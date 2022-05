La nueva entrega de la popular franquicia Call of Duty se lanzará en la próxima primavera. Se trata de Call of Duty: Modern Warfare 2, título que estrenará el 28 de octubre y se espera que aterrice en consolas PlayStation 4/5, Xbox One / Series y PC.

Asimismo, la obra de Activision es la secuela de Call of Duty: Modern Warfare de 2019, juego de disparos que fue un reinicio de toda la serie Modern Warfare.

Aquí te dejamos el tráiler en español:

Como se puede observar, aún no se ha mostrado gameplay de COD: Modern Warfare 2, ni se ha ahondado en la historia del próximo videojuego.

No obstante, se sabe que encontraremos a conocidos personajes como el capitán John Price, Simon “Ghost” Riley, John “Soap” MacTavish y Kyle “Gaz” Garrick. También habrá espacio para nuevas caras, como la de Alejandro Vargas, un coronel de las fuerzas especiales de México.

A su vez, el equipo detrás del desarrollo de Call of Duty Modern Warfare 2 es Infinity Ward, estudio responsable de otros juegos de la franquicia como Modern Warfare, Infinity Warfare, Ghost, etc. Los creadores del nuevo juego también señalaron que el nuevo título es la “la nueva generación de Call of Duty” y que se trata de los planes “más ambiciosos” para la serie.