A inicios de año padecí de insomnio. Fue una experiencia poco grata que, felizmente, pude solucionar con ayuda médica. En aquel momento, era crucial para mí llevar un registro preciso de mis horas de sueño y monitorear cuántas veces me despertaba durante la noche. Afortunadamente, el smartwatch que tenía en aquel entonces me dio esos datos.

En la actualidad, dar la hora se ha vuelto la función menos relevante de un reloj. Hoy, los relojes inteligentes o smartwatches cuentan con múltiples características que ayudan al usuario a cuidar su salud, facilitar el seguimiento del ejercicio, entre otras cosas más.

El detalle es que elegir uno de estos dispositivos puede ser una tarea complicada si tenemos en cuenta todos los modelos que hay en el mercado. Si buscas una experiencia completa sin el alto costo de un Apple Watch, el Cubitt Reebok es una opción a considerar.

Se trata de un smartwatch de gama media valorizado en S/ 599. En líneas generales, el dispositivo brinda una experiencia de uso integral pero simplificada, esto quiere decir que tiene varias funciones disponibles dentro de un sistema bastante sencillo de utilizar.

Asimismo, al ser un modelo hecho en asociación con Reebok está orientado al deporte. Esto se nota a primera vista en su diseño. El cuerpo de del reloj es totalmente redondo y las correas son de jebe, aunque sigue un diseño clásico que combina bien tanto para una rutina de ejercicios como para una salida más casual o formal. Luego de una sesión intensa de deporte, el dispositivo se puede limpiar fácilmente.

Cubitt Reebok.

¿Cuáles son sus características técnicas más sobresalientes? Cuenta con más de 100 modos de ejercicio, es resistente al agua (por lo que también tiene modos de natación). Además posee control de estrés, monitoreo de oxígeno en la sangre y de la ovulación femenina, alerta sedentaria, contador de pasos diarios, GPS, control de música, Bluetooth para llamadas, control de voz a través de Alexa, entre otras funciones más.

Asimismo, tiene una pantalla IPS de 1.32 pulgadas y una batería de 380 mAh. En el cuerpo encontramos dos botones, el superior abre el menú, mientras que el inferior nos lleva directamente los modos de ejercicios.

Al desplazar el dedo en la pantalla hacia arriba nos topamos con algunos ajustes de utilidad como la función “no molestar” (muy útil para las horas nocturnas), la linterna, la alarma, el control de música y la opción para encontrar el dispositivo, que sirve para ubicar nuestro celular en caso no sepamos dónde lo hemos dejado. Si desplazamos el dedo hacia abajo, veremos las notificaciones; a la izquierda encontraremos un tablero con detalles de nuestra salud: cuántos pasos dimos, las horas de sueño, el ritmo, el estrés, entre más; desplazando el dedo a la derecha, veremos lo mismo, aunque individualmente y más detallado.

Mi experiencia con el Cubitt Reebok

Cubitt Reebok.

Luego de varias semanas de uso, puedo afirmar que el smartwatch es cómodo, ligero y tiene un aspecto atractivo. La pantalla funciona adecuadamente, aunque noto que la sensibilidad táctil podría mejorarse ligeramente al desplazarme entre aplicaciones. Sin embargo, esto no representa un problema grave ni afecta significativamente la experiencia general.

¿Qué podemos hacer con el Cubitt Reebok? Una de las cosas que a mí me parece más útil es la de recibir notificaciones. Puedes recibir alertas de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, así como mensajes de texto. Esta característica resulta especialmente útil, ya que te permite visualizar códigos de verificación sin tener que desbloquear tu celular, simplificando el acceso a sitios web que requieren verificación.

Cabe señala que si bien podemos recibir las notificaciones, no podemos responderlas. Sinceramente, encontrar esta opción en equipos de gama media como este no es lo común. Tampoco podemos escuchar audios ni ver imágenes u otro tipo de contenido que no sea texto.

