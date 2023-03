Hoy hablaremos del Huawei Wathc GT3 SE, el último modelo presentado por la firma asiática de su familia GT, que siguió al Watch GT3 y Watch GT3 Pro. Estamos frente a la versión económica, pero no por eso deja de ofrecer una experiencia grata al usuario.

Lo que resalta a primera vista es su diseño sin muchas pretensiones, es bastante sencillo y de una tendencia deportiva. Esto último guarda lógica si tenemos en cuenta que los materiales con los que ha sido fabricado son fibra de polímero y TPU, para la caja y correas, respectivamente. En el borde derecho, incluye una perilla inoxidable y un botón de acero inoxidable para acceder a las funciones del menú. Aunque no es un modelo lujoso, sí que promete bastante resistencia a los golpes y arañazos.

Llama la atención su ligereza. Con solo 35,6 gramos, es uno de los relojes inteligentes más ligeros del mercado, realmente casi no se siente en la muñeca. No obstante, no es para nada pequeño, tiene unas dimensiones de 46,4 mm x 46,4 mm x 11mm.

En cuanto a su pantalla, es AMOLED de 1,43 pulgadas, 466 x 466 píxeles de resolución y cuenta con protección Gorilla Glass. Es bastante amplia para una lectura cómoda. Además, el panel puede configurarse con una variedad de fondos.

El Huawei Watch GT3 SE tiene distintas esferas (fondos de pantalla) que pueden cambiarse desde la app. Las hay gratuitas y de paga. / El Comercio

Especificaciones del Huawei Watch GT3 SE

Huawei Watch GT3 SE Características Pantalla AMOLED 1,43″

466 x 466 Dimensiones y peso 46,4 x 46,4 x 11 mm

35,6 g Resistencia 5 ATM

Soporta temperaturas de -20 a 45 grados

Resistencia al agua de 5 ATM Autonomía 14 días de uso típico

7 días de uso intensivo

Carga inalámbrica Sensores Pulsómetro óptico

Acelerómetro

Giroscopio

GPS

Barómetro

Bluetooth Compatibilidad HarmonyOS 2 o superior

Android 6.0 o superior

iOS 9.0 o superior Otros Altavoz y micrófono Precio S/. 699

¿Qué tal es la experiencia con el Huawei Watch GT3 SE?

Para disfrutar al máximo este dispositivo hay que instalar la aplicación Salud de Huawei. Si bien esta app no está disponible en Google Play, el mismo reloj nos proporciona un código QR para descargar el apk.

El menú principal del GT3 SE cuenta con más de 20 funciones a las que podemos acceder. Entre las más importantes están los modos de entrenamiento, los de vida saludable, el control de la música, las notificaciones, los registros de llamadas y el de contactos, así como aquellos que monitorean el estrés, la saturación de oxígeno en sangre y el sueño.

Si vamos a hacer deporte, el wearable integra más de 100 modos deportivos y 18 modos profesionales. Lo mejor de todo es que reconoce automáticamente muchas de las actividades que podamos realizar.

En líneas generales, ofrece una precisión bastante aceptable en actividades como natación, carrera en cinta o al aire libre, entre otros. Además, gracias al GPS podremos grabar y revisar las rutas de los entrenamientos. Es más, está pensado para aprovechar los planes de carrera que brinda la aplicación. De esta manera, es posible sumarnos a diferentes retos o bien crear nuestro entrenamiento personalizado y profesional

La perilla funciona solo como botón dirigiéndonos al menú. El botón de abajo sirve para configurar un acceso directo predeterminado por nosotros. / El Comercio

El smartwacht posee –de acuerdo a la marca– resistencia de 5 ATM, lo que quiere decir que podremos meterlo al agua hasta los 50 metros de profundidad. Así que no hay problema si nos bañamos con el equipo o nadamos en piscina o en el mar. En cuenta a su resistencia de temperatura va desde los -20 a 45 grados.

El GT3 SE también nos permite recibir y hacer llamadas por bluetooth. Particularmente, esta es una de mis funciones favoritas en cualquier smartwatch. Sin necesidad de sacar el celular del bolsillo o la mochila podemos decidir si contestar una llamada. También es posible hablar desde el mismo dispositivo, claro que tendremos que mantener el celular cerca. Igualmente, desde Salud, se pueden añadir hasta 10 contactos para llamarlos directamente desde el reloj. En las pruebas que hice pude hablar por llamada hasta con una distancia aproximada de 6 metros del celular (contando las paredes de la casa).

Otra función bastante útil es la de recibir notificaciones en el dispositivo, ya sean mensajes de WhatsApp, Telegram, SMS o de muchas otras aplicaciones. Lo mejor es que podemos elegir de qué apps queremos recibirlas o, en su defecto, deshabilitar la función totalmente. Lamentablemente, a diferencia de otros modelos del mercado, no podemos responder los mensajes más que con emoticones predeterminados.

A nivel de sensores, tenemos una monitorización bastante detallada del sueño –gracias a su algoritmo de medición TruSleep 3.0–, seguimiento del pulso, el estrés y el nivel de oxígeno en la sangre. Todos los resultados que arroja son de una exactitud sorprendente. En lo personal el modo sueño me parece de gran utilidad, ya que controla con exactitud, además de las horas de sueño, las veces que despertamos de noche, las horas de siesta e incluso la calidad del sueño.

Un punto en contra es que el GT3 SE no cuenta con NFC. Asimismo, si bien está diseñado para correr tanto en Android como iOS, muchas funciones quedan inservibles en el sistema operativo de Apple.

Autonomía, modelos y precio del Watch GT3 SE

Huawei Watch GT3 SE. / El Comercio

Uno de los atributos más comentados del smartwach de Huawei es su autonomía. La compañía se jacta de que con una carga se consiguen 14 días de batería con un consumo bajo y 7 días para un uso intensivo. Personalmente puedo dar fe de esto último. Probando el reloj de forma intensa utilizando el modo ejercicio, las notificaciones y respondiendo llamadas su duración me calzó exactamente en una semana.

Aunque claro está, esos son valores referenciales que pueden cambiar dependiendo del uso y factores del entorno. Sin embargo, es difícil que dure mucho menos.

Por otro lado, el Watch GT3 SE se vende en los colores verde y negro. Según la web de Huawei Perú el dispositivo cuesta S/. 699.