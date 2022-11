El productor del videojuego Gran Turismo (GT), Kazunori Yamauchi, ha confirmado que desde Polyphony Digital están “investigando y considerando” preparar el juego para lanzarlo a PC siguiendo así la estela de otros grandes videojuegos de PlayStation que también han pasado a ser jugables en ordenador.

Así se ha manifestado Yamauchi tras ser preguntado sobre si la serie Gran Turismo también podría dar el salto y dejar de ser exclusivo para PlayStation, en declaraciones a GTPlanet, coincidiendo con su participación en las Finales mundiales de Gran Turismo y el evento del 25º aniversario del videojuego.

Sin embargo, el creador de esta serie GT ha indicado que el juego es un título “muy bien afinado” y que, por ello, “no hay muchas plataformas que lo puedan ejecutar de forma nativa en 4K/60p”. En este sentido, ha insistido en que es un tema “complicado”, pero al mismo tiempo ha asegurado que están tratando de sacarlo adelante.

Con todo, el producto del juego ha dicho que “están investigando y considerando” su salto a PC. Y en caso de que GT se acabe desarrollando para ordenador, se uniría a algunas franquicias de Sony que han hecho el mismo camino, como God of War, de Santa Monica Studio; Beyond: Two Souls, de Quantic Dream; o Uncharted 4, de Naughty Dog. De esta forma, Sony continúa ampliando su estrategia de llevar algunos de los títulos de PlayStation a ordenador.

El popular videojuego de conducción desarrollado por Polyphony Digital, cuya última entrega, Gran Turismo 7, llegó en marzo para PS5, también se lanzó para PlayStation 4, en la que hay algunas diferencias de resolución y calidad de texturas y detalles, como la falta de la tecnología de trazado de rayo o ray-tracing.