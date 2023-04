Twitter había declarado que las empresas relevantes tendrían que pagar una suma de US$1.000 al mes por mantenerse verificadas. No obstante, tal parece que las 10.000 empresas con más seguidores recibirán el privilegio de no pagar por el check azul.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, las 10.000 organizaciones con más seguidores en Twitter no tendrían que pagar por el plan de verificación para empresas, el cual cuesta US$1.000 mensuales (además de US$50 dólares extra por cada cuenta afiliada a la compañía).

Este beneficio será para las empresas, gobiernos u organizaciones con más seguidores en la red social. El cambio llega luego de que se anunció la despedida de los “checks de lagado” en abril, es decir, que se eliminarán los checks azules de las cuentas más antiguas.

Asimismo, aparte de las 10.000 empresas con más seguidores, el reporte dice que los 500 principales anunciantes también podrán librarse del pago y mantener su verificación. Esta estrategia sería para animar a más marcas a anunciar en Twitter, aunque podría no funcionar.

En general, se sabe que importantes cambios están llegando a Twitter, como el hecho que la sección ‘Para ti’ mostrará principalmente tuits de cuentas con Twitter Blue a partir del 15 de abril. Pero los usuarios pueden perder cuidado, porque también podrán ver los tuits de cuentas que siguen.