Los Huawei FreeClip han llegado al mercado como una opción innovadora en el mundo de los auriculares inalámbricos. Con un diseño open-ear que se asemeja más a unos aretes que a unos auriculares convencionales, prometen una experiencia auditiva única y cómoda.

Sin embargo, existen aspectos positivos y negativos que vale la pena considerar antes de tomar una decisión de compra. En esta nota, exploraremos lo bueno y no tan bueno de los Huawei FreeClip, desde su comodidad y diseño hasta su calidad de sonido.

El Comercio pudo probar por unas semanas los audífonos y aquí te contaremos qué tal nos parecieron, pero antes de continuar conozcamos algunas especificaciones técnicas del producto.

Especificaciones del FreeClip

FreeClip Dimensiones Auriculares: 26.70 mm × 22.00 mm × 25.30 mm

Caja: 59.70 mm x 51.95 mm x 27.35 mm Peso Estuche: 44,5 gramos

Auriculares: 5,6 gramos Resistencia al agua IP54 Códecs SBC, AAC, L2HC y LC3 son compatibles Batería Audífonos: 55 mAh

Estuche de carga: 510 mAh Tiempo de carga 40 minutos para cargar los auriculares en la caja

60 minutos para cargar la caja Colores Púrpura Estelar y Negro Cósmico Precio S/ 799

Los FreeClip están disponibles en color negro y púrpura. (Foto: Lizeth Yarasca Perez)

Diseño singular

Como se puede ver en las imágenes, el aspecto de los FreeClip rompe totalmente con el diseño tradicional de unos audífonos. Huawei ya había intentado ir más allá con los Freebuds 5 al presentar un modelo de forma de gota que cae de la oreja. Sin embargo, esta vez se arriesgaron y han traído al mercado unos dispositivos que se asemejan a un piercing o arete, que para usarlos debemos colocarlos alrededor del cartílago.

Los FreeClip constan de tres partes principales que, en unión, lo hacen una C: el módulo central, la esfera acústica y el puente. El primer elemento es el más grande y se ubica en la parte trasera de la oreja. Aquí encontraremos elementos como la batería y el procesador de audio. En la esfera, hallamos un driver de 10,8 milímetros y un micrófono. Ahora bien, ambos elementos se unen gracias al conector curvo denominado por Huawei ‘C-bridge Design’, el cual se formuló basándose en las formas de las orejas de 10,000 usuarios reales, según asegura la marca.

A pesar de su diseño extravagante, los audífonos son sorprendentemente cómodos. Los tuve puestos por largas horas continuas y en ningún momento sentí que tenía un objeto alrededor de mi oreja, tampoco se movieron de su lugar. En un primer momento pensé que se desencajarían y tendría que acomodarlos nuevamente, pero esto no pasó durante la prueba. En realidad, se adaptan muy bien al contorno de la oreja.

El estuche por su parte es de forma ovalada y el que me ha tocado probar para esta reseña es de color negro con matices plomos. En su exterior, visualizamos un conector USB-C, un botón en el lado lateral y, en el frontal, un indicador LED. En general, son cómodos de transportar en el bolsillo y cartera.

Calidad de sonido

Cabe mencionar que estos dispositivos son tipo ‘open-ear’, es decir, no llegan a introducirse en el canal auditivo como en los audífonos tradicionales, sino que solo tienen un acercamiento al orificio auditivo. Tampoco, cuentan con almohadillas de silicona que brindan un aislamiento acústico. Y uno pensaría que esos elementos afectarían a la calidad de sonido. No obstante, esto no pasa ya que se logra una buena experiencia auditiva. Los dispositivos cumplen con una reproducción de audio clara y nítida.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que debido a su diseño open-ear tipo piercing, los FreeClip no proporcionan sonidos inmersivos ni envolventes como sí los tienen los audífonos tradicionales. Y resulta lógico también que la calidad del sonido se vea afectada de acuerdo al entorno en el que se usen ya que no cuentan con una cancelación activa. Por ejemplo, en una prueba en las calles de Lima, los ruidos de afuera terminan colándose entre lo que estamos escuchando, esto obliga a elevar el volumen casi al máximo.

No obstante, se logra mantener una buena escucha a pesar de las circunstancias. Además los FreeClip son favorables en caso no queramos ser ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor.

Otro punto interesante, es que en las llamadas telefónicas los micrófonos hacen un correcto trabajo al capturar la voz. Si bien no se trata de un sonido excepcional, desde el otro lado, logran escuchar con claridad lo que uno está diciendo.

