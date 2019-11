The Game Awards 2019 | Los seis nominados a Mejor videojuego de acción En esta categoría nos encontramos a Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare o Devil May Cry 5

1/6 Call of Duty: Modern Warfare es un reboot de la franquicia Call of Duty. (Difusión)

2/6 Apex Legends es un videojuego que pertenece al género de los battle royal. (Difusión)

3/6 Gears 5 se estrenó en setiembre para Xbox One y PC. (Difusión)

4/6 Devil May Cry 5 se estrenó en marzo pasado para PS4, XB1 y PC. (Foto: PlayStation)

5/6 Metro Exodus salió a la venta en febrero pasado para PS4, XB1 y PC (a través de Epic Games Store). (Difusión)

6/6 Astral Chain es un videojuego exclusivo para Nintendo Switch. El estudio japonés Platinum Games estuvo a cargo de su desarrollo. (Difusión)