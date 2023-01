El E3, una de las convenciones más importantes de videojuegos, por fin tenía planeado volver este año a la presencialidad. Sin embargo, un nuevo reporte revela que tres gigantes de las consolas no participarán: Xbox, PlayStation y Nintendo.

Nintendo, Sony y Microsoft se estarían saltando el E3 2023, según nueva información recogida por el medio especializado IGN. Según el medio, estas marcas no tendrían planeado estar presentes. Como se recuerda, el E3 2023 iba a retornar a la presencialidad en Los Angeles desde el 13 al 16 de junio, pero tal parece que sin sus platos más fuertes.

¿El motivo? A las tres compañías les está resultando más efectivo realizar sus propios eventos de presentación de videojuegos. Por ejemplo, Nintendo se maneja bastante bien con sus transmisiones especiales Direct, sin tener que depender de grandes convenciones para mostrar sus avances en juegos.

Por su parte, PlayStation no ha participado del E3 desde 2019 y se espera que este año no será la excepción. Asimismo, Microsoft ha revelado que sostendrá un evento en Los Ángeles a medio año, pero no especificó que sería una presentación parte del E3.

El E3 continúa siendo una de las convenciones más relevantes de la industria del videojuego. Sin embargo, tras la pandemia, otros eventos han ganado presencia como The Game Awards y el Summer Game Fest, ambos presentados por Geoff Keighley.

De hecho, el Summer Game Fest se ha convertido en un importante contendiente para el E3 y, este año, la feria se llevará a cabo tan solo una semana antes.