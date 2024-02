Hoy vamos a hablar de un nuevo smartphone de gama media que recientemente llegó a nuestro país. Se trata del modelo vivo Y36. Su fabricante, marca asiática vivo, quiere posicionarse cada vez más en el mercado local. ¿Qué de especial tiene? Después de utilizarlo durante algunas semanas, comparto mis impresiones y resultados.

Antes de meternos de lleno en el equipo, vale señalar que su desarrollador, quien lleva pocos años en Perú, tiene un catálogo dirigido principalmente a la gama media, un segmento que tiene bastante competencia en nuestro país. Vamos a ver si el vivo Y36 logra destacar o es solo uno más de la variada oferta que existe.

Para conocer más de las características técnicas del dispositivo, a continuación te presentamos este cuadro con todo sus detalles:

Ahora que conocemos las especificaciones, es importante recordar que los números pueden lucir prometedores en papel, pero deben respaldarse con un rendimiento efectivo durante el uso diario. A continuación, compartiré mi experiencia con el Y36 y cómo se desempeñó en diversas situaciones.

Diseño estilizado

La marca tiene un estilo bastante peculiar, busca que sus equipos tengan un aspecto estilizado muy agradable a la vista, es algo que ya he visto en otros modelos, como el V25e. En el Y36 encontramos un cuerpo de cristal y un acabado metálico como de cepillado, con el que adquiere cierto aspecto a una pintura de acuarela y que cambia ligeramente de color al contacto con la luz. En mi caso, probé la modelo verde turquesa, pero según la web de vivo también está disponible en color negro meteoro.

A pesar de su aspecto de cepillado, el cuerpo de cristal del vivo Y36 proporciona una sensación agradable al tacto. En cuanto al diseño, se podría describir como minimalista; sin embargo, el módulo que alberga las cámaras es notablemente grande. Aunque no sobresale demasiado, añade un ligero quiebre a la estética general del equipo. A pesar de este detalle, el dispositivo sigue manteniendo un atractivo visual.

En cuanto a sus dimensiones, estamos frente a un equipo grande (164,06 mm × 76,17 mm × 8,07 mm), mas no por eso pesado (202g). Cabe señalar que, en el empaque, además del celular, también vienen cargador y cable USB, un hábito que ya casi no se ve en los modelos de alta gama, pero todavía persiste en la gama media.

Si hablamos de estética en los smartphones, vivo tiene una línea bastante definida con modelos que cuidan bastante este aspecto. / Christian Mestanza Arquiñigo

Pantalla con 90 hz

Como lo hicieron sus predecesores, este smartphone repite la pantalla LCD de 6,64 pulgadas con resolución Full HD+. En la parte superior, encontramos un pequeño agujero que aloja la cámara frontal.

Hay que aplaudir la actualización en la tasa de refresco, que ahora es de 90 Hz, característica que no es tan común encontrar en esta gama. ¿Qué ventaja trae? La tasa de refresco ayuda que tengamos una experiencia visual más fluida.

La pantalla, por otro lado, maneja bien los colores y ofrece un buen nivel de brillo. En zonas iluminadas la pantalla se adapta bien, asimismo, el ajuste de brillo automático se desenvuelve correctamente.

Pantalla principal del vivo Y36. / Christian Mestanza Arquiñigo

Potencia del equipo

El vivo Y36 integra el procesador Snapdragon 680 de Qualcomm, una pieza que en su momento fue considerada toda una bestia, pero que hoy por hoy ya ha quedado algo desactualizada. ¿Esto quiere decir que el equipo no vale la pena? Para nada. Pese a que el procesador ya no juegue en las grandes ligas de la gama alta, aún tiene mucho por ofrecer en equipos como este. De hecho, juegos que demandan altos requerimientos de hardware como ‘Call of Duty’ corren con bastante frescura. Además, el multitasking es bastante efectivo, es decir, podemos navegar de una a otra aplicación sin que el dispositivo se ralentice. El gran reto, como en la mayoría de celulares del segmento, es que a medida que pasen los meses mantenga esa capacidad.

Acompañan al procesador un sistema de memoria interna de 256 GB y 8 GB de RAM, que ayudan a que el smartphone mantenga su buen desempeño. Como ya mencionamos antes el vivo Y36 pertenece a la gama media, su precio es de aproximadamente S/ 999. Teniendo esto en cuenta, funciona bastante bien, sobre todo si el uso que le damos no va a estar dirigido a la edición o creación de contenido. Si en cambio lo usamos para navegar por internet y las redes sociales, así como tomar fotos e incluso jugar, la experiencia será óptima.

Aún cuenta con puerto jack para conectar audífonos. / Christian Mestanza Arquiñigo

Apartado fotográfico

Módulo de las cámaras. / Christian Mestanza Arquiñigo

Encontramos una cámara principal 50 megapíxeles, un sensor macro de 2 megapíxeles y un bokeh de 2 megapíxeles. Mientras que de lado frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles. ¿Qué tal se desenvuelven?

Si queremos subir fotos a las redes sociales, este equipo cumple los requisitos. Debo decir que en mi experiencia no noté grandes cambios con el HDR apagado y prendido. Sufre en ambientes de poca luz, como suele suceder en equipos que no cuentan con sensores muy avanzados, pero no es algo que impida obtener fotos más que aceptables, como se observan en los ejemplos de abajo. Si hablamos de video el vivo puede grabar en 30 fps.

Cámara principal con HDR activo.

Cámara principal sin HDR activo.

Zoom x1, x3 y x5.

Cámara selfie (izquierda), modo retrato (medio) y desenfoque (derecha)

Cámara selfie de noche (derecha) y desenfoque (izquierda).

Cámara principal video Prueba de la cámara principal.

Cámara frontal video Prueba de la cámara frontal

Sistema operativo y batería

El celular de vivo llega con Funtouch OS 13, la capa de personalización de la firma asiática basada en Android 13. Es una capa bastante amigable y se encuentra bien optimizada para maximizar el tiempo de duración de la carga.

Si bien el teléfono viene con 5.000 mAh, una cantidad considerable, muchas veces la optimización de ‘software’ es lo que alarga la vida de la carga o incluso de la vida del equipo.

El vivo Y36 llega además con una carga rápida de 44W y carga inversa, gracias esta última podemos utilizar el móvil como ‘power bank’ y cargar otros dispositivos. ¿Qué tan efectiva es la carga rápida? En 10 minutos tenemos algo del 20%, en 30 llegamos casi al 50%, con 40 obtenemos el 62% y en una hora con 10 minutos aproximadamente obtenemos el 100%.

¿Y cuánto dura la carga? Depende del uso que se le dé, pero en mi experiencia, con un uso intenso puede alcanzar un día y medio aproximadamente, lapso para nada despreciable.

¿Vale la pena el vivo Y36? Estamos frente a un teléfono que en especificaciones tiene todo lo necesario para ofrecernos una experiencia óptima. Sus cámaras van bastante bien, aunque si queremos lograr fotos o videos de mayor calidad probablemente tengamos que pensar en modelos de la gama alta. Su procesador es algo antiguo, pero todavía está vigente dentro de la gama media, con él podremos navegar con fluidez e incluso jugar títulos como ‘Call of Duty’ o ‘PUBG’. Su precio sí se ajusta a lo que ofrece el equipo; sin embargo, la gama media es tan amplia que seguramente es posible encontrar modelos similares y que cuesten algo menos, pero tampoco esperemos encontrar gran diferencia.