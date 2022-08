Incluso, como consecuencia de dichas emisiones, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) advirtió hace dos meses que en los próximos cinco años es muy probable que la temperatura mundial supere transitoriamente en 1,5 °C los valores preindustriales.

Por ello, algunas naciones ya van tomando medidas, como los 27 países miembros de la Unión Europea que acordaron terminar con la venta de autos nuevos de combustión para el 2035. De esa manera se espera reducir las emisiones a cero. Por ello, la expectativa está en los vehículos que usan electricidad. Sin embargo, ¿qué tan cierto es que no se produce CO2? ¿Cuáles son las alternativas a los vehículos a combustión?

Existen varias formas de clasificar a estos vehículos alternativos, pero la resolución N°250-2019 del Ministerio de Energía y Minas lo resume en dos tipos: los vehículos eléctricos, que usan motor eléctrico, su energía proviene de baterías y son recargados; y los vehículos híbridos, que son impulsados por motor a combustión y otro eléctrico que se alimenta por batería.

De estos, el único que no emite CO2 es el vehículo eléctrico, ya que la energía no proviene de combustible fósil. Los híbridos, enchufables o no enchufables, sí dependen de combustible. Pero detrás de esto aún hay mucho más.

La energía, un paso más atrás

Efectivamente, el especialista en temas ambientales Polo Macera afirmó que desde que se prende el vehículo eléctrico no se genera combustión ni algún gas, lo cual está muy bien. Sin embargo, sugiere ir “un paso más atrás en lo que es básicamente todo lo que tiene que ponerse en marcha para que ande ese vehículo, y el principal insumo allí es la energía”.

Además… La huella de carbono Este es un concepto importante. Se trata de un indicador que establece la cantidad de gases de efecto invernadero (sobre todo el CO2) que se genera la actividad humana para obtener un producto, como puede ser el auto eléctrico. Polo Macera explica que esto permite "medir o dimensionar las actividades de una compañía o para saber cuál ha sido el impacto en el cambio climático".

En conversación con este Diario, Macera indicó que ese factor puede hacer la diferencia. “Si tu vehículo eléctrico va a estar cargado con energía que se generó usando combustibles fósiles, es un contrasentido total. Y esto está muy relacionado con el tipo de energía de cada país, con la matriz energética”, sostuvo.

Al respecto, detalló que alrededor del 50% de energía es generada por hidroeléctricas, pero el otro restante se genera por carbón, gas natural y Diesel. En este punto es donde entra lo preocupante.

“Al incluir en la matriz eléctrica una cantidad cada vez más creciente de autos eléctricos, lo que va a pasar es que vamos a tener más demanda también, y esta red que va a tener cada vez más demanda lo va a suplir con combustible fósil, es decir, emisión directa de CO2″, advirtió. Por ello, consideró necesario tener una política seria que procure dotar a los autos eléctricos de energía renovable e infraestructura adecuada.

Pero no solo afecta al medio ambiente. El efecto también se siente en la salud pues, según las autoridades peruanas, la mala calidad del aire en el Perú causa enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Tal es así que el Estudio de Desempeño Ambiental, del Ministerio del Ambiente, indicó una prevalencia de rinitis alérgica, faringitis, asma acumulada, asma diagnosticada por el médico y asma actual, por fuentes contaminantes del aire.

La fuente de energía para la recarga de los autos eléctricos es uno de los puntos en debate, sobre todo por la matriz energética de cada país. / Agencia AFP

Eléctrico e Hidrógeno

Otro tema importante en la fuente de energía es el tipo de almacenamiento. En un auto eléctrico puro esto se hace mediante baterías, pero aquí es donde se debe tener cuidado y surge la polémica.

Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, señaló a El Comercio que “para hacer una batería se necesita litio y la extracción de litio es importante, pero se necesita cuidados en temas ambientales”. En ese sentido, sostuvo que el mundo debe enfocarse en ser sostenible y no usar todo lo que hay en la naturaleza de forma desproporcionada.

¿Y por qué es importante el litio? Durante la exposición ElectroTransporte 2022, que se realizó en la Universidad de Piura, también conversamos con el especialista Rosendo Ramírez, director de Negocios Globales Inteligentes. Detalló que hoy en día, en lo que se refiere a autos eléctricos, el litio tiene mejor desempeño en cuanto almacena más cantidad de energía y tiene mayor tiempo de duración.

