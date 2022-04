Este 24 de abril, en el Arsht Center de la ciudad de Miami (EE.UU.) se conocerá a los ganadores que compiten en las ocho categorías de los Premios Verdes, que llevan más de una década y que tienen como principal objetivo convertirse en la principal plataforma de promoción de negocios sostenibles en el mundo. Cinco iniciativas peruanas lograron clasificarse entre los finalistas y esperan recibir este galardón.

“Más de 10 años atrás nos enteramos de que más del 85% de los emprendimientos verdes en el mundo fracasaban luego de su primer año por cuatro principales razones: no contar con una red de contactos sólida, no contar con la visibilidad adecuada, no tener acceso al financiamiento necesario, así como tampoco acceso a la tecnología. Eso nos alentó a desarrollar una plataforma que atienda esas necesidades y podamos reducir en algo ese 85%”, indica a El Comercio José Javier Guarderas, CEO y cofundador de Premios Verdes.

Desde su creación, el premio tiene más de 18 mil proyectos de 43 países y 1.147 ciudades registrados en su plataforma.

Entre las instituciones que forman parte de la comisión técnica, para la selección de proyectos, y el jurado anual, para la elección final, están el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Concilio Mundial de Edificios Verdes y National Geographic.

Los finalistas peruanos

Tres de los cinco finalistas peruanos son iniciativas que forman parte de la convocatoria Aceleración de la Innovación, que es un acuerdo de financiamiento firmado entre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) y Banco Mundial en el 2017. Estos son el medidor ambiental Kon, qAIRa y Wired Amazon.

En la categoría Biodiversidad-Fauna uno de los finalistas es Wired Amazon, iniciativa impulsada por investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadores y equipo técnico de Rainforest Expeditions, y otros expertos de universidades internacionales. Wired Amazon busca que los turistas participen en el proceso del descubrimiento de alguna nueva especie, llegando a tener hasta el derecho de colocarles nombres de tener éxito.

Desde el 2016, Wired Amazon ha permitido –con la colaboración de más de 2.100 turistas– la identificación de 30 nuevas especies amazónicas.

En la categoría Ciudades-Comunidad Urbana quedó finalista qAIRa, una empresa que utiliza la tecnología para el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire. Usando drones o módulos fijos, puede identificar también fuentes de contaminación y hasta desarrollar mapas de contaminación ambiental y predicciones de la calidad del aire. Su objetivo es convertirse, hacia el 2025, en la plataforma de medición de la calidad del aire y monitoreo ambiental con más data en Latinoamérica.

Gracias a drones y módulos fijos, qAIRa monitorea la calidad del aire y fuentes de contaminación en tiempo real usando inteligencia artificial.

También en la categoría Ciudades, pero en la subcategoría Innovación e Infraestructura tenemos al medidor ambiental KON. Se trata de un semáforo ambiental que, gracias a sus diferentes sensores y algoritmos, alerta cuando existe una exposición dañina en el medio ambiente, todo en tiempo real. El proyecto fue desarrollado por un grupo de ingenieras peruanas preocupadas por la contaminación ambiental por plomo y otros metales pesados, a raíz de la actividad minera en el país.

Kon es un semáforo ambiental que, gracias a sus sensores, puede alertar en tiempo real cuando hay exposición dañina de plomo en el ambiente.

Corazones Solidarios compite en la categoría Desarrollo Humano-Igualdad. Con el apoyo de las madres de la Casa Magia y el Instituto de Salud del Niño de Breña, ayudan a reducir la pobreza de las familias de bajos recursos y con niños internados por razones médicas. Capacitan en costura a los padres para producir, usando mermas de empresas textiles, objetos que puedan ser comercializados.

En Corazones Solidarios apoyan a padres con hijos en hospitales, promoviendo la costura básica decorativa, reutilizando mermas textiles.

Finalmente, en la categoría Economía-Producción Sostenible compite Arena Verde. Entre sus propósitos está la implementación de una agricultura sostenible, buscando la armonía entre la agricultura moderna, el medio ambiente, los ecosistemas naturales y la integración de la comunidad local. Desde el 2017 ha logrado incorporar al ecosistema bosque seco 1.369 hectáreas, destinadas a reservas, y otras 609 hectáreas destinadas a protección. Ese trabajo lo realiza con su brigada forestal, conformada en más del 70% por mujeres.

Arena Verde busca la restauración, reforestación e incorporación de áreas degradadas a un sistema agrícola sostenible y de vanguardia.





Las fechas claves La fase final de los Premios Verdes El 18 y 19 de abril, en el Palacio de Cristal de Guayaquil, se llevarán a cabo una serie de conferencias, talleres y charlas magistrales. Del 20 al 23 de abril, en la Universidad de Miami se realizarán foros, charlas y una exposición de proyectos finalistas. El 24 de abril, también en Miami, se realizará la gala de premiación.