Recientemente Samsung presentó los dos nuevos modelos de su familia Galaxy A, sus celulares orientados a la gama media. Por un lado, tenemos el Galaxy A55 –que ya reseñamos– y, por otro, su hermano menor, el Galaxy A35, del cual hablaremos en esta ocasión.

Cabe mencionar que la línea Galaxy A es una de las más importantes de la firma surcoreana, pues sus modelos son de los más demandados. Vale tener esto presente, ya que, al ser sus equipos tan populares, la compañía les presta bastante consideración, lo que termina materializándose en mejoras que no están presentes en otros dispositivos de la misma gama de precio.

En El comercio tuvimos el Galaxy A35 por unas semanas y pudimos ponerlo a prueba. A continuación te contamos qué tal nos pareció y si vale la pena.

Características del Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35 Pantalla AMOLED 6,6″

Full HD+

120 Hz Dimensiones 161,7 x 78,0 x 8,2 mm Peso 209g Procesador Exynos 1380 RAM 6/8 GB Almacenamiento 128 / 256 GB Cámara trasera 13 MP f/ 2.2 Cámara trasera 50 MP f/1.8 OIS

8 MP f/2.2 UGA

5 MP f/2.4 macro Batería 5.000 mAh

Carga rápida de 25W Sistema operativo Android 14

One UI 6.1

4 años de actualizaciones de Android Conectividad 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

NFC Otros Lector de huellas en la pantalla

IP67

Altavoces estéreo

Samsung Knox Vault Precio S/1.499

Experiencia con el Galaxy A35

Lo primero que hay que mencionar es que estamos ante un smartphone de aproximadamente S/1.499 (en la versión de 256 GB, según la web de Samsung), un poco menos que el A55. En ambos casos, se apuesta por un procesador central de fabricación propia, aunque el A35 tiene una versión menor que su hermano más grande, el Exynos 1380.

Acompañan al procesador un sistema de 6, 8 o 12 GB de RAM y 128 GB o 256 GB de memoria interna. ¿En qué se traduce todo esto? El celular corre con bastante fluidez. Si lo vamos a utilizar para las actividades básicas de conectividad, como llamadas, redes sociales, navegación por internet e, incluso, ver streaming, el teléfono se comportará correctamente, sin presentar retraso al pasar de una aplicación a otra. El gran reto en los dispositivos de la gama media es mantener dicha fluidez con el paso del tiempo y el uso. Al menos en el A54 presentado el año pasado, que utiliza el mismo procesador, tras el paso de los meses mantiene su rapidez.

Con las aplicaciones más pesadas y que demandan mayores recursos, como ‘Call of Duty’ o PUBG, el teléfono, en líneas generales, va bien, aunque por momentos sí se ralentiza.

Antes de seguir con los detalles técnicos, es necesario hablar del diseño del equipo. Tanto el A35 como su hermano mayor imitan el estilo del Galaxy S24, es decir, poseen un diseño bastante prémium. Al igual que en el modelo de gama alta, en el A35 las cámaras se encuentran insertadas directamente en el cuerpo del teléfono y no en un módulo específico que las aloje.

La gran diferencia está, claramente, en el material del que están hecho. Mientras el S24 Ultra posee un cuerpo de cristal y bordes de titanio, el cuerpo del A35 es de cristal con bordes de plástico, que le dan cierta tosquedad.

Además, el celular cuenta con una novedad en el borde lateral derecho, donde se ubican los botones de volumen y encendido. Es una pequeña elevación que, si bien de buenas a primeras parece únicamente algo decorativo, realmente ayuda a sujetar mejor el dispositivo y, sobre todo, a encontrar rápidamente la ubicación de cada uno de estos botones solo con el tacto. Puede parecer un cambio muy sencillo, pero a mi parecer es de gran utilidad.

Pequeña protuberancia en el borde que ayuda a encontrar los botones de volumen y encendido de forma rápida. / Christian Mestanza Arquiñigo

El teléfono de Samsung llega en dos colores, azul oscuro (navy) y lila. Nosotros pudimos probar el segundo, que tiene la particularidad de ser atornasolado, lo que quiere decir que cambia de color cuando es expuesto a la luz, como se ve en la imagen de abajo.

El celular posee un diseño atornasolado que cambia de color con la luz. / Christian Mestanza Arquiñigo

Hablemos ahora de su pantalla. No cabe duda que en este apartado, la compañía asiática ha tenido un gran acierto. Las características de este panel son las siguientes: tecnología AMOLED, tamaño de 6,6 pulgadas, resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, 390 píxeles por pulgada y un brillo máximo de 1.000 nits.

¿Cómo se traducen todos estos números? Con imágenes de una gran calidad tomando en cuenta la gama en la que compiten. Son imágenes nítidas y resaltan por la viveza de sus colores.

