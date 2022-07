Facebook está identificando a los empleados que tengan bajo rendimiento mientras realizan sus labores. Según Business Insider, a través de una nota, la jefa de ingeniería de la red social envió esta solicitud a los directivos de la compañía.

“El viernes, Maher Saba, jefe de ingeniería de Facebook, escribió a los directivos de la empresa con la directriz de identificar a todos las personas de su equipo que pensasen que entraban en la categoría de ‘necesitan apoyo’”, señaló el medio.

Fue un trabajador de esta red social que filtró la nota. “La circular apareció durante el fin de semana a través de Blind, una aplicación popular entre las empresas de tecnología, por un empleado de Facebook. Según la nota, las personas identificadas por los directivos con bajo rendimiento, deben ser sometidos a un proceso de evaluación interno antes del final del lunes para su revisión”, añadió.

“Cada responsable tiene que pensar en cada persona de su equipo y en el valor que están aportando a Meta”, afirmó Saba en aquel documento. “Si un informe es de bajo rendimiento o no se ve un esfuerzo, no son las personas que necesitamos, están fallando a esta empresa. Como responsable, no puedes permitir que alguien sea neutral o negativo para Meta”, añadió.

En mayo, Meta implementó una reducción de la contratación de personal. De esta forma, congeló nuevas incorporaciones para algunos niveles y departamentos de ingeniería. David Wenher, director financiero de Facebook, explicó que la causa principal era “un incremento de los ingresos más lento de lo esperado”. Esto ocurrió luego que el fundador y CEO, Mark Zukerberg, dijera que si más empleados deciden abandonar la empresa, garantizaría que esta tuviera a los mejores trabajando para ella.

Este es el motivo por el que Saba reitera en la nota interna a los responsables de equipos lo siguiente: “Creo que contamos con increíbles gerentes aquí y dependemos de ustedes para asegurarnos de que tenemos el talento que necesitamos para operar en este nuevo entorno”.