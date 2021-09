Conforme a los criterios de Saber más

El Ministerio de Salud anunció el último fin de semana la detección de tres casos de la denominada variante Delta Plus del SARS-CoV-2 en el país. Dos de los afectados por COVID-19 se recuperan en sus casas, mientras que un tercero -no vacunado- está estable en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Al referirse a la presencia de Delta Plus, el titular de Salud, Hernando Cevallos, dijo que esta “genera una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan para la variante Delta Plus ”.

Entonces, cabe preguntarse: ¿es mucho más peligrosa que la variante Delta, hoy dominante en el país?, ¿qué sucede en realidad con la efectividad de las vacunas?

Una mutación adicional

Los virus mutan de manera natural. La mayoría de estas modificaciones son inofensivas, pero algunas le brindan ciertas ventajas al patógeno. Eso sucede con las variantes identificadas actualmente, como Alfa, Beta, Lambda o Delta, que es la más contagiosa detectada hasta el momento.

En junio, las autoridades de salud de la India detectaron una mutación en muestras de la variante Delta. Debido a que compartía mucho con esta, decidieron nombrarla ‘Delta Plus’ y la consideraron como “variante de preocupación”.

Delta Plus, cuyo nombre científico es AY.1 o B.1.617.2.1, tiene una mutación extra en la proteína de la espícula o Spike del SARS-CoV-2, que es clave para que el virus que causa el COVID-19 se una a las células, además esta parte es el objetivo de las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo.

Ilustración de anticuerpos atacando el SARS CoV-2. (SCIENCE PHOTO LIBRARY)

Esta mutación es llamada ‘K417N’ y no es la primera vez que se detecta, pues ya ha sido identificada en variantes como Beta, detectada por primera vez en Sudáfrica. En pruebas en laboratorio, ha mostrado tener cierto escape a los anticuerpos de recuperados y vacunados contra el COVID-19.

“[Con la variante Delta plus] habría un peligro de un mayor nivel de transmisión. Por la revisión bibliográfica de lo que sucede en otros países, habría una mayor resistencia ante inmunidad por vacunas y también en la eficiencia de algunos tratamientos”, dijo el viceministro Bernardo Ostos.

Sin embargo, es importante resaltar que la respuesta inmune se restringe a los anticuerpos, sino que el organismo cuenta con la inmunidad celular, que se da tanto en personas recuperadas como en inmunizadas. Es decir, incluso si los anticuerpos disminuyen o no reaccionan como se espera, contamos con las llamadas ‘células de memoria’ que pueden hacer frente a una infección.

Al igual que con Delta, se espera que la eficacia de las vacunas sea menor en cuanto al contagio, pero estas siguen protegiendo de casos graves de COVID-19.

Los CDC han publicado dos estudios sobre la eficacia de las vacunas para prevenir la muerte y hospitalización por el coronavirus. (Foto de archivo: REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana)

Estudios realizados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) cuando la variante Delta ya era dominante en EE.UU. muestran que las vacunas contra el COVID-19 aún son altamente eficaces contra casos graves: reducen ocho veces el riesgo de contraer COVID-19 y veinticinco veces el riesgo de hospitalización o muerte. Además, las personas completamente inmunizadas tuvieron 11 veces menos probabilidad de morir de COVID-19 que los no vacunados y tuvieron 10 veces menos peligro de ser hospitalizadas.

Por ello, coinciden los expertos, es necesario contar con más estudios, no solo a nivel in vitro (laboratorio), sino a nivel clínico, para poder determinar si en realidad es más peligrosa que Delta. Pero los datos actuales muestran que Delta Plus no está desplazando a Delta.

El infectólogo Juan Celis, del Hospital Regional de Loreto, le dice a El Comercio que “no hay diferencias clínicas por ahora [entre los pacientes con Delta y Delta Plus]. Desde mayo en India no se ve cambio de patrones clínicos”.

Hace falta más información

Según la información del Ministerio de Salud de India proporcionada en junio, Delta Plus parece propagarse con mayor facilidad que Delta y podría unirse más fácilmente a las células pulmonares o resistir a los tratamientos como los anticuerpos monoclonales, actualmente usados en Europa y EE.UU.

Sin embargo, esta clasificación para el sublinaje de Delta ha sido cuestionado por expertos de diversas partes del mundo, ya que consideran que no hay suficientes datos para poder asegurar que Delta Plus sea más peligrosa que Delta o la esté desplazando, según le dijo Colin Angus, analista y modelador de políticas de salud pública en de Public Health England (PHE), al Washington Post.

Aún no está claro el origen exacto del SARS-CoV-2. (GETTY)

El sublinaje está presente en EE.UU., Europa. India y cerca de 30 países, mucho menos que Delta, por lo que entes como Unicef consideran que “hasta la fecha, la propagación de la variante Delta Plus es relativamente baja”.

Por el momento, de acuerdo con el rastreador de casos Outbreak, respaldado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades de EE.UU., solo se han secuenciado 1.454 casos de Delta Plus en todo el mundo desde que fue reportada en marzo de 2021.

Tanto para la Organización Mundial de la Salud como para los CDC , Delta Plus se encuentra dentro de los sublinajes de Delta, que para ambos entes es una “variante de preocupación”.

“Se necesitan más datos para determinar la tasa real de propagación y el impacto de esta nueva variante en la gravedad y el desenlace de la enfermedad “, asegura la Dr. Inci Yildirim, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Yale Medicine y vacunóloga.

Por su parte, el Dr. Jeremy Kamil, virólogo de la Universidad Estatal de Louisiana, le dijo a la BBC que “no tenemos muchas razones para creer que esto sea más peligroso que el Delta original”.

Por ello, Celis considera que las medidas para contener a Delta son igual de efectivas para su sublinaje Delta Plus.

VIDEO RELACIONADO

Asegura que continuará hasta el 2022.

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: