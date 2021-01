La aplicación WhatsApp anunció este viernes que postergará una modificación en sus normas sobre intercambio de información ante la huída de usuarios hacia rivales como Telegram o Signal.

“Estamos postergando la fecha en que se pedirá a las personas revisar y aceptar los nuevos términos”, dijo WhatsApp, propiedad de Facebook, en una publicación en su blog.

La empresa canceló el plazo del 8 de febrero para que los usuarios aceptaran las nuevas normas, que incluyen compartir su información con servidores de Facebook. El cambio será revisado y fue demorado hasta el 15 de mayo.

Este martes, Telegram informó que unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de mensajería en solo últimas 72 horas en todo el mundo, afirmó su fundador, el ruso Pável Dúrov. Esto ocurrió como reacción al anuncio de su competidor WhatsApp respecto a que compartirá más datos con su casa matriz, Facebook.

“Se trata de un aumento significativo con respecto al año pasado”, dijo. Luego, agregó que Telegram ya había tenido oleadas repentinas de inscripciones durante sus “siete años de experiencia en protección de la vida privada de sus usuarios”, pero, “esta vez es diferente”.

“La gente ya no intercambia su privacidad por servicios gratuitos. Ya no quiere ser tomada como rehén de los monopolios tecnológicos”, añadió el multimillonario, de 36 años.

Sin mencionar directamente a su competencia, hizo referencia a WhatsApp, que está bajo el fuego de las críticas desde el jueves pasado tras haber solicitado a sus dos mil millones de suscriptores aceptar nuevas condiciones de utilización. Aquellos usuarios que las rechacen no podrán acceder a sus cuentas a partir del 8 de febrero.

“A diferencia de otras aplicaciones populares, Telegram no tiene accionistas ni anunciantes a quienes informar. No hacemos tratos con especialistas en marketing, mineros de datos o agencias gubernamentales. Desde el día de nuestro lanzamiento en agosto de 2013, no hemos revelado ni un solo byte de los datos privados de nuestros usuarios a terceros”, señaló el dueño de Telegram.

El anuncio de WhatsApp también tuvo consecuencias para otra aplicación de mensajería, Signal, que desde la semana pasada está en la lista de las más descargadas en las plataformas Apple Store y Google Play de varios países.

