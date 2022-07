Los usuarios de Android suelen tener muchas apps descargadas y que utilizan en su día a día. Sin embargo, algunas de estas aplicaciones pueden estar consumiendo nuestra batería de forma rápida y, en ocasiones, sin siquiera darnos cuenta.

Es sabido que las apps que reproducen videos o los juegos suelen gastar nuestra batería rápidamente. Esto se debe a que el equipo, cuando utilizas estas aplicaciones, están trabajando en todo momento porque buscan mantener la calidad de la reproducción. Sin embargo, algunas apps no tienen estas características o no se usan constantemente, pero igual consumen nuestra batería.

Estas apps ‘vampiro’, como se le suelen llamar, drenan la energía de nustro dispositivo Android al mantenerse abiertas en segundo plano. Es decir, pese a que las hemos cerrado, siguen usándonse sin que nos demos cuenta y en todo momento.

¿Alguna vez te has preguntado cómo WhatsApp o Instagram te envían notificaciones si tienes la app cerrada? Simple, están en un uso de segundo plano, por lo que pese a que las hayas cerrado, siguen funcionando para notificarte las novedades que hayas configurado. El problema viene cuando son apps que no solemos utilizar mucho, pues están consumiendo por ningún motivo. Si bien la mayoría de smartphones actuales están diseñados para que estas aplicaciones no consuman mucho, es mejor si simplemente no las tenemos activadas en ninguna parte.

Además de esto, tenemos herramientas que están funcionando constantemente, pero no necesitamos usarlas a cada momento, como el GPS o el Bluetooth. Sin embargo, solo en versiones antiguas suelen consumir mucha batería.

¿Cómo saber qué apps están consumiendo rápidamente mi batería?

1. Abre ‘Ajustes’ y busca el apartado ‘Batería’.

2. Pulsa ‘Uso de la batería’ y verás un listado de las aplicaciones que más la consumen, además del flujo por horas durante el día.

3. Encuentra qué aplicaciones están drenando tu batería rápidamente y escoge las que no quieres que sigan usándose en segundo plano.

4. Puedes forzar que estas se detengan. Tan solo debes pulsar sobre el nombre y luego tocar ‘Parada forzosa’. De esta manera, podrás cerrar la app por completo, pues tampoco funcionará en segundo plano.