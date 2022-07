Jugar en tu consola o PC es entretenido, pero la desventaja es no poder desplazarte con tu videojuego favorito. Sin embargo, existen conocidos títulos que tienen una versión para celular. Y lo mejor de todo es que son gratuitos.

¿Te ha pasado que estás en la calle o en el trabajo y, de repente, se te antoja jugar ese videojuego que dejaste en casa? No te preocupes porque aquí te traemos 10 videojuegos con versión móvil sin costo alguno. Todos estos títulos están disponibles para Android y iOS.

Among Us!

Among Us! (Foto: Among Us!)

La fiebre de Among Us aún no termina y miles de usuarios aún disfrutan encontrar al impostor. Siempre renuevan minijuegos y mapas para mantener el juego en la cima.

Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile. (Foto: Difusión)

Si lo tuyo siempre fueron los ‘shooters’, puedes practicar tu puntería desde donde estés con Call of Duty: Mobile. El juego cuenta con un sistema de micropagos para obtener ciertos objetos. No obstante, es posible entretenerse sin pagar ningún adicional.

Crash Bandicoot: On the Run!

Crash Bandicoot: On the Run! (Foto: Place.to)

El favorito Crash Bandicoot, pionero en los juegos de obstáculos, está disponible para móviles y es perfecto para jugadores de todas las edades. Corre con Crash o con Coco y derrota a tus jefes favoritos.

Diablo Immortal

Diablo Immortal. (Foto: Rawpixel)

Diablo Immortal inició un gran debate por su sistema de monetización con micropagos. Sin embargo, muchos jugadores argumentan que es posible subir de nivel y avanzar en la historia cómodamente sin gastos extra. La historia de Diablo Immortal es exclusiva para móviles. Aprovecha para descargarlo porque pronto saldrá Diablo IV.

Genshin Impact

Genshin Impact. (Foto: Difusión)

Así es, el aclamado juego de rol y mundo abierto también lo puedes tener en tu celular. Los gráficos lucen increíble incluso en pantalla de teléfono. Es mejor que estés atento pues constantemente hay nuevos eventos.

FIFA Mobile

FIFA Mobile. (Foto: Electronic Arts)

Para quienes necesitan una partida de fútbol desde el transporte público o la oficina, FIFA Mobile te permite jugar con tu camiseta favorita en cualquier momento y en todo lugar.

APEX Legends Mobile

Apex Legends Mobile. (Foto: Pixabay)

APEX Legends, el premiado juego de ‘battle royale’, está gratuito para celulares. El juego está lleno de personajes con diálogos muy entretenidos.

The Sims

The Sims Mobile. (Foto: Difusión)

El icónico juego de simulación tiene una versión bastante actualizada para móviles. Si The Sims es uno de tus juegos favoritos de consola o PC, puedes apostar que te encantará llevar el juego en tu bolsillo.

Ni No Kuni: Cross Worlds

Ni no Kuni. (Foto: Place.to)

El popular juego, que incluso ha sido adaptado a una película, también se puede obtener para teléfono. La animación de fantasía ha sido reconocida por su alta calidad. Este título es ideal si te gustan los juegos de rol estilo anime.

PUBG

PUBG. (Foto: Krafton)

Player Unknown’s Battlegrounds, o PUBG como suele ser abreviado, es otro juego del género battle royale popular entre los eSports. Completa misiones y derrota a amigos en partidas dentro del mismo servidor.