El Halloween también se vive en el campo de los videojuegos. No solo son divertidos, estos programas también pueden causar terror a los usuarios, con experiencias realmente sorprendentes y que dan miedo.

Ahora, también existe la posibilidad de que se pueda jugar estos programas sin necesidad de gastar dinero o por suscripción, con diversas ofertas en línea como PS Plus.

En el servicio de suscripción mensual de Sony para jugar en línea, que cuenta con los servicios PlayStation Plus Esencial, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, en los que se puede descargar juegos gratuitos.

Estos son algunos de los juegos más terroríficos, en una lista que comparte la página especializada Areajugones. La mayoría son clásicos del terror y suspenso.

Dead by Daylight

Juego lanzado en el 2016 para las plataformas PS4 y PS5. Se trata de un videojuego multijugador en el que puede ser un personaje de película de terror. Esta propuesta puede jugarse 1 contra 4, con todas las características del mundo de terror, desde un poderoso acuchillador a un ente paranormal escalofriante.





Alien Isolation

Este juego fue lanzado en el 2014, para las plataformas PS4, con compatibilidad para PS5. Según la página Areajugones, recientemente fue añadido a PS Plus y trabaja con inteligencia artificial (IA) para dar vida al alien, lo que lo convierte en un gran enemigo. Se trata de un survival horror donde el miedo te persigue y el peligro es mortal.





Hello Neighbor

Este es otro juego que ya cuenta con algunos años. Fue lanzado en el 2017 para la plataforma de PS4 y que es compatible con el PS5. El tiempo ha hecho que se convierta en un buen juego de terror que a muchos les encantó. señala su reseña que si bien no es de ambientación terrorífica, la tensión que se siente es brutal cuando sabes que el querido vecino te anda buscando y puede encontrarte.





Resident Evil 7

Este juego sigue la serie de un clásico en los videojuegos. Fue lanzado en el 2017 para PS4 y tiene compatibilidad con PS5. Para muchos, se trata de uno de los mejores Resident Evil. Lo que señala la empresa es que el peligro y la soledad emanan de las decrépitas paredes de una granja abandonada en el sur de Estados Unidos. El número 7 marca un nuevo inicio para el género del survival horror, con un cambio total de modelo. Cuenta con una aterradora e inmersiva perspectiva de jugador en «vista aislada», además de un fotorrealismo impactante.





The Evil Within

Este es uno de los más antiguos. Fue lanzado en el 2014, hecho para PS4, con retrocompatibilidad para PS5. El diseñador de videojuegos Shinji Mikami sorprendió con un videojuego que mezcla la psicodelia con el terror y un poco de acción. Además, cuenta con algunos rasgos de humor. Este survival gira en entornos cuidados al máximo, con seres espeluznantes y una compleja trama, para crear un mundo envolvente que te llevará a cotas de enorme tensión.