Es posible, asimismo, configurar la tasa de refresco adaptable, que cambia automáticamente a los 60 Hz para ahorrar batería cuando los 120 Hz no son necesarios. Por otro lado, si bien la cantidad de nits no es algo que impresione, se comporta bastante bien en exterior, incluso cuando hay bastante iluminación.

En la parte superior, encontramos un pequeño agujero que aloja a la cámara frontal, de tal manera que, a diferencia de la generación pasada, abandona el notch. Ofrece, además, protección con un cristal Corning Glass Victus+, que lo hace más resistente a arañazos y golpes.

En cuanto al sistema operativo, el Galaxy A35 llega con One UI 6.1, basado en Android 14. En líneas generales, el software está bastante bien optimizado para navegar por el dispositivo sin muchas molestias, es rápido e intuitivo. El bloatware no es algo que mate la experiencia, es decir, no llega con tantas aplicaciones preinstaladas que probablemente nunca se usen y, la mayoría de ellas, se pueden desinstalar.

Cámaras clásicas para un modelo clásico

El diseño de las cámaras del A35 recuerdan al Galaxy S24 / Christian Mestanza Arquiñigo

El Galaxy A35 incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), una ultra gran angular de 8 MP y una macro de 5 MP, composición similar a la del A34 salvo por el sensor primario, de 48 MP, un salto que no parece demasiado grande.

En escenarios con buena luz, el sensor principal se comporta bastante bien. Ofrece imágenes nítidas, aunque –como es normal– pierden un poco de consistencia en los bordes de los objetos. Es muy de los teléfonos de Samsung el saturado de color en sus fotos, y este modelo no es la excepción. Es cuestión de gustos, a algunos usuarios les agrada esa característica.

De todas maneras, se nota que las fotos son bastante procesadas, es decir, el teléfono se encarga de compensar varios detalles. A los que son un poco más puristas de la fotografía, este puede ser un detalle que no les agrade tanto.

El gran angular funciona bastante bien también, claro que la resolución no se compara a la de la cámara principal. Y para los que gustan de la fotografía de detalles, con el lente macro se obtienen muy buenas tomas.

La cámara frontal de 13 megapíxeles se defiende bien, sin ofrecer nada nuevo ni diferente. Junto al modo retrato nos permite sacar un selfies más que aceptable, con bastante detalle en el rostro y un recorte del fondo bien hecho.

Foto con gran angular. / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto con cámara principal. / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto con lente angular, 1x y 2X. / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto con zoom 5x, 10x y 15x. / Christian Mestanza Arquiñigo

Cámara frontal sin y con desenfoque. / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto con lente macro. / Christian Mestanza Arquiñigo

Y, aunque no es su fuerte, la grabación de video cumple, sobre todo en lo relacionado a resolución. El Galaxy A35 es capaz de grabar a 4K, no obstante, no lo hace a 60 fotogramas, algo que sí podemos hacer en 1080p. Al final, la que más usaremos será la combinación 1080p-30fps debido a que en esta permite activar la estabilización por software.

VIDEO RECOMENDADO Grabación a 4k y 30 fps

Autonomía pensada para largas jornadas

Cada vez es más común que los fabricantes se esfuercen por adoptar algunas características de la gama alta en sus dispositivos. Así, por ejemplo, vemos cómo Samsung ha dotado al A35 con 5.000 mAh, una cifra que cada vez parece volverse un estándar. ¿Cómo se traducen estos números en la experiencia del día a día? En el mejor de los casos, con un consumo bajo de energía, la batería puede extenderse hasta dos días. Con un uso regular, puede llegar a durar una jornada completa.

Con una carga rápida de 25 W, la batería del A35 carga el 10% en 5 minutos, 36% en unos 30 minutos y el 100% de la carga en poco más de una hora. La mala noticia es que el cargador no viene incluido, se debe adquirir por separado.

¿Vale la pena el Galaxy A35 de Samsung?

Todo depende de qué uso se le va a dar. Para actividades básicas como navegar por internet o utilizar redes sociales, vamos a estar más que satisfecho. Si lo que queremos es subir contenido a Instagram o TikTok, pero no deseamos gastar demasiado dinero en un teléfono de gama alta, las cámaras del A35 harán bien su trabajo. La cereza del pastel es la autonomía del equipo, no estaremos preocupados de quedarnos en cero a mitad del día, por más que estemos grabando contenido, eso es algo que se valora.

Sin embargo, pese a su buena autonomía, tenemos una carga rápida poco atractiva, sobre todo si tenemos en cuenta otros modelos del mercado con los que compite. Como remate, vamos a tener que conseguir el cargador por separado, ya que no se incluye con el móvil.