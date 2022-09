La monotonía de las calles de Lima, con sus autos y personas andando de un lado a otro, puede llegar a su fin cuando se tiene una cámara entre las manos. En esta ocasión llegó a El Comercio la Sony ZV-E10 y salí a probarla para tener una mirada diferente de la ciudad.

Pero antes de hablar del resultado, es importante conocer algunos detalles. Normalmente la palabra cámara se asocia más a la fotografía. En ese sentido, la Sony ZV-E10 es una cámara compacta mirrorless y, aunque se asemeja a una cámara réflex (en especial por sus objetivos intercambiables), es más que una cámara fotográfica.

El equipo que recibimos consta del cuerpo de la cámara, una batería, cable de alimentación, cable USB y un adaptador. Pero lo que me llamó la atención fue su objetivo fijo de 11m / F1.8, bastante luminoso para captar imágenes en condiciones poco favorables de luz, y un windshield (parabrisas o paraviento) que reduce el ruido que puede producir el aire en una grabación.

Equipo Especificaciones técnicas Tipo de cámara Cámara digital mirrorless de lentes intercambiables Objetivo Objetivo de montura Tipo E 11m/F1.8 Sensor de Imagen CMOS tamaño APS-C Batería Recargable NP-FW50 N° efectivo de pixeles 24.2 MP Resolución máxima 4K Monitor Unidad TFT (panel táctil) Peso 343 gramos Modo de conexión Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Adicional a esto, para las pruebas conté con un trípode pequeño con el que realicé algunas tomas. Sin embargo, también hay que señalar que Sony ofrece la empuñadura GP-VPT2BT, que también sirve como control remoto de la cámara.

Una observación que se puede hacer sobre el equipo es la carga de la batería. A diferencia de otras cámaras, no se cuenta con cargador independiente. El cable de corriente se conecta con el adaptador, que también se conecta con el cable USB, y este se conecta a la cámara. Es decir, la batería debe estar adentro de la cámara para la recarga, lo que se vuelve algo tedioso y riesgoso para el equipo. Lo preferible es cargarla en un lugar adecuado, donde no se pueda caer.

La cámara Sony ZV-E10 es una mirrorles; es decir, es una cámara que no es reflex. Lo que la diferencia es que se trata de una cámara de lentes intercambiables. (Foto: Difusión)

Estos son algunos accesorios para la grabación de videos. (Foto: Difusión)

Por otro lado, lo que salta a la vista es que por el diseño de la cámara uno ya puede tener una idea del objetivo principal de este producto. Además del clásico disparador de fotografía, en la parte superior cuenta con un botón dedicado a la grabación de video y otro para cambiar los modos de captura: Foto, Video y Slow /Quick. Además, el Wind Shield se puede instalar en la zapata de Flash y reposa sobre un extenso y potente micrófono. En la zona lateral se puede conectar un micrófono y unos audífonos para seguir el proceso de la grabación.

Así es el funcionamiento de la cámara Sony ZV-E10. En la parte posterior se encuentran las opciones de Menú, reproducción, entre otras para fotografía y video. Además de la pantalla movible. / Daniel Augusto Bedoya Ramos

Pensar (sobre todo) en video

Por las características señaladas resulta evidente que la cámara está pensada para la grabación de videos. Es más, mucha de la publicidad de la Sony ZV-E10 se dirige a los vloggers, para que puedan crear contenido en Internet. Eso es un punto que lo diferencia de otras cámaras, además que puede tener videos con resolución 4K.

En ese sentido, la cámara se convierte en un pequeño estudio de grabación. Primero, porque el equipo puede ser usado como una cámara web conectándola a la PC (o laptop) por medio de la función “Transmitir por USB”. Y lo mejor es que la pantalla ajustable se puede girar en modo selfie. Esto es perfecto para vloggers que quieren transmitir en vivo por Facebook, YouTube o cualquier otra red social. Ahora, es cierto que encontrar las opciones se torna un poco complicado dentro del Menú, pero es cuestión de acostumbrarse.

Pero en esta parte lo que llamó más la atención es el enfoque continuo. Por más que te muevas, la cámara te seguirá enfocando, o también puede enfocar el detalle de algún objeto si se lo acerca al Objetivo. Además, también cuenta con el efecto Bokeh, para desenfocar el fondo. Todo esto es ya otro punto a favor.

Prueba de enfoque continuo durante grabación de video para transmisión en directo, como si se tratara de una cámara web. (Video: Daniel Bedoya Ramos)

Por otro lado, entre las funciones de video también encontramos un aspecto original: la función Slow /Quick. En la primera alternativa, la cámara permite grabar hasta 120fps, lo cual ralentiza bastante la reproducción del objeto. En ese caso, hicimos algunas pruebas con la cámara. Para esto usamos el trípode con la finalidad de reducir la cantidad de movimiento.

