Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. El streamer ha superado el récord de audiencia en Twitch, el cual él mismo ostentaba. Con la transmisión de La Velada del Año 3, el español ha llegado a un pico de 3,4 millones de espectadores en directo.

Durante la primera pelea del evento de boxeo, entre Ampeter y Abraham Mateo, el canal de Ibai llegó al pico de 3,4 millones de usuarios viendo la transmisión. Esta cifra supera al 3,3 millones de espectadores que consiguió La Velada del Año 2, la cual consiguió superar al récord que ostentaba TheGrefg.

Ibai Llanos supera su propio récord y llega a los 3,4 millones de espectadores en Twitch. | (Foto: Streams Charts)

El también español tenía más de 2,4 millones de espectadores durante el evento de presentación de su skin en Fortnite en 2021. Llanos superó este récord al siguiente año con la segunda edición de La Velada y 900 mil usuarios más.

Incluso, Antonio “Reven” Pino pidió a las personas que estaban en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y a quienes veían el evento en sus casas, que ingresaran al stream de Ibai para superar los 3,4 millones de espectadores. Sin embargo, esto no funcionó.

La sobrecarga de visitas a un mismo canal de Twitch generó que muchos usuarios no pudieran ingresar y que la plataforma no funcionara correctamente, tal y como lo ha señala la información de DownDetector. Si bien la compañía no ha confirmado que hubiese alguna interrupción general de su servicio, miles se quejaron de este problema en redes sociales.

Pese a estos incovenientes, la transmisión de Ibai mantiene un 3,2 millones de espectadores en lo que va de La Velada del Año 3, aunque este número podría cambiar al finalizar el stream. Todo parece indicar que la tercera entrega del evento ha sido un completo éxito.