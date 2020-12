Conforme a los criterios de Saber más

Tener en frente al monitor Samsung Odyssey G9 es como ser parte de una película de ciencia ficción. Sientes que estás junto a un dispositivo traído del futuro y con el que no sabes qué hacer, dado su imponte pantalla curva, su tamaño de 49 pulgadas y su diseño gamer.

Este monitor de la firma surcoreana ya está disponible en nuestro país y fue una de las novedades de Samsung en el pasado CES 2020, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo.

El Odyssey G9 está enfocado principalmente al gaming, aunque también se puede utilizar con trabajos productivos o de edición, sin lugar a dudas. Uno de sus objetivos es que los jugadores nos sintamos parte del juego, sin escatimar en calidad y potencia. Adelanto un poco de las conclusiones: lo consigue, pero a un alto precio.

Samsung Odyssey G9. (Foto: Julio Melgarejo)

Primer acercamiento con el Samsung Odyssey G9

El primer contacto que tuve con el Samsung Odyssey G9 fue ver su voluminosa caja de 126 centímetros de largo, 36 alto y 49 de profundo. Esta no es pesada, uno solo puede llevarla con cuidado (mejor aseguremos con la ayuda de alguien), pero sí es espaciosa. Antes que empezamos con la instalación tendremos que separar un buen espacio para la caja y también para el monitor.

Tras esto, procederemos con el armado, el cual no es tan complicado si estamos acompañados y seguimos las instrucciones.

Diseño gamer y futurista

Después de instalar el Samsung Odyssey G9, nos encontraremos con una pieza de primer nivel en cuanto a materiales: base y esquinas de metal con un chasis blanco de plástico. Y también grande y difícil de ubicar en el escritorio (recomiendo tener una mesa resistente y larga). Estas son sus dimensiones con su base: 114,76 cm de largo, 53,72 cm de alto y 41,64 cm de profundo.

Parte trasera del Samsung Odyssey G9. (Foto: Julio Melgarejo)

Además de eso, justo en la zona en la que se conecta la base y el monitor nos encontramos con una especie de turbina de avión con luces LED. Hay que ser sinceros: este elemento dota de personalidad a la pantalla. Asimismo, también encontramos una rejilla horizontal para la ventilación y una serie de grabados lineales que le dan buen aspecto al Odyssey G9.

Samsung Odyssey G9. (Foto: Julio Melgarejo)

Por delante tenemos la pantalla en sí, los bordes recubiertos de metal con el logo de Samsung en el centro. Los marcos no están del todo reducidos, pero uno no se da cuenta de ello por la longitud del monitor, así que no hay problema en ese sentido.

Calidad de imagen

Samsung ha llevado toda su expertiz en el tema de televisores a su apartado de monitores gamers. El Odyssey G9 es un QLED con el que no tenemos quejas. Se ve muy bien, con buenos brillos y un HDR que nos deja satisfechos. Cabe señalar que también podemos modificar el brillo, contraste, nitidez, color y hasta el nivel del negro desde el menú del G9.

De todas formas, mencionamos que al Odyssey G9 tener un panel VA, los negros no se verán tan reales como si fuese un monitor IPS.

Rendimiento en videojuegos

Ahora bien, ya hablamos sobre su diseño, calidad y el primer contacto. Pero, ¿cómo rinde en videojuegos? El Samsung Odyssey G9 cuenta con una resolución máxima de 5.120 x 1.440 píxeles (con esta aprovechamos toda el frontal) y también disfrutamos de una tasa de refresco de 240 Hz. ¿Qué es esto último? La cantidad máxima de fotogramas por segundo (FPS) que vamos a ver en pantalla.

Cyberpunk 2077 en el Samsung Odyssey G9. (Foto: Julio Melgarejo)

Consideraemos que el trabajo que realizará nuestra computadora (tarjeta de video y procesador) será mucho mayor que cuando tenemos los tradicionales monitores Full HD de 24″. Por eso -y para sacarle el máximo potencial al Samsung Odyssey G9- tendremos que contar con un hardware potente, siempre y cuando deseemos las calidades en ultra y con la máxima cantidad de cuadros.

