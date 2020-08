En un mercado en el que las laptops gamers en su mayoría son grandes y tienen luces de colores por doquier, Asus acaba de dar el golpe con la Zephyrus G14, una poderosa máquina de 14 pulgadas, 1,7 kilos de peso y un diseño elegante, ¿será tan buena como aparenta? Aquí te lo contamos.

Esta máquina de Asus pertenece a la conocida gama Republic of Gamer (ROG), la serie de laptops gamers más potente de la compañía asiática, por lo que nos encontraremos con lo último en tecnología en materia de componentes.

Solo por dar algunos datos, la Zephyrus G14 tiene uno de los procesadores de AMD más veloces y potentes del mercado: el AMD Ryzen 9 4900HS. Además, tiene una tarjeta de video Nvidia RTX 2060 (en su versión Max-Q) y una pantalla Quad HD (cuatro veces mejor que los clásicos 720 píxeles).

Antes de contar cuál fue el resultado con esta ‘bestia del gaming’, te dejamos las especificaciones técnicas de la Zephyrus G14 de Asus:

ASUS Zephyrus G14 Especificaciones Pantalla 14 pulgadas, 2.560 x 1.440 píxeles, IPS, 60Hz, no táctil, certificación Pantone Procesador AMD Ryzen 9 4900HS Tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 2060 6GB (Max-Q) Memoria RAM 16 GB 3.200 MHz expandible hasta 32GB Almacenamiento 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 Conectividad - Intel Wi-Fi 6

- Bluetooth 5.0

- No cable ethernet Puertos - 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipe C con DisplayPort 1.4 y Power Delivery

- 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C

- 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A

- 1 x HDMI 2.0b

- 1 x 3.5mm para audífonos y micrófono

- 1 x Kensington lock Batería 4 celdas 76WHr Dimensiones Ancho: 32,4 cm

Profundidad: 22,2 cm

Altura: 1,79 cm versión normal; 1,99 cm versión con AniMe Matrix Peso 1,6 kg versión normal; 1,7 kg versión AniMe Matrix Extras - Cámara web externa

- mouse externo

- panel LED AniMe Matrix

- soporte de carga de batería con cargador tipo C de hasta 65W

DISEÑO

Ahora bien, ya conocemos cuales son sus características y los componentes que vienen en la Zephyrus G14. Pero, ¿cómo le fue en su apartado de diseño?

Al inicio lo adelanté: elegancia y sobriedad ante todo. Este laptop se aleja de la Zephyrus S GX531GX (una de las tope de gama de la serie), así como de la mayoría de equipos de ROG (y también de la serie Scar o TUF); ya que no vemos luces RGB por todos lados, ni tampoco cortes ni modificaciones en la construcción de la máquina.

ASUS Zephyrus G14. (Foto: Julio Melgarejo)

Sin embargo, la Zephyrus no es simple y también cuenta con elementos que le dotan de personalidad. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en la parte posterior de la laptop hay un panel LED personalizable, con el que podemos poner texto a gusto o dejar los logos de Asus. Este ha sido bautizado por la compañía asiática como AniMe Matrix.

ASUS Zephyrus G14. (Foto: Julio Melgarejo)

Si bien llamarás la atención de tus amigos o familiares, a la larga uno olvida la presencia de este LED.

Por otra parte, la pantalla al momento de abrirla por completo eleva ligeramente el teclado, lo que brinda una sensación de que tenemos en mano un producto premium.

ASUS Zephyrus G14. (Foto: Julio Melgarejo)

Sumado a esto, el teclado se siente cómodo y cuenta con cinco botones extra. Con estos podremos manipular el sonido, abrir rápidamente el software Armoury Create, con el que podemos monitorear el equipo; y el típico botón de poder. Las teclas incluyen luces retroiluminadas, aunque su potencia queda justa.

A su vez, en el lateral izquierdo, tenemos la entrada para el cargador (en el centro de la barra), un puerto HDMI, una entrada USB tipo C y el jack 3,5 mm para los audífonos. Por el otro lado, tres puertos USB (uno tipo C y otros dos tipo A).

En la parte trasera de la ASUS Zephyrus G14 encontramos el logo de la compañía. (Foto: Julio Melgarejo)

Pantalla Quad HD

Como mencionamos, la calidad de este panel WQHD está firmado por la compañía Pantone, con la que Asus viene trabajando en los últimos años. Esta pantalla tiene un tamaño de 14 pulgadas y una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, cuatro veces más que el tradicional 1.280 x 720p.

