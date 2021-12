Conforme a los criterios de Saber más

El ‘streaming’ se ha convertido en el nuevo formato de éxito para generar contenidos que millones de personas consumen a diario, rivalizando con medios tradicionales como la televisión o la radio e incluso con otros tipos de manifestaciones digitales como la creación de videos en YouTube y plataformas similares.

Dado que la transmisión en vivo dejó de ser un mero pasatiempo desde hace algunos años y se convirtió en toda una industria millonaria que genera trabajo para miles de personas alrededor del mundo, muchas personas han comenzado a interesarse en ella no solo por el entretenimiento que les genera, sino también con el ánimo de dedicarse a esta actividad.

No obstante, como resaltó Phillip Chu Joy, especialista en tecnología y videojuegos que conduce el programa televisivo TEC, en una entrevista concedida a El Comercio, no solo basta con tener carisma y habilidades comunicativas para ser un buen ‘streamer’, sino una combinación de pasión y perseverancia, además de los equipos que le permitan al creador mostrar su contenido a través del ciberespacio con una calidad óptima.

Por eso, en esta ocasión, te recomendamos una computadora con las especificaciones necesarias para afrontar una tarea tan demandante como el ‘streaming’ y los periféricos como cámara y micrófono que mejor se adapten al bolsillo de una persona que quiere iniciar en este mundo, pero que conserve un estándar a la altura de las circunstancias.

Un terminal para darte a conocer al mundo

La PC es la herramienta más importante para el ‘streamer’, sobre todo si el contenido que quiere transmitir está relacionado a videojuegos. Dado que el ‘gaming’ es uno de los procesos que más lleva al límite las capacidades del hardware, es de vital importancia contar con una computadora capaz de ejecutar el software para transmitir en directo y los títulos que el creador jugará durante su jornada.

Si tu enfoque al momento de ‘streamear’ solo será el ‘chatting’ (conversar con la audiencia) u otras actividades como ver videos, crear tutoriales o realizar entrevistas y/o conversatorios con otras personas, no necesitarás de una PC tan extravagante. No obstante, dado que esta guía toma en cuenta al gaming, configuraremos un terminal con los recursos suficientes como para gestionar un directo y ejecutar los videojuegos más populares del momento como Dota 2, League of Legends, Fortnite, Apex Legends, Grand Theft Auto V, CS:GO, Call of Duty: Warzone, Valorant, entre otros.

Habiendo mencionado esto, te mostramos los specs para una PC básica dedicada a ‘streaming’:

Componente Precio en soles Procesador AMD Ryzen 5 5600X S/ 1,566 Placa Asus ROG Strix B550-E Gaming ATX S/ 1,343 Tarjeta de video Asus Nvidia GeForce Dual RTX 2060 S/ 2,410 RAM TeamGroup Elite DDR4 3200 de 16 GB S/ 293 2 SSD HP S750 S3 de 1TB S/ 1060 Fuente de poder EVGA 100-W1-0700-K1 80p de 700W S/ 280 Case Thermaltake V250 ARGB USB 3.0 con ventiladores S/ 350

Como se habrá podido notar, los apartados más caros son el procesador y la tarjeta de video y esto, además de ser un estándar para todos los ordenadores con un proceso demandante como principal objetivo, es precisamente porque el ‘streaming’ consume una cantidad enorme de recursos. La codificación de video para las transmisiones en vivo fuerza la CPU (Unidad Central de Procesamiento) y GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) a sus límites, por lo que tener un buen hardware es necesario.

Cabe resaltar que la computadora planteada no está necesariamente enfocada a reproducir los videojuegos de última generación en su calidad visual más alta, para lograr eso y ‘streamear’ simultáneamente a 1080p, se necesitaría una PC con más poder. No obstante, para iniciar con pie derecho, es aceptable.

En lo que respecta a periféricos, esto queda muy a la elección del usuario a excepción de los que mencionaremos a continuación, pero un detalle que muchas personas que ‘streamean’ mediante sus computadoras siempre resaltan es que el uso de dos monitores resulta de mucha ayuda ya que, de este modo, se cuenta con un espacio de trabajo más amplio, el suficiente como para tener un videojuego funcionando en una pantalla y el software de transmisión de video por Internet como OBS en la otra.

Las herramientas indispensables de un ‘streamer’

Mediante la computadora, lo que una persona está viendo y oyendo en pantalla puede ser sintonizado por otras usando una plataforma como Twitch o Facebook Gaming. No obstante, para que la voz y la imagen del streamer’ también sean transmitidas se debe contar con un micrófono, una cámara y una conexión a Internet estable y veloz.

En lo que respecta a micrófonos, los hay de varios tipos como de solapa, cañón, USB y de condensador XLR. Si una persona se va a dedicar a realizar directos, es recomendable optar por los dos últimos tipos ya que se adaptan mejor a la tarea y ofrecen una calidad de audio óptima. La recomendación es el Blue Snowball Ice, un compacto micrófono que ronda los S/220 y es uno de los más populares entre ‘streamers’ debido a su relación calidad-precio. Otras opciones son su hermano mayor Blue Yeti -mucho más caro, pero con mejor audio- y Audio Technica AT 2020.

En la misma tónica, las cámaras para ‘streaming’ también cuentan con una variedad inmensa de opciones. En este caso, vamos a optar por la Logitech C922 FHD Stream. Esta cámara es una de las mejores del mercado en un rango de precio no tan elevado y brinda dos resoluciones 1080p a 30 cuadros por segundo o 960 a 60 cuadros por segundo. El usuario puede elegir la configuración que desee según lo que priorice. Esta cámara puede encontrarse a un precio de S/ 333. Otras alternativas más económicas y de un alto nivel son la Asus C3 FHD y la Razer Kiyo.

Por supuesto, nada de esto importa mucho si no se cuenta con una conexión de Internet con 2 Mbps como mínimo para poder transmitir las imágenes y audio de tu computadora a través de la plataforma de tu elección. Actualmente, el estándar para la calidad de un directo es de 1080p y para lograr transmitir en esta especificación, es necesario una velocidad incluso superior, con 5 Mbps o más para un resultado favorable.

El micrófono Blue Snowball Ice y la cámara Logitech C922 son nuestras recomendaciones para los que quieren iniciar en el streaming. (Foto: Composición)

Conclusiones

Para resumir, el precio a pagar por una PC óptima para ‘streaming’ además de micrófono y cámara web de buena calidad y precio económico oscila entre los S/7,800. Si sumamos otros periféricos como monitores, headset, interfaz de audio y capturadora de video, evidentemente el precio se incrementará en unos cuantos miles de soles más. Iniciar en el mundo de las transmisiones en vivo no es precisamente barato, pero, como todo nuevo emprendimiento, debe ser visto como una inversión a largo plazo si la persona en verdad está interesada por involucrarse en esta actividad, ya sea como pasatiempo o como un nuevo estilo de vida.

Nota: Los precios mostrados en este artículo corresponden a la fecha en la que fue publicada. (22/12/2021)

El camino para llegar a ser un streamer exitoso es arduo y la dedicación y perseverancia para superar las adversidades serán necesarias para no desistir. (Foto: iStock)

