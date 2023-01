A propósito de este esperado torneo, que ha sido un boom entre los aficionados al Dota 2 peruano, conversamos con Adrián Mohme, gerente general de 4D Esports, que nos respondió diferentes dudas sobre la cita. ¿Cuántas personas irán? ¿Cómo van a lidiar con la reventa? ¿Se podrá llevar instrumentos musicales? A continuación, las declaraciones.

—¿Cómo se gestionó la Lima Major? ¿Fue después de The International?

En agosto del año pasado se hace una licitación pública a través de Valve para que manden propuestas para las Major de este año. A nosotros nos interesa bastante traer una Major a Sudamérica, así que ahí mandamos nuestra propuesta con Lima como sede. Tras la licitación, entramos en conversaciones directas con Valve para conversar sobre la posibilidad, cómo se haría y cómo se manejaría la Lima Major. Dimos nuestras ideas, nos dieron su feedback y en base a eso se armó la propuesta final que es la que se está haciendo

Nosotros felices de hacer la primera Major del circuito. Acá sabemos que el público [peruano] respira y vive el Dota, y que son bastantes las personas que lo siguen. Estamos trabajando para darles el mejor espectáculo posible.

—¿Cuántas personas habrá por día?

El aforo es de 8.000 personas cada día.

—¿Habilitarán nuevos espacios una vez se agoten las entradas?

Existe la opción de meter 15.000 personas paradas y la pones como si fuera un concierto, como los que suelen hacer en realidad. Es el doble aforo. Pero no, hemos priorizado en que sea una mejor experiencia para el usuario aunque sea un aforo menor y vendamos menos entradas.

—¿Cómo van hacer para lidiar con los revendedores?

Hemos tomado todas las medidas que hemos podido sin perjudicar al usuario final. Nos hubiera gustado, por ejemplo, que no se pudiera cambiar el DNI nunca y dejar hasta una semana antes del evento que cualquier entrada se pueda devolver y reembolsar este completamente. Pero, pero por disposiciones del Indecopi, nos informaron que no se podía hacer eso. Entonces, tenemos que dejar ese cambio. Creemos que habrá reventa, nos gustaría que no haya, pero es es lo que hay.

—¿Por qué la Arena 1 de San Miguel y no un estadio?

Vimos todas las opciones que nos parecían adecuadas para la Lima Major y, tras estudiarlo bastante, llegamos a la conclusión que tanto por el mayor aforo comparado con las otras opciones y la libertad creativa que te da un lugar tan amplio y vació la Arena 1 sería la mejor opción para realizar el evento. Esa libertad nos permite realizar todas las ideas que teníamos en mente y el mayor aforo permite a mayor cantidad de fanáticos del Dota 2, que son muchísimos en el Perú, el poder disfrutar del torneo en vivo.

—¿Qué actividades habrá más allá de las partidas de Dota?

Se están planeando bastantes más actividades y formas de entretenimiento extra a lo que serían las partidas de Dota 2, las cuales son el atractivo principal, lo cual no se suele ver en la mayoría de Majors.

Tendremos un concierto en el día de la inauguración y habrá otra cantidad de actividades que iremos anunciando en los días en los que nos vayamos acercando a la Major. La idea es que se pueda disfrutar no solo de las grandes partidas que se jugarán sino de todas estas diversas actividades que se están planeando.

—¿Se cancelará la Lima Major por las protestas?

Lamentamos mucho la situación que está sucediendo en el Perú. Esperamos que para la época del evento no llegue a mayores. Nosotros por el momento estamos trabajando en el sentido de que el evento se va a dar como lo tenemos planeado. Obviamente hay plan B y C. No se puede postergar la Lima Major, como es parte del circuito profesional. Va sí o sí. De todas maneras se va a jugar.

—¿Habrá instrumentos musicales en la grada?

Sí, se está considerando el ingreso de instrumentos siempre y cuando sea razonable. No puede ir alguien con su guitarra eléctrica y amplificador, o una vuvuzela que si puede ser tal vez muy ruidosa. Pero si queremos que se sienta la pasión del público durante las partidas.