'Pico y placa': cuatro tecnologías que puede mejorar este plan vehicular

Cinco de cada diez limeños gastan más de dos horas diarias en desplazarse en medios de transporte, según el estudio Tráfico y Tendencias de Movilidad Urbana en Lima 2018. Por ello, un informe de la empresa de geolocalización TomTom ubica a esta ciudad en el tercer lugar de metrópolis con mayor congestión vehicular del mundo. Para cambiar el panorama se ha implementado el llamado plan piloto ‘pico y placa’, que restringe el paso de autos en ciertas horas y días de la semana de acuerdo con su número de placa. Todavía es muy pronto para determinar su éxito. Sin embargo, podemos decir que en la actualidad existen sistemas basados en inteligencia artificial capaces de complementar este plan vehicular y hacerlo más eficiente. Analicemos algunas tecnologías.

–Ojos vigilantes–

Es difícil que los agentes de la Policía de Tránsito se den abasto en la identificación de las placas que no deben transitar según el ‘pico y placa’. Una solución sería el uso de sistemas de reconocimiento de placa.

Este tipo de innovación puede detectar las imágenes de las placas vehiculares de las grabaciones de seguridad y reconocer sus caracteres. Una vez identificada la placa, el sistema –si es necesario– genera notificaciones a los centros de control para que se tomen las medidas del caso.

Estos equipos agilizarían el proceso en la detección de matrículas que están en circulación los días no correspondientes.

“En estos casos, las innovaciones en inteligencia artificial y aprendizaje profundo podrían ser un excelente aliado, transformando el monitoreo de video estándar, incorporando funciones que alertan a los operadores sobre problemas de tráfico en tiempo real”, precisa en un comunicado Judith Chávez, desarrolladora de negocios de Hikvision, empresa de seguridad.

–Luces que se adaptan–

Uno de los problemas de Lima que favorecen la congestión son los propios semáforos. El empresario Manuel Gregorio, que ha instalado casi la mitad de los semáforos en la ciudad, le dijo anteriormente a El Comercio que no todas estas máquinas cuentan con el mismo software; por lo tanto, no pueden sincronizarse entre sí. En otras palabras, no siempre están coordinados.

Lamentablemente, el Perú no cuenta con semáforos inteligentes, los cuales –a diferencia de los convencionales, que tienen en muchos casos un tiempo de cambio fijo– miden el flujo de vehículos y la distancia entre estos para así realizar cambios específicos que favorezcan el flujo vehicular.

–Placas informativas–

En California se probó recientemente el uso de matrículas vehiculares digitales. Llamadas Rplate, son una especie de pantallas que pueden ser personalizadas y funcionan mediante baterías.

Se espera que en un futuro esta herramienta permita pagar automáticamente los peajes de las carreteras y las infracciones de tránsito, así como rastrear el auto. Asimismo, la placa puede indicar si es que el vehículo ha sido robado o mostrar información de alertas en casos de emergencias o hasta datos meteorológicos.

–El mínimo de taxis–

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) desarrollaron un algoritmo capaz de analizar las flotas de taxis en una ciudad. Estudiando los viajes de este tipo de transporte y el hecho de que dos viajes específicos puedan ser realizados por un solo auto, el sistema puede encontrar la mejor forma de gestionar los taxis para reducir su número al mínimo necesario.

El algoritmo fue probado en el distrito de Manhattan (EE.UU.) y determinó que se podía disminuir la flota de taxis necesaria en un 30%.

En el Perú, la gran cantidad de taxis y colectivos informales dificultaría la implementación de este tipo de sistemas.

