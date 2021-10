¿Alguna vez te preguntaste qué son los FPS? Si eres un gamer ocasional, puede que lo hayas escuchado con frecuencia pero no tienes en claro cómo funcionan dentro de tus videojuegos. Por eso, a continuación te lo explicamos.

¿Qué significa FPS? ¿Qué son los Hz?

Este término significa “Frames per second” o fotogramas por segundo. La tasa de fotogramas es la frecuencia a la cual un dispositivo muestra imágenes llamadas fotogramas o cuadros. Esto se aplica no solo en los videojuegos, sino también en el cine, gráficos de computadoras, cámaras de video, entre otros.

A mayor cantidad de fotogramas por segundo, mayor será la fluidez con la que se reproduzca un juego. | Foto: Getty

Otro término que suele confundirse con los FPS es el de Hz. El hercio o hertz, representado con el símbolo Hz, se define como ciclos por segundo y se asocia comúnmente con las pantallas. Tanto los FPS como los Hz describen una tasa de finalización, pero por diferentes componentes en el sistema de renderizado de la PC.

En pocas palabras, FPS es la velocidad a la que el sistema, y en particular, la GPU completa fotogramas y Hz es la velocidad a la que la pantalla muestra esos fotogramas completados. Para tener un mejor rendimiento en juegos competitivos es importante que los FPS y los Hz estén altos.

FPS es la velocidad a la que el sistema, y en particular, la GPU completa fotogramas. (Getty)

Los jugadores competitivos y los profesionales de los deportes electrónicos buscan el mayor FPS posible para brindarles todas las ventajas competitivas. Necesitan las animaciones más suaves, la latencia más baja y la menor cantidad de efectos de distracción para lograr los mejores resultados.

Una tarjeta gráfica más rápida ofrece frecuencias de cuadros más altas que permiten ver los elementos antes y brindan una mejor posibilidad de acertar en el objetivo. Es por eso que los jugadores con mejores tarjetas gráficas logran índices de Kill/Death (KD) más altos.

¿Cómo funciona la tecnología Reflex de NVIDIA?

NVIDIA Reflex es una tecnología que busca reducir la latencia total del sistema. ¿Y qué significa este término? Por latencia total se considera todo el tiempo que se tarda desde que uno le da un comando al equipo, puede ser pulsar una tecla o hacer un clic, hasta que sale en pantalla el reflejo de estas acciones.

El analizador de latencia de NVIDIA Reflex captura la latencia del sistema y proporciona una medida precisa del rendimiento de tu PC. Asimismo, reduce la latencia del sistema al combinar optimizaciones de GPU y juegos. Esta tecnología está disponible en títulos competitivos como Valorant, Apex Legends y Fortnite.

