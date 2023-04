EA ha anunciado recientemente que, a partir de julio, su videojuego se pasará a llamar ‘EA Sports FC’. Tras 30 años desde la salida del primer FIFA, llamado oficialmente como FIFA International Soccer, la franquicia tendrá un nuevo título sin la licencia para utilizar el nombre y logo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

¿Por qué EA ya no podrá utilizar el nombre FIFA en sus videojuegos?

Según medios europeos, la FIFA le pedía a Electronic Arts mil millones de euros cada cuatro años para utilizar el nombre y logo oficial del organismo. Es decir, 250 millones de euros cada año por solo tener la licencia oficial. Esto habría sido el punto más importante para que EA decidiera cambiarle el nombre a su videojuego.

Sin embargo, existen otros motivos. EA ya le pagaba a la FIFA un aproximado de 600 millones de euros cada cuatro años por tener esta licencia. Es decir, el nuevo monto aumentaba en un 66,66% sin dar ningún beneficio extra. A ello se le suma las limitaciones que quería poner el organismo a Electronic Arts.

La FIFA está buscando monetizar con su marca en más de un ámbito. Actualmente ya está utilizando la tecnología NFT para generar réditos a través de FIFA+, por ejemplo. EA también quería generar más ingresos con la licencia en torneos y productos digitales. Este es otro punto en el cual no llegaron a un acuerdo.

Para octubre de 2021, EA ya tenía en mente cambiar el nombre del videojuego e incluso ya se había regristrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la patente para el nombre ‘EA Sports FC’. La licencia que tenía Electronic Arts expiraba en 2022, por lo que el lanzamiento de FIFA 23, que suele ser a fines del año anterior, era el último bajo este nombre.

El logo de EA Sports FC (derecha). / Electronic Arts

¿Qué ocurrirá con las licencias en FIFA, EA Sports FC e eFootball?

Tras el anuncio de EA Sports FC, la compañía también ha asegurado que contará con más de 19 mil jugadores y las licencias de las grandes ligas de Europa, MLS e incluso torneos de Conmebol. De por sí, desde 2021 la empresa ya estaba en conversaciones con FIFPro, la asociación internacional de futbolistas profesionales, para seguir trabajando en conjunto, pese a los rumores del posible cambio de nombre.

el otro título importante de fútbol en la actualidad, eFootball, viene de un mal inicio tras su cambio de nombre. PES, Pro Evolution Soccer, era uno de los videojuegos más populares en las décadas pasadas. Si bien tuvo varios cambios de nombre, donde el famoso Winning Eleven pasó a llamarse PES, Konami no pudo retomar la competencia con FIFA, especialmente en la jugabilidad y, al inicio de 2022, con los gráficos.

Estos cambios generaron que EA mantenga un nivel progresivo en todo aspecto, incluyendo las licencias, mientras que Konami fue perdiendo público y, por ende, algunos contratos. La saga de la compañía japonesa está en picada y, con la llegada de un tercer videojuego, podría tener un final que no se esperaba.

La FIFA ha anunciado que lanzará su videojuego de fútbol, con el mismo nombre del organismo, para 2024 ó 2025. Su presidente, Gianni Infantino, ha asegurado que “el nuevo juego de FIFA, el FIFA 25, 26, 27, siempre será el mejor juego electrónico para cualquier niña o niño”, en marzo de este año. Es decir, el suizo ha deslizado que no habrá un FIFA 24 por parte del ente futbolístico, pero que sí está en desarrollo uno con miras a 2025, el cual probablemente sea lanzado a fines de 2024.

Este tercer videojuego podría generar un cambio radical en el tema de las licencias. Al ser un título creado directamente por la misma FIFA, el acercamiento entre las federaciones, ligas y clubes con el organismo es más simple y estrecho que con las otras dos compañías desarrolladoras. Esto no significa que no puedan compartir estos derechos, pero es evidente que la institución presidida por Infantino mueve mucho más dinero que EA y Konami, por lo que algunos contratos exclusivos podrían aparecer en un futuro.

Para Doménico Suárez, jugador profesional de FIFA y top 3 de Sudamérica, el tema de las licencias no es tan relevante a final de cuentas. “En el FIFA sale el Barcelona y este tiene contrato con Konami. Pero en FIFA sí sale el nombre de Barcelona. Lo que le han quitado a FIFA es el estadio [Camp Nou]. Entonces, sale otro estadio. Pero, son detalles mínimos. No es que pierdan el nombre. El tema de las licencias es para los gamers casuales y no tanto para los profesionales”, asegura el peruano en entrevista con El Comercio.

Doménico Suárez, jugador profesional de FIFA y top 3 de Sudamérica. | (Foto: Difusión) / Marcelo Endelli

El actual top 1 de la eLiga Perú también indica que compañías como Electronic Arts suelen lanzar un producto completo con relación a las licencias. “EA se ha encargado de que los equipos más populares salgan con sus nombres. El caso de Juventus, por un tiempo, si no me equivoco, en FIFA 21 estuvo llamado como Piamonte Calcio, pero en FIFA 22 recupera su nombre. Son negociaciones que hace EA para recuperar esos nombres, pero es con cada equipo. A priori, las licencias no es un tema preocupante”, agrega.

En el ámbito competitivo, entonces, las licencias no son un determinante. “Para los profesionales, a mí, por ejemplo, no me importa tanto el tema de licencias. Lo más importante es la jugabilidad. No me afecta que FIFA ya no esté el siguiente año porque yo juego el título de EA”, asevera Suárez.

