Apple | Todo lo que se conoce acerca de los nuevos iPhone de 2019

La firma tecnológica Apple tiene acostumbrado a presentar sus nuevos modelos de iPhone en setiembre de cada año y este 2019 no será la excepción. A pesar de que aún no hay detalles específicos anunciados por la marca, las filtraciones y rumores no se han hecho esperar.

Conforme nos acercamos al noveno mes del año, vamos obteniendo más detalles acerca de los iPhone de 2019, del cual hasta el momento no se tienen sus nombres ni características específicas. Sin embargo, existen personas como el analista chino Ming Chi Kuo, reconocido por su capacidad de predicción en la industria tecnológica sobre todo en Apple, que ha brindado detalles sobre las cámaras y otros detalles de los terminales de la manzana mordida.

iPhone 2019 | Posibles cámaras

Según Kuo, los nuevos iPhone tendrán distintos tipos de lente, tanto en su formato, como en su cantidad. El analista apunta a tres modelos de iPhone para 2019- de 5,8 y 6,5 pulgadas para los modelos estándar y de 6,1 pulgadas para el sucesor del XR. Los dos teléfonos principales tendrán tres cámaras en el recorrido focal clásico: gran angular, angular principal y telefoto.

La cámara frontal tendrá 12 megapíxeles y un elemento óptico adicional, que sustituirá a la actual con TrueDepth. Con esta resolución será posible tener una grabación de video en 4K en la parte posterior.

Por otro lado, y a través de la cuenta de filtraciones de Shashleaks, apareció una imagen con la supuesta pieza metálica interna del nuevo iPhone que cubriría su parte trasera.

En la imagen se ve que la pieza tiene unos agujeros que servirían para ubicar los tres lentes de la cámara del iPhone 11. También cabe la posibilidad de que sean solo dos aberturas para dos cámaras y el tercero sería para el flash LED.

Este posible sistema de tres cámaras ayudaría a captar mejores imágenes a través de un iPhone; también igualaría a la competencia, pues la tendencia del mercado actual lleva a los fabricantes a colocar tres o cuatro sensores de cámaras en sus smartphones.

Apple está preparando una nueva generación de iPhone con triple cámara para este año. (Foto: macotakara)

iPhone 2019 | Posibles baterías

Ming-Chi Kuo también afirmó que los próximos iPhone serán capaces de cargar otros dispositivos tal como lo hacen los Samsung Galaxy S10. De acuerdo con MacRumors, esta sería una apuesta para brindar mayor autonomía a los móviles de la firma de la manzana. El analista dio los nombres de los proveedores que enviarán a Apple los componentes necesarios para hacer posible este tipo de carga en los dos sentidos: Compeq y STMicro.

Compeq se encargará de fabricar las placas en las que se colocarán las baterías, mientras que STMicro facturará los chips controladores de la carga en ambos sentidos. Según la fuente, estas características aumentarán el precio de fabricación del terminal y también de tamaño.

Kuo también menciona que los nuevos terminales conservarían el puerto Lightning y los sensores para que el Face ID sea posible. La memoria RAM también podría presentar mejoras.

¿iPhone con conexión 5G?

Hace unas semanas, el portal Phone Arena, indicó que el primer dispositivo 5G de Apple llegaría por lo menos en 2020. Esto se debería a las dificultades judiciales que existieron entre Qualcomm y Apple. Si bien están resueltas, todavía no ha habido tiempo de desarrollar chips que soporten este tipo de conexión. Se habló también de la posibilidad de que la empresa californiana fabrique sus propios chips.

Esas son las filtraciones que se conocen de los nuevos iPhone, destacando principalmente por la casi confirmada presencia de sus tres cámaras posteriores. A falta de cuatro meses para su lanzamiento oficial, en junio la empresa volverá a presentar novedades acerca de su próximo sistema operativa, quizá sea momento de revisar qué dicen acerca de sus próximos terminales.