué pasa si mi bebé no fue vacunado en el momento en el que le correspondía? “Si en caso no se recuerde si el niño fue vacunado, se tiene que volver a vacunar al menor. Una doble dosis no es perjudicial”, estipula.

El presidente MartinVizcarra, junto a la ministra de Salud Elizabeth Hinostroza, supervisa el funcionamiento del centro de contención hospitalaria para Coronavirus Covid19 de Lima Metropolitana.

La escala más severa de la influenza es la neumonía. Aquella afección respiratoria sí mata. Y en el Perú registra cifras alarmantes. Entre los periodos 2013 y 2018, según la base de datos del MINSA, el mal afectó a 6079 personas.

Coronavirus

“Ninguna de las anteriores vacunas te protege contra el coronavirus”, declara Raúl Urquizo como adelanto de toda la explicación que vendrá. Las palabras suena a presagio funesto. No existe protección; pero, lo que sí hay, es prevención.

“Si una persona padece coronavirus, tiene influencia y tiene neumonía, eso lo llevará a la muerte", sigue. “Las últimas informaciones mencionan que las personas con coronavirus padecen una falta de alteración en los sentidos del gusto y el olfato”, detalla.

Coronavirus en Perú: autoridades intervienen a 13 personas en un salón de billar

“Los asintomáticos tienen esta característica: tienen el virus pero no presentan síntomas, sólo la falta de diferenciación de sabores y olores”, apunta brindando más detalles el doctor Raúl Urquizo. El especialista también recalca enfáticamente el lavado constante de manos, vital para prevenir el contagio del coronavirus.

PREVENCIÓN

Sin duda el lavado de manos y la constante higiene son las mejores armas para combatir el coronavirus. Junto a la inamovilidad social, la fórmula está dictada para todos. Pero, existe una condición que podría perjudicar el campo de batalla: el invierno.

Pronto nuestro país ingresará en esa estación y el frío aumentará, muy estimablemente, los casos de gripe, influenza y coronavirus. Por ello, el doctor Raúl Urquizo, ex decano del colegio médico, brindó algunos consejos para protegernos de las enfermedades.

Primero, una buena alimentación.

Segundo, lavado de manos.

Tercero, vacunas contra la influencia, neumonía, tos convulsiva.

Cuarto, si alguien tiene gripe: ambientes ventilados.

Mira el video completo aquí

* El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