Erick Paz Villarroel, director editorial de MasGamers, también afirma que lo más importante es la jugabilidad. “Si bien la FIFA podría tener todas las licencias y jugadores, así como los estadios, lo que no tiene es la jugabilidad que año a año EA Sports ha ido perfeccionando. A fin de cuentas, uno elige un juego de fútbol en el que se siente más cómodo y práctico jugándolo. Si bien tener las licencias es un peso fuerte, en la cancha, el gameplay es lo que más pesa”, señala en entrevista con este Diario.

eFootball probablemente será el más perjudicado, pues la competencia será entre EA Sports FC y el nuevo FIFA. “En Perú se juega bastante al eFootball. Sin embargo, en el resto del mundo, el FIFA de EA es el videojuego de fútbol virtual que más se juega. Pero, ahora, con los cambios que ha hecho Konami a su franquicia y los dilemas que tendrá EA Sports FC, puede dar como resultado que muchos opten por un nuevo título”, añade.

Es decir, sin importar cuántas licencias tenga, el objetivo del nuevo FIFA debe ser, por lo menos, igualar al título de EA. “Aquí es donde FIFA podría dar la talla, mostrando un juego a la altura de lo que se ha visto antes. Por lo pronto, los jugadores de fútbol virtual están en la incertidumbre. FIFA podría tener una gran oportunidad de captar a muchos gamers”, indica el periodista.

FIFA o EA Sports FC: ¿cuál elegirán los pro players?

Es indiscutible que muchos podrían dejarse llevar por el nombre a la hora de elegir el videojuego de fútbol en un futuro. Las licencias podrían tener una influencia en algunos gamers debido a la afinidad con clubes o selecciones. Sin embargo, esto cambia completamente en el ámbito competitivo, pues la jugabilidad se convierte en uno de los pilares más importantes para los pro players.

“A los gamers profesionales no nos debería afectar porque FIFA solo le da el nombre a EA y este es el que organiza todos los torneos. La jugabilidad van aparte y las licencias tampoco te las da la misma FIFA. Eso ya lo organizan con cada liga”, afirma Suárez.

El dilema surge con los próximos torneos en los que participan lo jugadores profesionales, pues la cercanía de la FIFA con las federaciones podría influir. “Lo que sí me preocupa es cómo va a ser el tema de los eventos. El formato competitivo es producido por EA. También está el tema de las FIFAe Nations, que es el torneo de federaciones. Entonces ahí sí sería un problema porque yo represento al Perú en los torneos y EA tendría que hacer, me imagino, una negociación con las federaciones porque ya no va a estar la FIFA como ‘intermediario’. El mayor problema sería cómo se desarrollarán los eventos”, añade.

Por su parte, Paz Villarroel indica que el nuevo FIFA tendrá que convencer a los jugadores, tanto profesionales como casuales, de que su jugabilidad es buena. “Si bien habrá nuevas opciones para juegos de fútbol virtual, los casuales y, sobretodo, los pro players ya tienen un favorito de años. Es en este caso que la tiene algo difícil el juego que está realizando FIFA, pues deberá de convencer a estos usuarios que su juego es tan bueno o mejor que dos clásicos de varios años. Algo difícil, pero no imposible. Todo depende de a quiénes contrate para el desarrollo del mismo, para ofrecernos una gran experiencia”, señala.

Erick Paz Villarroel, director editorial de MasGamers. | (Foto: Difusión)

A ello se le suma los premios que podría dar la FIFA en los torneos que organice con su videojuego. “Todo el poderío que maneja la FIFA es un buen indicio de que podría llevar a otro nivel el fútbol virtual. Si una vez sacado su juego pusiera un torneo con un premio millonario, sí sería un gran factor para captar, al menos, a nuevos pro players, y esto daría como resultado que muchos jugadores casuales estén atentos al nuevo juego. Con este panorama, EA y Konami la tendrían difícil, pero todo depende de qué tan buena estrategia se esté preparando para el juego de FIFA”, agrega.

Suárez concuerda con que los premios de los torneos es el otro determinante para los pro players. “Si FIFA ofrece más cosas, ofrece más dinero, mejores eventos; creo que el ámbito competitivo se va a trasladar para FIFA. Sería un revuelo para EA, pero solo al tener los dos juegos se verá cuál es el que ofrece más. Creo que el FIFA 25 va a ser un fijo. Van a ser juegazos porque tienen el tema de la competencia, que no había antes con el FIFA y porque el PES ya dejó de estar a ese nivel”, asegura.

Un premio más “generoso” influenciaría a los jugadores profesionales, pues con el sistema actual deben invertir mucho para tener el equipo ideal. “Creo que el que ofrezca más va a ser el que finalmente tenga la mayor cantidad de usuarios, porque la gente competitiva mueve mucho dinero. Para empezar a competir, tienes que invertir plata para comprar sobres en cantidad y eso es lo que mueve el mayor dinero en el actual FIFA”, concluye el actual top 1 de la FGS 23 Sudamérica.

Si bien Electronic Arts tiene prácticamente un año para afianzarse en los gamers, tendrá que enfrentar a una institución que mueve miles de millones al año y tiene la capacidad de invertir en lo que sería un videojuego potente. Ya se ha visto la competencia entre EA y Konami, y también los resultados para el último. Por ello se puede predecir que la nueva rivalidad será entre EA Sports FC y el nuevo FIFA. ¿Cuál de los dos triunfará? Solo el tiempo nos dará una respuesta.