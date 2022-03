El 11 de enero se llevará a cabo el cambio de mando en Chile y el actual mandatario Sebastián Piñera le entregará el poder a Gabriel Boric, nuevo presidente electo del país en su último proceso electoral. No obstante, como es costumbre, varios representantes de otras naciones ya han comenzado con sus visitas protocolares para saludar al nuevo líder del país.

Uno de estos representantes es Kiyoshi Odawara, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, quien además de visitar Boric le regaló un simpático peluche de Squirtle, el Pokémon inicial de tipo agua de las primeras entregas de la saga Rojo y Azul. Además de este presente, Odawara también le obsequió una pokébola.

Por supuesto, este regalo no fue al azar ya que cuenta con su propio trasfondo. El ahora presidente electo de Chile a menudo responde preguntas de distintos usuarios a través de su cuenta oficial de Twitter. En septiembre de 2021, en medio de la campaña política que culminó con su victoria, una persona le preguntó cuál era su Pokémon inicial favorito y hasta bromeó con que de su respuesta dependía su voto.

Gracias al Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, por este Squirtle! pic.twitter.com/gJVYRIPe53 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 10, 2022

Boric no dudó en contestar que Squirtle es su Pokémon inicial favorito y esta respuesta no es la única que ha realizado el político en relación con la cultura geek. Por diversas publicaciones pasadas, se sabe que el mandatario es un ávido fan de los primeros videojuegos de la saga Pokémon y que además gusta de otras franquicias de este medio como Age of Empires y Grand Theft Auto.

La visita de Odawara y la entrega de este detalle quedará como una curiosa e inolvidable anécdota para el ahora presidente de Chile.

Squirtle siempre. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 8, 2021