Los FreeClip no parecen unos auriculares a simple vista por su diseño único en forma de piercing. (Foto: Lizeth Yarasca Perez)

Auriculares que duran

Cada audífono posee una batería de 55 mAh que logran aproximadamente unas 8 horas de autonomía con una sola carga. Ahora bien esto depende del tipo de contenido que consumamos, en mi caso los usé mayormente para reproducir música en Spotify y videos en redes sociales.

Además, debemos tener en cuenta que Huawei promete 36 horas de reproducción considerando todas las cargas que aporta el estuche. Este aparato posee una batería de 510 mAh, lo que permite recargar la batería de los auriculares hasta 4 veces. Luego de ello, tendremos que conectarlo al enchufe. Y para conseguir llegar al 100% de carga, nos tomará aproximadamente una hora.

Un punto que resalta la compañía es que, con 10 minutos de carga en el estuche, los audífonos permitirán 3 horas de escucha continua. Y para alcanzar el 100% de su capacidad, debenos dejarlos 40 minutos.

Los FreeClip se pueden cargar de forma inalámbrica y mediante un cable Tipo-C.

Cada audífono viene con 8 horas de reproducción de música. (Foto: Lizeth Yarasca Perez)

Aplicación y controles

Los FreeClip se pueden personalizar y configurar según preferencias mediante la aplicación AI Life. Dicha app se puede descargar escaneando el QR que aparece en la caja del equipo desde tu celular Android o iPhone.

Un punto a favor, es que la aplicación es amigable y fácil de usar. Nos permite ver el porcentaje de carga de los audífonos y actualizar su software. También podemos elegir efectos de ecualización: predeterminado, motivación, amplificación de agudos y voces. Asimismo podemos configurar los controles de gestos y ajustarlos a nuestro gusto.

De manera predeterminada, al pulsar dos veces conseguiremos detener o reproducir nuevamente los sonidos. Mientras que tres pulsaciones dan paso a la canción siguiente. Y si no estamos conformes con esta configuración, la podemos cambiar sin problema.

Un característica en contra es que no se puede subir o bajar el volumen desde los FreeClip, para ello es necesario realizarlo desde el móvil. Además, se debe presionar con intensidad para que el audífono capte el número de pulsaciones. Aun así, en más de una ocasión, he paralizado la reproducción cuando mi intención era pasar a la siguiente.

Conclusión

Después de analizar los Huawei FreeClip por un par de semanas, puedo concluir que son una sólida opción para aquellos que buscan probar algo nuevo con un diseño diferente y llamativo. Su forma tipo arete ofrece un ajuste estable y cómodo, lo que lo hace ideal para actividades diarias e incluso deportivas, puesto que tiene protección IP54.

Además, la duración de batería de hasta 8 horas de reproducción sumado a las cargas del estuche, permiten que tengamos una experiencia continua sin interrupciones y que no tengamos que estar preocupados por conectarlos al enchufe constantemente.

No obstante, si comparamos con otros auriculares convencionales puede que la calidad del sonido de los FreeClip no sea excepcional. Como mencionamos anteriormente, la falta de cancelación de ruido y el diseño open-ear pueden restar puntos en entornos ruidosos. Sin embargo, esto puede considerarse una ventaja y ser un punto a favor para quienes buscan un dispositivo que les permita mantenerse atentos a su entorno exterior. Por ejemplo, mientras caminan por la calle, esto les permite evitar accidentes al estar alerta de lo que sucede.

Una vez más, destaco la comodidad de los FreeClip, ya que además de ser casi imperceptibles en peso, son muy fáciles de colocar en su estuche, dado que no importa cuál sea el auricular izquierdo o derecho. Pero sí encontré dificultad para colocarme los audífonos por primera vez, ya que me tomó unos segundos encontrar la posición exacta para colocarlos correctamente.

En general, recomendaría los Huawei FreeClip para aquellos que valoran la comodidad, la duración de la batería y un diseño extravagante en unos auriculares inalámbricos. Si estás buscando una cancelación de ruido más efectiva y auriculares que se ajusten de manera más firme en la oreja, puede ser necesario considerar otras opciones de gama más alta. Además, si prefieres aislarte del ambiente exterior y sumergirte únicamente en el sonido de los auriculares, definitivamente estos audífonos no serían la opción adecuada para ti.