El detalle con esta tecnología es que funciona a raíz de una conexión a red eléctrica (y ya vimos que aquí el origen de la energía puede ser cuestionable). Al frente se encuentra la otra posibilidad: el hidrógeno verde.

“En este caso la energía se ha almacenado como hidrógeno. Hay un proceso de conversión y se transforma en electricidad. Pero el motor se mueve como eléctrico. Por eso es que cuando uno habla de vehículos eléctricos puede hablar de los que son a electricidad (los que son tomados de la red de un toma corriente), pero también podríamos decir el vehículo que es de hidrógeno. El hidrógeno lo va a convertir en eléctrico”, explicó Ramírez sobre el funcionamiento de esta tecnología.

Además… Antecedente peligroso Cuando se habla de hidrógeno, la alarma nos remite al accidente del Hindenburg, un zeppelin que se incendió en 1937, en Nueva Jersey. En total, 36 personas murieron. ¿Qué pasó? Se usó hidrógeno para elevar el zeppelin. "El gran problema con el hidrógeno es que su almacenamiento es muy peligroso porque es altamente volátil", explicó Polo Macera. Por ello, consideró que se trata de todo un reto hacer su producción y transporte seguro.

Ahora, el hidrógeno puede ser extraído de una fuente no renovable. Pero la situación cambia cuando se trata de hidrógeno verde. “Cuando se dice hidrógeno verde es porque es extraído con energía renovable: solar, eólica y termoeléctrica. Eso tiene un valor importante porque se están haciendo investigaciones de hacerlo de la forma correcta”, manifestó el exministro Incháustegui a El Comercio, en la feria ElectroTransporte. Sin embargo, también entendió que todas estas innovaciones van a tomar tiempo y consideró que “durante esa transición el Perú puede aprovechar el gas natural”.

Economía circular

Otro tema pendiente es la gestión de los residuos electrónicos. En enero de este año, las Naciones Unidas advirtió que en América Latina no hay una buena gestión de residuos y solo recupera adecuadamente el 3%. Además, entre 2010 y 2019 el volumen de basura electrónica aumentó un 49% en los 13 países analizados, entre los que se encontraba Perú.

Según el informe, entre las sustancias peligrosas se hallaron al menos 2.200 kilos de mercurio, 600 de cadmio, 4,4 millones de plomo, cuatro millones de retardantes de llama bromados y 5,6 megatoneladas de gases de efecto invernadero pertenecientes a refrigerantes. ¿Significarán los autos eléctricos mayor cantidad de residuos?

Para el exministro Incháustegui, hay un desafío en cuanto a los equipos y autos eléctricos. “El tema de las baterías: cuánto tiempo duran, dónde se cargan y el tema de cómo reciclar las baterías. Al final, se van a tener que cambiar por otras y hay que ver cómo reciclar eso”, indicó a este Diario.

Trabajadores hacen la instalación de baterías eléctricas que se encontrarán en vehículos. Esto es en la empresa VinFast, en Haiphong. (Foto: AFP)

Según especialistas, los autos eléctricos no cuentan con tantas piezas como un auto a combustión . “En cuanto a la disposición de los sistemas de almacenamiento. No significa que la batería ya no sirva. Lo que pasa es que ya no se puede almacenar al 100%. Allí entra a tallar lo que se conoce como economía circular. Tú le puedes dar vida a otros usos a esa batería. Por ejemplo, algunos usos en las zonas más alejadas, más remotas del país”, indicó Rosendo Ramírez.

Un ejemplo de ello es el proyecto de la marca Toyota que, en función a las baterías de los autos eléctricos, ha suministrado energía a domicilio con baterías que tienen una capacidad nominal de 8,7 kilovatios-hora (kWh) y una salida nominal de 5,5 kWh. El proyecto ha sido llamado Sistema O-Uchi Kyuden.

La fuente de energía, las baterías y el reciclaje son solo algunos temas pendientes en electromovilidad. En ese sentido, Polo Macera nos recuerda la necesidad de trabajar en esto pues el auto eléctrico está llegando con sumo retraso. “No está llegando al Perú porque no existen las condiciones de infraestructura eléctrica, de políticas públicas, en temas de aranceles, temas de competitividad local que de alguna manera presentan oposición a que esto se masifique”, cuestionó.

De ese modo, también resta evaluar la gestión del transporte, la contaminación sonora, el uso de los espacios, entre otros asuntos para que el país se adapte a la electromovilidad.