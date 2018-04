God of War: Soundtrack del juego ya se encuentra en Spotify

El próximo 20 de abril, God of War aterrizará en la consola PlayStation 4 después de muchos años. La espera ha sido larga para que Kratos vuelva a protagonizar una aventura y sumerja a los ‘gamers’ en una lucha mitológica contra criaturas increíbles y seres poderosos.

Ante ello y en anticipación al lanzamiento del título SCE Santa Monica Studio, los jugadores y fans de God of War ya pueden escuchar en Spotify las piezas compuestas por Bear McCreary, quien ha hecho composiciones musicales para Battlestar Galactica, The Walking Dead y Terminator: The Sarah Connor Chronicles.

Bear declara que cuando comenzó a trabajar con Cory Barlog, desarrollador de God of War, fue evidente que el nuevo juego necesitaba temas completamente distintos, que no parezcan a los de las entregas anteriores, sino tendrían que explorar y tener relación con los nuevos territorios.

“Volví a escuchar la música de las entregas anteriores –los coros profundos, tambores estridentes y el latón chillante– y la re-inventé para la era Nórdica", dijo según informa el portal IGN.

Ahora ingresando al buscador de Spotify e ingresando “God of War”, los fans podrán escuchar los temas que luego estarán en el videojuego para la consola de Sony PS4.

---El juego---

Kratos volverá después de años para visitar tierras nórdicas. Su apariencia ha sufrido cambios físicos para parecerse a un vikingo. Él luchará junto a su hijo Atreus, quien lo guiará en esa parte del mundo.