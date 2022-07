Las amenazas informáticas evolucionan a una velocidad vertiginosa. Cada vez que un virus es descubierto o una vulnerabilidad corregida, no hay que esperar demasiado para que otra vea la luz. Es por eso que los propios sistemas operativos ofrecen sus protocolos de seguridad. En el caso de las computadoras que usan Windows, Microsoft brinda su paquete de seguridad, Windows Defender, que viene instalada de forma nativa.

Sin embargo, muchos usuarios de este sistema operativo se preguntan si es que Windows Defender es lo suficientemente eficaz por sí solo para mantener sus equipos protegidos o si, por el contrario, deberían adoptar alguna otra medida de seguridad, por ejemplo, recurrir a un antivirus adicional.

Protección innata

Hay que tener en cuenta que en una PC la seguridad es descentralizada, no todo se trata del antivirus, sea gratuito o de pago. Por ejemplo, los principales navegadores de Internet pueden detectar y bloquear sitios web maliciosos. Lo mismo ocurre si es que estamos por descargar algún programa no reconocido.

En el caso de los proveedores de correos electrónicos más conocidos como Gmail o Yahoo, se encargan de analizar archivos adjuntos en busca de virus antes de que sean descargados. Además, no podemos negar lo eficaces que son contra los mensajes de spam, manteniendo así los correos maliciosos a raya.

Todos estos factores se van sumando y, junto al antivirus, crean un muro bastante sólido que impide que softwares o amenazas informáticas pasen con facilidad. ¿Son suficientes?

Foto: Windows Defender

Qué opinan los expertos

Al respecto, Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, considera que sí es necesario tener un antivirus, ya que el que viene preinstalado con Windows no es suficiente.

“Desde mi punto de vista técnico, Windows Defender no es suficiente, ¿por qué? Es un Antivirus muy básico, no tiene recursos avanzados de protección, por ejemplo, contra ataques más complejos de ransomware, que son códigos maliciosos que secuestran los archivos de nuestra PC y por los cuales piden un rescate. Además, es muy fácil que un código malicioso al instalarse en un sistema desactive el antivirus de Microsoft; pero con otro producto que tiene más experiencia y más conocimiento de las amenazas eso sería mucho más difícil, quizá, imposible. He visto muchos casos de personas que fueron comprometidas e, incluso, de empresas que fueron atacadas, ellos estaban confiando solo en el antivirus de Microsoft. Los productos que tienen más experiencia en el mercado, pueden proteger mejor”, señala Assolini.

PxHere

“Además, hay otro problema. El antivirus de Microsoft no tiene analistas dedicados en todas las regiones del mundo. Entonces, una amenaza muy específica o muy regional ellos no la detectan o tardan mucho a en hacerlo. Conozco casos en donde el mismo Microsoft nos buscó pidiendo más detalles acerca una amenaza equis que afectaba a mucha gente en un país. Esto es especialmente común en América Latina, donde hay amenazas muy muy específicas que se distribuyen solo en cierto país”, añade el ejecutivo de Kasperky.

Por su parte, Elmer Quiroz, especialista en ciberseguridad y docente de la Universidad Científica del Sur, concuerda con Assolini en el hecho de que lo más indicado sería tener una capa de seguridad extra.

“Cuando [el antivirus] viene por defecto en el sistema operativo o, inclusive, cuando se da a conocer un sistema operativo nuevo siempre trae detrás de él vulnerabilidades porque es la primera versión, posteriormente se va a ir actualizando con lo que se conoce como los servi packs (actualizaciones). Pero se trata de una seguridad muy básica, lo ideal es tener otro antivirus más completo para proteger nuestra computadora”, señala el experto en ciberseguridad.

“Ahora, hay muchos tipos de antivirus y de todos los precios. Hay servicios que brindan solo antivirus, otros que vienen con antimalware o con antispyware. Sería ideal tener los tres, pero ya depende de las necesidades y economía da cada usuario. Si es que no es posible adquirir todos, vale la pena tener al menos solo el antivirus y descargar un antimalware de una página segura”, agrega.

En defensa de Windows Defender

En un artículo para Wirecutter del New York Times, los periodistas Kevin Purdy y Thorin Klosowski, tras un exhaustivo análisis de informes y pruebas en laboratorios informáticos, llegaron a la conclusión de que no se puede confiar la seguridad de nuestra PC a un solo antivirus, ya que han demostrado ser vulnerables en alguna ocasión. Ninguno de estos programas puede detectar absolutamente todos los softwares y ataques malintencionados que llegan al equipo.

Por eso, el usuario debe tomar un rol activo en la protección de su información. “Se necesitan contraseñas seguras, inicios de sesión de dos factores, cifrado de datos, copias de seguridad de todo el sistema, actualizaciones automáticas de software y herramientas de privacidad inteligentes. Y también se debe tener en cuenta lo que se descarga y hacerlo únicamente de fuentes oficiales, como Microsoft App Store o Apple Mac App Store, siempre que sea posible. Muy importante también es evitar descargar y abrir archivos adjuntos de correos electrónico a menos que se esté muy seguros que son confiables”, señalan los periodistas en su artículo.

Hay que crear contraseñas seguras. (Foto: iStock)

A su vez, Jared Newman, escribe para el medio especializado PCWorld que “Windows Defender rivaliza con otros programas en la detección de virus. Aunque no siempre ha sido así, la detección de Microsoft ha mejorado considerablemente en los últimos años, hasta el punto de que AV-TEST lo califica regularmente con un 6 de 6 en protección, facilidad de uso y rendimiento, superando la media del sector”.

Para Newman el antivirus, al fin y al cabo, no es más que otra línea de defensa. Y para la mayoría de usuarios, las defensas integradas de Microsoft deberían ser lo suficientemente fuertes. En esto concuerdan también los periodistas de New York Times. Y, al igual que lo hace Quiroz, consideran que si se quiere añadir una capa extra de seguridad, es válido descargar un antimalware, que podría detectar aspectos que Defender podría pasar por alto.

Depende de cada uno finalmente elegir el tipo de defensa que le conviene más. Probablemente para usuarios avanzados o que manejan información confidencial o de riesgo, es importante que adquieran la mayor protección posible.