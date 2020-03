Tras siete años de espera, Animal Crossing: New Horizons, el juego de simulación de Nintendo, ya está aquí. El título estrenó el pasado 20 de marzo como exclusiva de la consola Nintendo Switch y se posiciona como la sexta entrega de la franquicia que nació en el 2001.

Asimismo, Animal Crossing fue anunciado oficialmente en 2018, gracias a un Nintendo Direct y se dijo que llegaría en un algún momento del 2019; sin embargo, terminó llegando a todos los mercados del planeta el 20 de marzo de este año, en medio de la crisis mundial por el coronavirus.

En ese sentido, a continuación te presentamos seis puntos claves para comprender la importancia del lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons.

Juego de simulación social

Para quien no lo sepa, Animal Crossing: New Horizons es un videojuego que pertenece al género de la simulación social, el cual tiene como máximo expositor a Los Sims.

Así, en Animal Crossing los jugadores desarrollarán una vida desde cero en una isla desierta, después que nuestro personaje le haya comprado un paquete de vacaciones a Tom Nook, un mapache que ha aparecido en otros juegos de la saga. De esta forma seremos testigos de actividades típicas de la simulación como la construcción, recolección, pesca, eventos sociales, etc.

A su vez, los usuarios desde que ingresan al juego podrán crear un personaje basado en sus gustos, el cual podrá recibir cambios de ropa u otros elementos a lo largo del juego.

Siete años de espera por New Horizons

La última entrega canónica de la serie Animal Crossing tardó siete años en llegar, ya que New Leaf, el penúltimo título, se lanzó en 2013 en Estados Unidos y Europa para la consola de Nintendo 3DS, mientras que en Japón se estrenó en 2012. Cabe destacar que el juego se anunció recién en 2018, confirmando su aterrizaje en marzo de 2020.

En adición, Aya Kyogoku, directora de New Horizons, le confirmó al The Washington Post que el videojuego empezó su fase de desarrollo temprano después del lanzamiento de New Leaf en 2012. Según la japonesa, empezaron con el trabajo de bocetos conceptuales de lo que sería New Horizons en el futuro.

Animal Crossing es un exclusivo de Nintendo Switch. (Difusión)

Un nuevo exclusivo de peso para Nintendo Switch

Desde que se lanzó en 2017, la consola híbrida de Nintendo Switch sigue recibiendo exclusivos de gran calidad. Así como el año pasado disfrutamos de Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses o Yoshi’s Crafted World, este 2020 abrimos con Animal Crossing: New Horizons, un videojuego que ha sido un éxito para la crítica especializada (91/100 en el portal Metacritic).

Animal Crossing es el nuevo exclusivo de Nintendo Switch. (Difusión)

Éxito de venta

Como mencionamos, Animal Crossing estrenó el pasado 20 de marzo a nivel global, aunque faltó agregar que en ciertos territorios rompió récords. Según Gamesindustry, tenemos el caso del Reino Unido; en dicho país, por ejemplo, New Horizons triplica la cantidad de copias vendidas de New Leaf (2012). Sumado a ello, el nuevo juego de Tom Nook se ubica como el mejor lanzamiento físico desde que llegó la Nintendo Switch al país británico en 2017.

El lanzamiento de Animal Crossing: New Horizon para Nintendo Switch fue retrasado hasta el 20 de marzo de 2020. (Fotos: Nintendo)

Juega con tus amigos o de manera independiente

Una ventaja que trae New Horizons es la opción de poder jugar en línea. ¿Cómo? Nuestra isla puede recibir entre 4 a 8 jugadores. Para aprovechar esta ventaja se requiere la suscripción Nintendo Switch Online.

Precio de Animal Crossing

A través de la eShop de Nintendo Perú encontramos a Animal Crossing a S/. 246. Mientras que en la eShop de Estados Unidos está US$ 60.

