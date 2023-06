Dos de los videojuegos multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) más populares del planeta son League of Legends y Dota 2. Las comunidades de ambos títulos suelen enfrentarse para decir que su juego es el mejor, pero no se llega a un punto concreto. Ahora bien, los chatbots Bard de Google y ChatGPT de OpenAI han sido consultados por El Comercio para saber sus preferencias y su resultado es claro: Dota 2 de Valve sobre LoL.

Como se recuerda, ChatGPT y Bard son dos chatbots basados en inteligencia artificial generativa que pueden responder toda clase de preguntas e indicaciones. Actualmente, ambos son los más conocidos (pero no únicos) y son de acceso gratuito a través de la página web de cada uno.

Dota 2 es un videojuego MOBA de PC. (Foto: Valve)

Por otro lado, Dota 2 y League of Legends son, en esencia, dos juegos muy similares, ya que pertenecen al mismo género. En ambos se enfrentan grupos de cinco integrantes y tienen el objetivo de destruir la base central del equipo contrario; para conseguir ello, los jugadores tienen que eliminar criaturas para conseguir oro y experiencia para subir el nivel de las habilidades y comprar mejores ítems.

Tanto Dota 2 como League of Legends son videojuegos gratuitos. El primero está disponible en la tienda virtual Steam, de la compañía Valve (también desarrollador de Dota 2); el popular Lol se descarga desde la web de Riot Games.

¿Dota 2 o League of Legends? ChatGPT y Bard prefieren el juego de Valve

Al ser consultado, ChatGPT de OpenAI dijo que como una IA no tenía una preferencia personal. No obstante, le indicamos que tome el papel de un ‘fanático de los videojuegos’ y que responda la pregunta.

“Como fanático de los videojuegos, mi preferencia personal sería Dota 2. Me encanta la profundidad estratégica del juego, la variedad de héroes y la complejidad de las mecánicas ”, respondió ChatGPT. Luego añadió que disfruta de la escena de eSports del juego: “disfruto de la escena competitiva de Dota 2 y la emoción de los torneos internacionales, como The International”.

El Mundial de Dota 2 es The International y en la edición de 2022 contó con la participación de tres equipos peruanos. (Foto: Flickr) / SAHARNAZ FARAHMAND

“Sin embargo, entiendo que League of Legends también es un juego muy popular y exitoso, con su propio estilo de juego y una base de jugadores apasionada . Al final del día, la elección entre Dota 2 y League of Legends es subjetiva y depende de las preferencias individuales de cada jugador”, concluyó el chatbot.

¿Y qué dijo Bard de Google? Su respuesta fue similar.

“ Si tuviera que elegir uno, escogería Dota 2. Disfruto el desafío de aprender y dominar un juego complejo, y aprecio la profundidad estratégica que ofrece Dota 2 ″, comentó Bard. “Tampoco me importan las partidas de mayor duración, ya que puedo sumergirme más en el juego cuando tengo más tiempo para jugar”.

League of Legends

“No obstante, entiendo que no todo el mundo busca lo mismo en un juego MOBA. Si buscas un juego más informal y accesible con partidas más cortas, League of Legends es una excelente opción ”, respondió Bard, una respuesta similar a la de ChatGPT.

Bard concluye su respuesta invitando a los jugadores a probar ambos títulos y escoger en función a la experiencia con cada uno.