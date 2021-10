God of War llegará a PC el próximo 14 de enero a través de las plataformas virtuales Steam y Epic Games Store. Así, un nuevo título de la cartera de PlayStation se suma al catálogo de videojuegos disponibles en computadoras.

El ganador del premio a Mejor videojuego de The Game Awards 2018, God of War, no es el único título de PlayStation que aterrizará a PC, sino que es uno más de los que llegarán en un futuro, como ha confirmado Sony.

Como se recuerda, además de la próxima llegada de Kratos y Atreus a computadoras, tenemos a Horizon Zero Dawn, Days Gone, Death Stranding y, próximamente, la saga Uncharted . Todos estos títulos, a excepción del último, se pueden conseguir en PC mediante las diferentes tiendas virtuales.

Horizon Zero Dawn fue uno de los primeros exclusivos de PlayStation que llegaron a PC. Su lanzamiento en computadoras se dio a mediados de 2020.

Características de God of War en PC

A través de una entrada en el blog de PlayStation, el estudio de Santa Monica, responsable de la franquicia, confirmó la llegada de la aventura de Kratos y Atreus a PC para enero de 2022. Asimismo, la desarrolladora norteamericana resaltó que hasta agosto de 2021 se han vendido 19,5 millones de unidades de God of War.

God of War aterriza a PC el 14 de enero de 2022. (Imagen: PlayStation / Santa Monica)

“Nuestro objetivo principal al llevar God of War a PC era resaltar el contenido que creó el equipo y aprovechar el poderoso hardware que ofrece la plataforma para crear una versión del juego excepcionalmente impresionante y de alto rendimiento”, señaló Grace Orlady, Community Manager de Santa Monica Studio.

La llegada a PC del otrora exclusivo de PlayStation se da en el marco del lanzamiento de God of War: Ragnarok en 2022, su secuela.

God of War aterriza a PC el 14 de enero de 2022. (Imagen: PlayStation / Santa Monica)

Entre las novedades que resaltan a God of War de PC encontramos que tendrá soporte para resolución 4K nativa y para monitores pantallas ultra anchas 21:9, así como velocidades de fotogramas por segundo desbloqueadas. También se incluye diferentes ajustes gráficos que van desde sombras de mayor resolución y reflejos mejorados del espacio de la pantalla, hasta mejoras en la oclusión ambiental con GTAO y SSDO.

God of War en PC tendrá un coste de S/. 169,00 en Steam y Epic Games Store.

