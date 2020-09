Motorola es una de las empresas que no ha parado de hacer lanzamientos durante la pandemia. E incluso, en esta etapa final del 2020, sigue trayendo novedades. Esta vez, ya se encuentran disponibles en el mercado nacional tres nuevos equipos: dos de la novena generación de la popular familia de gama media Moto G; y un nuevo Motorola One que ofrece varias de las mejores características de otros equipos de esa serie.

En una reunión reducida con la prensa -en la que participó El Comercio-, representantes de Motorola dejaron en claro algunas diferencias entre las categorías de su portafolio. Por ejemplo, la familia Motorola One no es generacional, es decir, no encontrarás un Motorola One Macro 2.

Por otro lado, la familia Moto G -la más exitosa de la marca en todo el mundo- sí tiene generaciones desde su primera aparición en el 2013. Por ejemplo, la que acaban de presentar en el Perú es la Moto G9.

Motorola One Fusion

La línea Motorola One ofrece a los usuarios dispositivos con configuraciones interesantes, pero que se centran en una característica en particular. Así hemos tenido los modelos Vision, Macro o Action. Esta vez, llega al Perú el Motorola One Fusion, que debe su nombre a la mezcla de diversas especificaciones presentes que funcionaron en otros equipos.

Hasta el momento, la familia Motorola One está formada por cinco modelos. No todos han llegado al mercado peruano. (Motorola)

Así, este Motorola One Fusion tenemos un sistema de cuatro cámaras traseras [con un lente principal de 48 MP, un ultra gran angular de 118 grados, un sensor macro y un sensor de profundidad]; una batería de 5.000 mAh, que promete hasta dos días de autonomía; procesador Snapdragon 710; 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, expansible hasta 512 GB vía microSD.

Su pantalla es de 6,5 pulgadas Max Vision HD+ y, además, cuenta con un botón dedicado [sobre los de control de volumen] para acceso directo al asistente de Google.

Lo nuevo en la familia Moto G

En esta familia hay dos novedades, relacionadas con la novena generación de estos equipos. Llegan al Perú el Moto G9 Plus y el Moto G9 Play.

Moto G9 Plus. ¿Qué ofrece? Una pantalla mucho más grande [6,8 pulgadas, Max Vision FHD+]; también cuatro cámaras de alta resolución [la principal de 64 MP con tecnología QuadPixel y Night Vision], lente ultra gran angular, cámara Macro y sensor de profundidad. También tiene estabilización óptica de imágenes y Night Vision incorporado.

Su procesador es un Snapdragon 730G, un 57% más rápido que el modelo anterior y 20% más eficiente en temas energéticos. Viene con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, también ampliables hasta 512 GB vía tarjeta microSD.

Aquí uno de los cambios más evidentes es el del sensor de huellas. En el Moto G9 Plus el lector pasa hacia el borde derecho, también actúa como un botón de apagado y encendido, y, además, permite el acceso directo a las aplicaciones más usadas. Ah, y también incluye un botón adicional para acceder directamente al asistente de Google.

También trae una batería de 5.000 mAh promete, también, autonomía de dos días e incluye un cargador con tecnología Turbo Power, de 30 W, que te podrá dar hasta 12 horas de energía con 10 minutos de carga.

Moto G9 Play. ¿Y este nuevo smartphone qué trae? Una cámara principal triple [de 48 MP, un sensor de profundidad, y una cámara macro visión]; procesador Snapdragon 662 de ocho núcleos; 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento [también expansibles vía microSD]. Su pantalla es de 6,5″, HD+, Max Vision; batería de 5.000 mAh.

Estos son los precios de los tres nuevos equipos de Motorola en el mercado peruano. (Motorola)

Personalización

Estos nuevos equipos de Motorola siguen brindando una experiencia de Android casi puro. Sin embargo, le han agregado la capacidad de que el usuario tenga un mayor grado de personalización. Esto es lo que se ha bautizado como My UX. No es una app, no es un software. Es una nueva funcionalidad que permitirá la creación de una propia temática, elección de fuentes, colores, formas de íconos y animaciones para el lector de huellas digitales. ¿Todos los equipos lo tendrán? No. Igual, hay que ir esperando las actualizaciones.

