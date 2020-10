Noviembre marca el inicio de una nueva generación de consolas, ya que veremos los estrenos a nivel mundial de las esperadas Xbox Series X y S de Microsoft, y la PlayStation 5 de Sony.

Recientemente, diferentes medios especializados han compartido sus desempaquetados de la PlayStation 5, en los que resaltan el tamaño de la consola mencionada frente a la rival Xbox Series X.

Xbox Series X (izquierda) y PS5 (derecha). (Imagen: The Verge / Twitter)

En ese sentido, con el conocimiento de las principales especificaciones técnicas de las tres consolas (PS5, Xbox Series X y Xbox Series S), decidimos ponerlas frente a frente para ver cuál es más poderosa.

Cabe destacar que no incluimos la versión PS5 Digital, puesto que la única diferencia de esta consola con su otra hermana es que no cuenta con lectora de discos.

PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series S Resolución máxima Hasta 7.680 x 4.320 píxeles (8K) Hasta 7.680 x 4.320 píxeles (8K) Hasta 2.560 x 1.440 píxeles (2K) con reescalado a 3840 x 2160 (4K) Tasa de refresco (FPS) Hasta 120 FPS en 4K Hasta 120 FPS en 4K Hasta 120 FPS en 2K Memoria 16GB GDDR6 16GB GDDR6 10GB GDDR6 Lector Solo en la versión con lectora: 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray Sin lectora Almacenamiento interno Unidad de estado sólido (SSD) de 825 GB 1TB personalizado NVME SSD 512GB NVMe SSD Almacenamiento expandible Slot para NVMe SSD Slot de 1 TB Slot de 1 TB Dimensiones 390 mm de ancho x 104 mm de alto x 260 mm de fondo 301 x 151 x 151 mm 270 x 63,5 x 151 mm Peso Versión con lectora 4,5 kg

Versión digital 3,9 4,4 kg 1,9 kg GPU 36 CUs a 2.23GHz, Arquitectura RDNA (frecuencia variable) con soporte Ray-tracing 52 CUs a 1.825 Ghz. Arquitectura RDNA con soporte Ray-tracing 20 CUs a 1.565 Ghz. Arquitectura RDNA CPU 8 núcleos Zen 2 a 3.5GHz (frecuencia variable) 8 núcleos AMD Zen 2 @ 3.8 GHz (3.6 GHz con SMT) 8 núcleos AMD Zen 2 @ 3.6 GHz (3.4 GHz con SMT) Potencia gráfica 10,28 TFLOP 12 TFLOPS 4 TFLOPS

Mira la diferencia de tamaños entra la PS5 y la Xbox Series X:

DATO:

En Estados Unidos, la PS5 en su versión con lectora de discos costará US$ 499 y la PS5 digital estará US$ 399. La Xbox Series S valdrá US$ 299 y la Series X US$ 499.

En el Perú, por su parte, la versión con lectora de la PS5 costará en tiendas especializadas S/. 2.999,90. Mientras que la edición digital costará S/. 2.699,90.

Microsoft no venderá de manera oficial las Xbox Series S y X en el país.

