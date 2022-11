La última generación del iPhone salió en setiembre de este año, pero el iPhone 15 ya está generando expectativas en los usuarios. Apple tendría pensado agregar características exclusivas para los modelos más caros, con el fin de impulsar sus compras.

Apple incluso cambiaría el nombre de la versión Pro Max a ‘Ultra’. Esto se debería a que sería una forma más fácil de diferenciar cada modelo, no solo para la misma compañía, sino también para los usuarios. Incluso, solo para el iPhone 15 Ultram habría dos características adicionales.

¿Cuáles son las características exclusivas que tendrán los iPhone 15 Pro y Ultra?

1. Puertos USB-C más rápidos: se sabe que probablemente el iPhone 15 tedrá un puerto USB-C. Sin embargo, según el analista Ming-Chi Kuo, los de la gama más alta contarán con un puerto USB-C con soporte para al menos USB 3.2 o Thunderbolt 3. Esto beneficiaría al usuario con dispositivos que tendrían velocidades de transferencia de datos significativamente más rápidas con un cable en comparación con los iPhone existentes con Lightning.

2. Más memoria RAM: actualmente, los iPhone más modernos cuentan con 6 GB de RAM. Esto se mantendría para las versiones estándar y Plus, pero los modelos Pro y Ultra se venderían con 8 GB de RAM, según la firma de investigación taiwanesa TrendForce.

3. Botones de estado sólido: los iPhone 15 Pro y Ultra no tendrán botones físicos, por lo que no habrá alguno de volumen o encendido. Es decir, según Kuo, estos dispositivos estarán equipados con dos Taptic Engines adicionales que brindan retroalimentación háptica para simular la sensación de presionar los botones. Esto no es algo nuevo para Apple, pues ya hay algo similar en el botón de inicio en el último iPhone SE o el trackpad en las MacBooks más nuevas.

4. Chip A47: ambos modelos tendrán el último chip de Apple, según Nikkei Asia. Esto significaría un mayor rendimiento y eficiencia gracias al chip A17 Bionic fabricado en base al proceso de 3 nm de segunda generación de TSMC. Ademási, por segundo año consecutivo, los modelos de más alta gama del iPhone tendrían el chip más moderno de la compañía.

5. Aumento del zoom óptico para el iPhone 15 Ultra: de acuerdo con Kuo, este celular tendrá un teleobjetivo de periscopio. Esto significaría que, a comparación de un zoom óptico de x3 como el iPhone 14 Pro Max, tendría uno de x10.

6. Un chasis de titanio para el iPhone 15 Ultra: según LeaksApplePro, este modelo usaría este material. Esto permitiría que sea más liviano y fuerte a comparación del acero inoxidable, pero sería mucho más caro. No sería la primera vez que Apple piensa utilizar el titanio en sus celulares, pues, según se informó este año, se probó en el iPhone 14 Pro Max pero no terminó llegando al mercado.