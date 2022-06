Facebook es una de las redes sociales más populares y la que más se ha mantenido vigente con el pasar de los años. Para recuperar una cuenta, en caso no recuerdes cómo acceder a ella o si ha sido robada, puedes seguir varios pasos que te permitirán tener acceso a esta una vez más.

Debes tener en cuenta que no siempre vas a recuperar tu cuenta, pues existen muchos factores por el que ya no tienes acceso. Sin embargo, puedes probar con las herramientas que nos otorga Facebook y tratar de volver a ingresar a tu perfil y chatear con amigos.

¿Cómo recupero mi cuenta de Facebook si he olvidado la contraseña o me han hackeado?

1. Prueba con otro dispositivo. Muchas veces, tenemos nuestra sesión abierta en la PC, smartphone, tablet y más. Por ello, si no podemos acceder a nuestra cuenta por alguna razón, lo que debemos hacer es probar si aún podemos hacerlo en otro dispositivo. De esta manera, podrás cambiar la contraseña para volver a tener el control de esta.

Sin embargo, si has sido hackeado, debes tener en cuenta otras cosas. Además de la contraseña, tendrás que revisar el correo asociado. Si ha sido cambiado, también debes poner el tuyo. Aquí viene el problema: si no tienes la contraseña actual y el navegador no te la autocompleta con la correcta, no podrás generar ningún cambio, pues Facebook coloca este paso para verificar que sí eres el dueño.

2. Utiliza la cuenta de un amigo. Este debe ser también tu contacto en Facebook, pues así la red social lo tomará como alguien de más confianza. Al utilizar su cuenta, ve hacia el perfil que has perdido y pulsa en los tres puntos horizontales. Luego escoge la opción ‘Buscar ayuda o denunciar perfil’, para luego pulsar ‘No puedo acceder a mi cuenta’ y ‘Recuperar cuenta’.

Al marcar ‘Listo’, Facebook te llevará a su proceso de recuperación para que introduzcas una nueva contraseña. Este es a través del celular, por lo que tus datos deben estar actualizados. Si tu número no está enlazado con la red social, no te llegará el mensaje para recuperar tu cuenta.

3. Utiliza la página de recuperación de cuenta de Facebook. Simplemente dirígete a esta opción de la red social. Ingresa tu correo o número de teléfono asociado a tu cuenta y te llegará un código para recuperarla, colocando una contraseña nueva. Esta manera depende mucho del estado de tus datos, por lo que debes recordar mantenerlos siempre actualizados.

4. Comprueba tu identidad. En el servicio de ayuda de Facebook, podrás enviar un documento que te permita identificarte. Al adjuntar el archivo y poner un número de teléfono o correo vinculado a la cuenta, la red social podría devolverte el acceso. Sin embargo, esto puede tomar hasta semanas, pues al realizar esta solicitud, se inicia una investigación.

5. Denuncia a Facebook si tu cuenta ha sido hackeada. Si estás seguro que esta ha sido robada, puedes dirigirte a la página ‘Denunciar una cuenta comprometida’. De esta forma, informarás a la red social lo que ha ocurrido y esta te dará los pasos para tratar de recuperarla.