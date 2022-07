Instagram cuenta con muchas funciones que las personas no conocen. Al ser una de las redes sociales más usadas en la actualidad, la app de Meta permite a sus usuarios silenciar cuentas para que ya no se les muestre en el Inicio, por el motivo que sea, pero sin dejar de seguirlas.

Si alguna vez has tenido un familiar o amigo que no quieres ver por un tiempo, pero tampoco quieres perder el lazo, ahora puedes hacerlo en Instagram. La aplicación tiene esta función para que los usuarios escojan qué publicaciones les aparecerá en el “feed”, al poder silenciar cuentas que seguimos. Solo se puede usar esta herramienta en dispositivos móviles, pues la versión web no cuenta con esta función.

Muchas veces seguimos a cuentas que son interesantes, pero que suelen publicar demasiado, o subir muchas historias. Esto puede generar un cansancio para los usuarios, pero Instagram permite que nos “tomemos un descanso” de estas, hasta el momento que queramos, pero sin perder la conexión. Es decir, sin quitar el “follow”.

Vale recalcar que la app no notifica a la otra cuenta que ha sido silenciada por el usuario. Es decir, nuestra acción solo puede ser vista por nosotros y es imposible que la otra persona o empresa se entere que la hemos silenciado. La única manera de que esto ocurra es exponiendo lo que hemos hecho, o que lo deduzca debido a que ya no interactuamos como lo hacíamos antes.

¿Cómo silencio una cuenta en Instagram?

1. Ingresa a la aplicación y busca al usuario que quieras silenciar (necesariamente debes seguirlo).

2. Al entrar a su perfil, darle al botón que dice ‘Siguiendo’.

3. Esta acción desplegará un menú. Busca ‘Silenciar’ y púlsalo.

4. Te pasará a las opciones y podrás escoger entre ‘Publicaciones’ e ‘Historias’.

5. Activa las que creas convenientes (incluso puedes activar ambas) y listo.

6. Puedes desactivar esta función cuando lo desees siguiendo los mismos pasos.