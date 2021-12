Habemus GOTY. It Takes Two fue condecorado con el galardón de “juego del año” (Game of the Year o GOTY) en The Game Awards 2021. El videojuego desarrollado por Hazelight Studios y distribuido por Electronic Arts se alzó con el máximo reconocimiento de la ceremonia superando a los otros nominados Psychonauts 2, Metroid Dread, Resident Evil Village, Deathloop y Ratchet & Clank: Rift Apart.

Neil Druckmann, director del título que se llevó el premio en la edición pasada The Last of Us Part II, fue el encargado de anunciar al nuevo ganador absoluto del evento. Josef Fares, cabeza del estudio y director del título, subió al escenario sumamente emocionado y agradeció a los fans y a los presentes por el reconocimiento, mostrando su vibrante y característica personalidad.

The moment you’ve all been waiting for, Game of The Year! A massive congratulations to It Takes Two @hazelightgames + @ea + ​​@josef_fares for your big win! #TheGameAwards pic.twitter.com/3o2kGm8qHm — The Game Awards (@thegameawards) December 10, 2021

Cabe resaltar que It Takes Two también fue uno de los videojuegos que se llevó más galardones en la ceremonia de premiación al ganar en las categorías “mejor juego multijugador” y “mejor juego familiar” del año.

Sinopsis de It Takes Two

Videojuego del género acción/aventura desarrollado por Hazelight Studios y distribuido por Electronic Arts. El nuevo proyecto del director Josef Fares, creador de A Way Out, repite la fórmula multijugador cooperativa de su anterior trabajo, pero esta vez nos relata la historia de Cody y May, una pareja casada que está a punto de divorciarse por problemas maritales. Rose, la hija de ambos, mortificada por la inminente separación de sus padres, decide utilizar sus juguetes para simular que repara la relación perdida. No obstante, todo se sale de control cuando Cody y May quedan atrapados en los cuerpos de los muñecos.

Está disponible para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S y PC.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

La compañía japonesa de videojuegos Nintendo anunció el jueves que incrementó en un 243% sus beneficios durante el primer semestre de su año fiscal, un aumento null

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: