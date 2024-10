“Hicimos unas pequeñas pruebas y eso nos creó expectativa respecto a lo que podía llegar a ser”, afirma Muñoz, quien desarrolló un software que, tras cerca de un año de haberse puesto en marcha, ha logrado quintuplicar la cantidad de estudiantes con una certificación internacional de inglés en dicha institución.

El software, que lleva por nombre GoTalks y que de momento es de uso exclusivo de sus alumnos, crea escenarios virtuales en los que los estudiantes pueden practicar conversaciones sobre temáticas definidas por los docentes en base a vocabulario, tiempos verbales y demás necesidades del sílabo del curso, pero también donde los escolares pueden hablar libremente sobre cualquier temática con la IA recibiendo un ‘feedback’ que les permite ir mejorando sostenidamente en el que suele ser uno de los logros más deseados por los estudiantes de una lengua extranjera, pero también uno de los más difíciles de alcanzar: la fluidez al hablar.

Y es que gracias a los grandes modelos de lenguaje, conocidos también como LLM - que son la tecnología detrás de ChatGPT, Copilot, Gemini, entre otros- las máquinas puedan entender y generar textos como un humano y también traducirlos a múltiples idiomas, lo que ha facilitado interacciones de un nivel tan real que se han vuelto muy prácticas para propósitos educativos.

Aprendizaje autónomo

El ‘youtuber’ peruano Eduardo Nuñez, quien comparto en su canal @edubicuo técnicas para aprender inglés de manera autónoma, entre otros contenidos de corte utilitario, ha registrado en varios videos su experiencia mejorando su fluidez al hablar utilizando herramientas como ChatGPT, Copilot y Elsa Speak.

Para él, quien como la gran mayoría de personas aprendió las bases del inglés en un instituto de idiomas, encontrar espacios para poder poner en práctica sus conocimientos fue un reto por muchos años, no solo por lo difícil de encontrar lugares para compartir con hablantes nativos, sino por un tema de costos y de personalización, algo que se resuelve fácilmente en el mundo digital, más aún con la IA.

“Alternativas como contratar a un tutor de conversación en plataformas como iTalki, Lingoda o Preply son caras. En sitios así te puede costar 18 dólares tan solo una sesión de una hora. En cambio, la versión pagada de ChatGPT cuesta 20 dólares y te permite un mes entero de conversaciones (...) Estas herramientas pueden suplantar muy bien a un compañero de idiomas nativo. Muchas son gratis y están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana”, destaca Nuñez.

Lecciones a la medida

La IA también facilita interacciones de acuerdo a las necesidades de diferentes tipos de usuarios, desde quienes quieren perfeccionarse para temas de negocios o trabajo, hasta estudiantes jóvenes y adolescentes que buscan sostener conversaciones más informales y diversas.

“Cuando tú hablas acerca de lo que te gusta o de lo que verdaderamente te interesa, es mucho más fácil desenvolverse”, menciona Paolo Muñoz del Colegio Talentos, cuya herramienta puede ser utilizada por los alumnos tanto en horas de clase, como en sus casas.

“Uno de los eventos más gratificantes que tuve con esta tecnología se produjo el año pasado cuando una alumna me dijo que si sentía en la noche que quería conversar con alguien, abría la aplicación y conversaba con la aplicación, porque la aplicación nunca te va a hablar mal o va a estar de mal humor o ser gruñona, siempre va a ser receptiva”, relata el ingeniero, quien sostiene que esa “predisposición del alumno por aprender” es la mejor métrica que han podido tener sobre el uso de esta nueva tecnología en el colegio.

La plataforma GoTalks es el inicio del plan del Colegio Talentos para utilizar IA en la educación. Están trabajando en la elaboración de una clase completa utilizando esta tecnología, pues ya tuvieron un aula demo de historia en la que los estudiantes más pequeños aprendían de un avatar de Albert Einstein sobre ciencias.

El miedo de hablar

Alexander Morales Panitz, cofundador de Syntax, una app peruana que nació en 2022 y que se diferenció en el mercado por ofrecer lecciones de inglés usando inteligencia artificial, destaca que parte del éxito de estas tecnologías radica en la eliminación del factor miedo o vergüenza, tan presente en el aprendizaje tradicional.