Una vez aclarado esto, podremos disfrutar de una relación 32:9 en los juegos (al menos en su gran mayoría, ya que no todos están optimizados) en el modo estándar de la pantalla.

Assassin's Creed: Odyssey en el Samsung Odyssey G9. (Foto: Julio Melgarejo)

En juegos como Cyberpunk 2077 o Assassin’s Creed: Odyssey la inmersión es sorprendente y la sensación de que eres parte del juego es casi real. Así que si quieres sentirte dentro del juego el Odyssey G9 es una buena opción.

Uno de los puntos más resaltantes, además del evidente tamaño y diseño, es la fluidez de la imagen, la cual llega hasta un máximo de 240 Hz. Esto será más que provechoso para los amantes de juegos de disparos como Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty: Warzone, Valorant, entre otros.

Cyberpunk 2077 en el Samsung Odyssey G9. (Foto: Julio Melgarejo)

¿Y cómo se siente la curvatura? El Samsung Odyssey G9 tiene un rango de 1.000R, una cifra alta si vemos que en el mercado se distribuyen monitores con 1.500 R o 1.800 R (mientras más alto, menos curva). No obstante, dos ventajas que traen consigo el equipo de Samsung es que tendremos menos fatiga visual y llegaremos a las esquinas con mayor comodidad al girar la cabeza.

Samsung Odyssey G9. (Foto: Julio Melgarejo)

Otro detalle a mencionar es que el Samsung Odyssey G9 posee la tecnología Nvidia G-Sync, la cual evita los desgarros en pantalla (screen tearing) al introducir una tasa de refresco variable.

Funcionamiento del Samsung Odyssey G9 en tareas de productividad y multimedia

Porque los videojuegos no son lo único en la vida de una persona. Para el día a día, el Samsung Odyssey G9 es tan práctico como tener dos monitores de 27 pulgadas en un solo lugar. Si sabemos distribuir, podemos tener hasta cuatro pestañas (o más, depende ti) en pantalla, sin perder detalles.

Samsung Odyssey G9. (Captura de pantalla)

Tener una sola pantalla no es la única forma de utilizar el Odyssey G9, ya que podemos utilizar los puertos Display o HDMI que sobran para conectar lo que deseemos (una consola, quizás).

Si eres un creador de contenido, este monitor te podrá resultar útil cuando estés editando videos, puesto que al maximizar el programa que uses (Premiere, Sony Vegas o Final Cut) la línea de tiempo se expandirá y no perderás detalle ni te limitarás a nada.

Por otro lado, si tu objetivo para este monitor es ver películas quizás te lleves una sorpresa, porque gran parte del contenido en plataformas como Netflix o Amazon Prime no está optimizado para monitores ultra curvos y se prensentarán barras negras a los lados.

Netflix nos deja barras negras en los costados. (Foto: Julio Melgarejo)

Conclusión sobre el Samsung Odyssey G9

El nuevo monitor gaming de Samsung lo tiene todo: bonito diseño, alta tasa de refresco de 240Hz, una curva impresionante y un tamaño más que sobrado. Si tienes un hardware con músculo y deseas sentirte dentro del juego, podrás sacarle partido a esta pantalla al máximo.

Por otra parte, si lo tuyo es consumo de multimedia, piénsalo dos veces, porque te encontrarás con barras a los lados que no te dejarán disfrutar como se debe este máquina.

Como lo conté al inicio: es un lujo que quizá muchos no puedan costear, ya que su precio asciende a los S/. 6.499 en la tienda oficial de Samsung, y si vemos otras opciones, podríamos ahorrarnos unos cuantos soles.

VIDEO RELACIONADO

Samsung Galaxy Unpacked: Estos son los productos que presentó la marca

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...