Otra de mis funciones favoritas es la de llamar directamente desde el reloj. Dentro de la aplicación de Teléfono, tenemos la opción de llamar a uno de nuestros contactos frecuentes (previamente seleccionados) o ingresar al teclado numérico y marcar el número que deseemos. Hay que tener en cuenta que para realizar una llamada el reloj debe estar dentro del rango de cobertura de Bluethooth del equipo. Un detalle que me parece curioso, y algo decepcionante, es que no se pueda contestar llamadas desde el dispositivo.

La conexión Bluetooth del Cubitt Reebok se muestra estable, proporcionando un audio nítido tanto para el que llama como para el que responde. Es crucial tener en cuenta que, conforme aumenta la distancia entre el reloj y el teléfono, la calidad de la conexión puede disminuir, un fenómeno habitual en esta tecnología. No es posible establecer una distancia exacta, ya que diversos factores afectan la estabilidad de la conexión. En entornos abiertos, sin obstáculos que obstruyan la señal, es posible lograr una mayor separación entre los dispositivos. Personalmente, he experimentado una conexión sólida al bajar al primer piso de mi casa y alejarme aproximadamente un metro de la zona en la que está ubicada el teléfono, pero más allá de ese rango, los dispositivos tienden a desvincularse.

Otra función que uso mucho es la de Control de música. Puedo pausar, retroceder o pasar a la siguiente canción, incluso subir o bajar el volumen de la música que se reproduce en el celular desde el mismo smartwatch. No obstante, es importante señalar que este modelo no tiene capacidad para reproducir música. Algo que no me gustó mucho cada vez que quería subir y bajar el volumen tardaba unos segundos.

Cubitt Reebok.

Luego, tenemos aplicaciones bastante útiles como aquellas que miden el sueño, el estrés o el oxígeno en la sangre. No podemos dejar de mencionar los 100 modos de ejercicios, que permiten llevar un seguimiento detallado de las calorías quemadas durante diversas actividades físicas.

Estas funciones se gestionan directamente desde el reloj, pero su aprovechamiento es aún más eficiente al utilizar la aplicación Cubit. La app es bastante amistosa, y desde ella también podemos, además de realizar ajustes, personalizar las esferas de la pantalla, es decir, el fondo. Incluso podemos utilizar una foto que hayamos tomado desde nuestro celular como fondo de pantalla. Desde la app también podemos configurar recordatorios, útil para recordar las actividades importantes del día.

Finalmente, pero igualmente relevante, el Cubitt Reebok incluye la aplicación de Alexa. Al iniciar sesión, podemos formular preguntas o dar comandos de voz, llevando el smartwatch a la interfaz de Pensamiento para obtener respuestas o ejecutar órdenes. Con Alexa, es posible activar el cronómetro, configurar alarmas, realizar conteos y gestionar servicios de recordatorio directamente desde el smartwatch.

Hablemos de la carga y batería

A diferencia de los relojes que utilizaban pilas externas las cuales podían durar meses o años, los smartwatches deben cargarse regularmente. En el caso del Cubitt Reebok, dependerá de la intensidad de uso que le demos, pero podemos decir que con una intensidad de uso medio tendremos casi semana y media de carga.

Junto al reloj se incluye un cable de carga con entrada USB el cual podremos conectar a nuestro cargador. En promedio, para llenar la batería al 100% tendremos que esperar aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos. Con media hora de carga obtenemos poco menos del 30% y con una hora poco más de 55%.

¿Vale la pena este smartwatch? Estamos ante un dispositivo bastante completo, y no podría ser para menos, ya que su precio es de S/ 599. Este smartwatch compite en un mercado de gama media bastante peleado y plagado de alternativas. Si eres amante de Reebok, un detalle extra que te gustará será ver el logo de la marca deportiva en la pantalla del reloj. Lo más destacable de este modelo es la variedad de aplicaciones y funciones que encontramos en él. También debemos alabar su interfaz sencilla de utilizar, tanto si hablamos del sistema operativo como de la aplicación. Algunos puntos en contra son: una sensibilidad táctil de la pantalla un poco débil y que a la hora de querer subir o bajar el volumen de la música notamos cierto retraso.