“La gente se siente mucho más segura al momento de hablar con una IA que con un profesor porque está el factor de que la otra persona te juzgue por la forma en la que hablas. En ese sentido, una IA se hace más confiable, no hay prejuicios en la interacción y yo creo que ayuda muchísimo por ese lado, pero siento que hay retos en la parte de la experiencia educativa”, afirma el desarrollador.

Alexander Morales Panitz cuenta que la idea de Syntax nació por una motivación personal, pues en entrevistas de trabajo para empresas en Estados Unidos sentían la necesidad de prepararse para entender diversidad de acentos y poder comunicarse.

Syntax, que tenía un costo de suscripción de 10 dólares mensuales y una prueba gratis de 30 minutos, llegó a tener 30 mil usuarios al mes, pero así como notaron que habían aspectos muy positivos en ella, también encontraron puntos a mejorar.

“Tuvimos un proceso de validación con personas que usaban el app para ver cuánto tiempo pasaban hablando con la IA, y encontramos que pasaban de 6 a 8 minutos, algo que no era visto en ese momento, porque esto fue antes de ChatGPT. Para nosotros, mantener la retención era el gol de la empresa, pero todos éramos programadores, no teníamos experiencia en educación”, cuenta Morales Panitz sobre el programa que se elaboró en base a heurísticos y no una metodología, como suelen utilizar las academias o colegios.

Necesidades educativas

Gina Pipoli, directora del Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico (CIDUP), coincide en que la IA ofrece muchas ventajas a los estudiantes como su interactividad, personalización, disponibilidad 24/7 e inmersión en el idioma, pero enfatiza en la importancia de contar con una metodología sólida y bien estructurada “para asegurar un enfoque sistemático y coherente en el proceso educativo”.

“La metodología ayuda a evitar un aprendizaje fragmentado y asegura que los estudiantes estén expuestos a todas las habilidades esenciales del idioma (lectura, escritura, escucha y conversación), complementándola con la gramática y el vocabulario”, comenta la docente.

“Además, una metodología adecuada permite la evaluación continua del progreso y la adaptación de las estrategias de enseñanza según las necesidades particulares de los estudiantes, fomentando de esta manera el progreso y la evaluación del aprendizaje, para alcanzar gran eficacia en el proceso”, explica la experta que ratifica la importancia del docente como protagonista del proceso de aprendizaje.

"Los maestros no solo imparten conocimientos, sino que se preocupan por adaptar las lecciones a las necesidades emocionales y contextuales de los estudiantes, identificando sus fortalezas y debilidades para ayudar a que sus estudiantes alcancen sus objetivos personales de aprendizaje. Es por ello que, si bien la tecnología y la IA constituyen herramientas muy valiosas para el aprendizaje, el rol del maestro sigue siendo esencial". Gina Pipoli | Directora del CIDUP

El balance perfecto

Aunque inicialmente herramientas como ChatGPT eran vistas como atajos que los estudiantes tomaban para copiar en el aula, cada vez se habla más de los aspectos positivos de la IA en la educación. Y la clave parece estar en el balance.

“No creo que por usar una IA vas a aprender un idioma, no es así. Yo he aprendido usando varios recursos. La IA es solamente una herramienta de complemento, una más entre las tantas que tienes que usar”, resume el ‘youtuber’ Eduardo Nuñez sobre su experiencia. “La IA no puede ser la protagonista de tu aprendizaje, pero tampoco lo puede ser solo una clase tradicional. Yo creo en la multiplicidad de experiencias y de recursos y todas tienen su importancia y su lugar”, sentencia.

“Creo que esta es una oportunidad muy grande para el estudiante, porque la IA le hace ser mucho más productivo y eficiente, ya no se enfoca tanto en la memorización, sino más en el ‘tengo esta data, qué es lo que puedo crear o hacer con ella’. Por ese lado siento que es una es una gran oportunidad y que deberíamos aprovecharla”, complementa, por su parte, Morales Panitz.

Sin duda, la Inteligencia Artificial va a tener un gran impacto dentro de muchos aspectos de la vida del ser humano y la educación no será la excepción.

Herramientas