ASUS Zephyrus G14. (Foto: Julio Melgarejo)

Como se observa, la G14 no tiene una cámara web integrada, sino que viene una extra en la caja, la cual se conecta vía USB. Probamos dicha cámara y los resultados fueron aceptables, suficiente para reuniones en Zoom o en Google Meet.

Entre tanto, las 14 pulgadas de la laptop hacen a este equipo tan portable y fácil de llevar, puesto que los modelos de 15,6 o 17 pulgadas se hacen más voluminosos y pesados. La Zephyrus G14 la podemos movilizar en cualquier mochila, lo que facilitará su uso en diversos campos.

No obstante, un detalle a tomar en cuenta es que la G14 al tener una resolución tan elevada (2.560 x 1.440 píxeles) perdemos por el lado de la tasa de refresco.

Pero, ¿a qué se refiere este punto? Es la cantidad de cuadros o fotogramas por segundo (FPS) que el monitor puede reproducir. Mientras más alta sea la cifra, más fluido irá el videojuego. En este caso, la Zephyrus G14 tan solo tiene una tasa de 60Hz; ojo, en su modelo con pantalla WQHD, ya que Asus también ha presentado una versión de la G14 con panel Full HD y 120Hz.

Rendimiento

Uno de los puntos más importantes para muchos interesados en las laptops es el rendimiento. ¿Y cómo le fue a la Zephyrus G14? La portátil de Asus no se queda atrás: cuenta con el AMD Ryzen 9 4900HS, recién estrenado procesador de AMD que no ha dado ningún problema para tareas básicas de ofimática o streaming.

En el apartado de videojuegos, la tarjeta de video RTX 2060 Max-Q de Nvidia nos asegura un rendimiento más que sobrado para títulos como Dota 2 o League of Legends, con más de 60 FPS estables en las máximas configuraciones. Aunque por el precio, Asus pudo haber colocado la RTX 2070 Max-Q, un modelo mayor.

Y, ¿el rendimiento en juegos pesados? Aquí te dejamos cómo ‘corre’ la Zephyrus G14 en títulos como Horizon Zero Dawn, Death Stranding o Shadow of the Tomb Raider con sus máximas configuraciones.

Como se observa, en títulos demandantes obtendremos un resultado de 30 a 45 FPS, pero si ajustamos la resolución a Full HD o bajamos algunos aspectos llegaremos tranquilamente a los 60FPS, ya que tener activada la resolución a 2.560 x 1.440 píxeles consumirá más recursos.

Cabe resaltar que también importa qué tan optimizado esté el videojuego. Por ejemplo, Death Stranding con todo los ítems de la configuración al máximo y con la resolución de 1.440 píxeles, tenemos 60 FPS estables (activando el DLSS de Nvidia).

Por otra parte, dos detalles negativos que se presentan durante las jornadas de juego es el sonido de los ventiladores, los cuales suenan más fuerte de lo ideal, y la temperatura del equipo, que por la delgadez de la G14 se siente mayor.

En adición, recordemos que la G14 tiene 16 GB de memoria RAM a una velocidad de 3.200Hz y una unidad de estado sólido de 1TB, sobrado para descargar los juegos que deseemos.

Por último, acá te dejamos los resultados que obtuvo el equipo de Asus en las pruebas de rendimiento o benchmark. Para esto usamos 3DMark.

Así le fue a la ASUS Zephyrus G14 en el programa 3DMark. (Captura de pantalla)

Batería

Uno de los apartados en el que fallan las laptops gamers es la duración de la batería. Pero esto cambia en la Asus Zephyrus G14, ya que en actividades básicas o de ofimática, la G14 llegará sin problemas a las 9 horas. Así que si vas a redactar, revisar Facebook o ver un rato películas en Netflix, la batería rendirá sin problemas.

Por otro lado, recomiendo que al momento de jugar se utilice sí o sí el cargador, para evitar maltratar la batería y disfrutar al máximo el hardware de la laptop.

Conclusiones

La Zephyrus G14 es una seria opción para todos los interesados en una laptop gamer potente, pequeña y sobria, puesto que su diseño -carente de un exceso de luces RGB- y rendimiento nos dejará más que contentos. Además, la batería ha sido una grata sorpresa.

A pesar de lo mencionado, el equipo tiene un par de inconvenientes, como el sonido elevado de los ventiladores cuando se juega, su temperatura o la tasa de refresco limitada a tan solo 60Hz.

DATO:

La Asus Zephyrus G14 se vende en tiendas por departamento a S/. 7.999,90.