Las siguientes tomas se hicieron en el Jirón de la Unión, en la Iglesia San Francisco, en la avenida José Pardo y en los alrededores del Parque Kennedy.

Para la cámara lenta se puede grabar hasta 120 FPS, lo que permite tener imágenes ralentizadas. (Video: Daniel Bedoya Ramos)

En el otro extremo tenemos la cámara rápida (Quick), con la que se puede grabar a una velocidad que llega hasta 1fps. Esto hace que los movimientos sean mucho más rápidos al momento de reproducir. Una vez más, el trípode sirvió de ayuda para evitar en algunos casos los movimientos de la cámara. Sin embargo, ya dependerá de la creatividad del usuario para darle uso a estas dos funciones.

Para la función de cámara rápida, la cámara Sony ZV-E10 puede grabar hasta 1 fps para captar movimientos más acelerados. (Video: Daniel Bedoya Ramos)

Finalmente, también hay que destacar que cuente con el windshield (parabrisas). ¿Por qué? Se trata de un elemento bastante útil para la grabación. Y es que no hay nada más molesto que el ruido que genera el viento cuando se graba al aire libre, como si fueran constantes golpes. Esto resulta otro punto a favor para darle utilidad a la cámara. Hicimos la prueba en la Vía Expresa, desde donde se aprecia la reducción del ruido.

La cámara cuenta con un windshield, o parabrisas, que reduce el ruido que genera el viento. Se ubica en el micrófono de la cámara. (Video: Daniel Bedoya Ramos)

Buenas imágenes

Es inevitable. La fotografía tenía que estar presente. Sin embargo, no es el punto más fuerte de la cámara. Y no se trata de la calidad, el tamaño o el formato de la imagen. Por el contrario, tiene una cantidad de Megapixeles bastante envidiable por otras cámaras semiprofesionales, el hecho de que cuente con objetivos intercambiables también es beneficioso para la calidad, guarda imágenes en formato JPEG y RAW, e incluso puede llegar a niveles bastante altos de ISO (51.200).

Manual, ISO 100, F16 y 1/40s. / Daniel Bedoya Ramos

Automático, ISO 1000, F13 Y 1/100s / Daniel Bedoya Ramos

Manual, ISO 100, F10 Y 1/100. / Daniel Bedoya Ramos

El detalle está en que la Sony ZV-E10 se acerca más a una cámara compacta al no contar con espejo. Recordemos que se trata de una mirrorless; es decir, no es una réflex, no cuenta con el clásico visor y las tomas se hacen a través de la pantalla LCD. Los controles son un tanto más engorrosos de manejar en modo Manual, ya que concentra muchos botones en poco espacio.

Sin embargo, para personas que recién se acercan a la fotografía puede resultar muy interesante para descubrir su creatividad. Por lo general esto se suele hacer en la función Manual, pero también tiene la posibilidad de usar diversos niveles de automatismo. Incluso se puede hacer un barrido panorámico.

Otro aspecto es el zoom, ya que la cámara cuenta con una palanca alrededor del disparador de fotografía para hacer el acercamiento. En video funciona bastante bien; pero cuando se tiene un objetivo fijo se tiende a recortar la imagen. Por eso, es preferible tener un objetivo mixto, aunque suelen ser más costosos.

Manual, ISO 100, F16 Y 1/8. / Daniel Bedoya Ramos

Manual, ISO 100, F13 y 1/13s. / Daniel Bedoya Ramos

Manual, ISO 2500, F10 y 1/125s. / Daniel Bedoya Ramos

Pero qué sería de esto sin que se pueda compartir con la gente. La cámara tiene conexión WiFi, lo que permite que se pueda compartir los videos y las fotografías a un dispositivo móvil. Pero para esta función es necesario recordar que se debe tener instalado en el smartphone la aplicación Imaging Edge Mobile. Desde allí ya se puede llevar a nuestras redes.

Ahora, y quizá lo más importante para algunos: el precio. Esto puede variar mucho. Lo básico es saber que, conforme a la página web de Sony, el precio del cuerpo está S/2.899. Pero la cámara no puede funcionar sin un objetivo, y es allí donde los precios pueden variar. Por ejemplo, hay una promoción de la cámara con un objetivo mixto de 16-50 mm, cuyo costo puede ir desde S/3.298,99. Es decir, los precios irán variando también según la tienda y los productos adicionales a la cámara.

