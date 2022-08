La esponja favorita de la televisión acaba de estrenar un nuevo tráiler de su próximo videojuego SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake. Bob Esponja y Patricio (quien ahora es un acompañante en forma de globo) tendrán que atravesar portales a mundos alternos para evitar que el universo colapse y salvar a sus amigos.

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake es el próximo juego de Bob Esponja para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (a través de Steam). El título aún no tiene fecha de lanzamiento pero su desarrolladora, THQ Nordic, acaba de estrenar un nuevo gameplay oficial. El video mostró detalles de la jugabilidad y algunos de los mundos que se pueden visitar. Las escenas presentadas hacen referencia a icónicos capítulos de la serie animada, tales como Fondo de Bikini, Bob prehistórico y Bob vaquero.

Gameplay de SpongeBob: The Cosmic Shake

La historia del juego es la siguiente: Bob y Patricia se encuentran con una adivina llamada Kassandra, quien les concede deseos. Sin querer, esto resulta en la fractura del universo. Es entonces que el par debe usar lágrimas de sirena cumple-deseos para atravesar portales a mundos alternativos, cambiar de disfraces y poderes y rescatar a sus amigos antes de que el universo colapse.

Aquí puedes ver el más reciente gameplay del juego:

Está confirmado que SpongeBob: The Cosmic Shake será parte de la Gamescom 2022, en la que se espera se revelen más detalles sobre el título. La Gamescom es a fines de agosto y aquí puedes enterarte cómo verla.